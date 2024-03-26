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Авторский тур
11 дней
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Увидеть водопад Виктория, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«25 в этот день вас ждёт сафари в парке Корнеллскоп вместо поездки в Херманус»
13 сен в 10:00
27 дек в 10:00
$2 950 за человека
Авторский тур
7 дней
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«Отправляемся в сафари по национальному парку Кару, чтобы увидеть «Большую африканскую пятёрку»: слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов»
8 сен в 12:00
$1 950 за человека
Авторский тур
10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«По прибытии в заповедник пообедаем, а затем — сафари»
17 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
$2 090 за человека
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
«Дальше отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за птицами, слонами и обезьянами»
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария26 марта 2024Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
- ДДиана15 марта 2024Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно
- ААлександр4 марта 2024В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения,
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Сафари»
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Сейчас в Кейптауне в категории "Сафари" можно забронировать 4 тура от 1 950 до 2 960. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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