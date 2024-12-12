Мои заказы

Экскурсионные туры на 10 дней по Кейптауну

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Кейптауне на русском языке, цены от 117 245 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Кейптаун - здесь начинается Африка
10 дней
Этот тур - идеальный способ увидеть Кейптаун во всем его разнообразии
28 дек в 10:00
4 фев в 10:00
от 219 248 ₽ за человека
ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
10 дней
Сделаем селфи с пингвинами, достигнем края света. Исследуем самые удивительные уголки Южной Африки
1 дек в 10:00
4 мая в 10:00
от 221 828 ₽ за человека
Тур в Юар: Кейптаун и сафари в Крюгер-парке
10 дней
Юар - & nbsp;уникальная часть Африки! Предлагаем увидеть максимум
5 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 117 245 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Кейптауне в ноябре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 117 245 до 221 828.
