Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Виза для россиян не требуется.

Проживание. Будем жить в отеле «President Hotel» 4* в Кейптауне, «Agulhas Ocean Guesthouse» 4*, лодже «Surval Boutique Olive Estate» 4*, апартаментах «Mes Ami Guest House» 4*, в отеле «Robberg Beach Lodge» 5* в Платтенберг-Бей, 2-местное размещение в номерах с раздельными кроватями, но это не всегда получается, может быть 1 двуспальная кровать, тогда в этих номерах мы размещаем пары.

Питание. В программу включены завтраки в отелях.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Хайкинг и прогулки только по желанию. У вас будет личный авто, который везет вас по всему маршруту, багаж придется носить только от авто в отель и наоборот.