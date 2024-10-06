Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Авторский тур в Кейптауне

Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино

Приглашаем познакомиться с неожиданными гранями Африки.

Вас ждёт не только встреча со слонами и жирафами во время сафари, вы увидите пингвинов и понаблюдаете за сурикатами, покормите страуса с рук и сделаете милые фотографии морских котиков, а если повезёт, то полюбуетесь китами, подплывающими совсем близко к берегу.

Окунёмся в ритм африканских мегаполисов и побудем наедине с природой, бродя по скалам и густым лесам.

А ещё продегустируем местное вино в «самом французском» регионе ЮАР и сможем попробовать свежих устриц (за доплату).
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Ближайшие даты:
6
окт
19
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 960
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Виза для россиян не требуется.

Проживание. Будем жить в отеле «President Hotel» 4* в Кейптауне, «Agulhas Ocean Guesthouse» 4*, лодже «Surval Boutique Olive Estate» 4*, апартаментах «Mes Ami Guest House» 4*, в отеле «Robberg Beach Lodge» 5* в Платтенберг-Бей, 2-местное размещение в номерах с раздельными кроватями, но это не всегда получается, может быть 1 двуспальная кровать, тогда в этих номерах мы размещаем пары.

Питание. В программу включены завтраки в отелях.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Хайкинг и прогулки только по желанию. У вас будет личный авто, который везет вас по всему маршруту, багаж придется носить только от авто в отель и наоборот.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Кейптауна до 14:00. Если вы прилетаете раньше, то вам придётся подождать остальных участников, а если позже, то добраться до отеля самостоятельно.

Сегодня не будет никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть после перелёта. Вечером прогуляемся по набережной и поужинаем в ресторане, где познакомимся.

2 день

Крепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую гору

После завтрака отправимся в Крепость Доброй Надежды, старейшее колониальное сооружение в Южной Африке, затем посетим Сады Компании, разбитые ещё в 17 веке. От некогда 18 гектаров растительности остался лишь небольшой зелёный островок посреди каменных джунглей. А ещё прогуляемся по улице Лонг Стрит, где смешались, кажется, все возможные архитектурные стили.

Если повезёт с погодой, поднимемся на Столовую гору, откуда открывается невероятная панорама. Добраться до высшей точки можно пешком или на фуникулёре (за доплату). В случае плохой погоды поднимемся на Сигнальную гору.

Крепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую горуКрепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую горуКрепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую горуКрепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую гору
3 день

Мыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикам

Позавтракаем в отеле и в 09:00 поедем на мыс Доброй Надежды. Ехать предстоит по живописной бухте Хаут Бэй. А ещё по дороге, на пляже Боулдерс-Бич, вы увидите самую северную колонию пингвинов.

Пообедаем в ресторане морской кухни. Прибудем к мысу Доброй Надежды. Перед вами предстанет отвесная скала, обрывающаяся в океан — будто здесь и находится край света. Полюбуемся, как накатывают на чёрные камни шумные волны, сделаем эффектные кадры и поедем дальше.

Пересечём роскошные районы Кейптауна, где живут знаменитости и богатые люди, и доберёмся до рыбацкой деревушки Хаут Бей. Здесь сядем на паром и поплывём к острову, где живут морские котики.

Поднимемся на маяк и пофотографируемся, затем вернёмся в отель.

Мыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикам
4 день

Винный день

Сегодня после завтрака вас ждёт необычная экскурсия — мы отправимся на винные фермы. Первая на сегодня ферма была основана в регионе Паарл в 17 веке! Этот край прозвали «самым французским» в ЮАР, он славится белыми винами из винограда рислинг и гевюрцтраминер. А ещё в Паарле действует крупнейший винный аукцион стран Нового Света.

На ферме по желанию и за доплату вы сможете попробовать сыры и шоколад местного производства.

В Стелленбоше посетим Деревенский музей и познакомимся с историей региона. А ещё в городке попробуем вино и поедим стейки на гриле в ресторане.

К вечеру вернёмся в Кейптаун.

Винный деньВинный деньВинный деньВинный день
5 день

Херманус, мыс Игольный и очковые пингвины

После завтрака поедем в Херманус, куда приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть китов. Понаблюдать за удивительными животными можно с июля по декабрь, когда они подходят совсем близко к берегу.

Побываем на мысе Игольный, где соединяются Индийский и Атлантический океаны. Ехать предстоит по живописной дороге вдоль Фальшивого залива.

Ещё сегодня увидим очень редких очковых, или ослиных, пингвинов. Они издают причудливые звуки, напоминающие крик осла.

Херманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвины
6 день

Оудсхорн - «страусиная столица мира»

Насладимся завтраком и поедем в Оудсхорн. Город называют «страусиной столицей мира», поэтому мы обязательно заедем на страусиную ферму и покормим птиц с рук.

Обедать будем в семейном ресторане «Голубая корова», где попробуем блюда местной кухни.

Ночевать будем в лодже на ферме.

Оудсхорн - «страусиная столица мира»Оудсхорн - «страусиная столица мира»Оудсхорн - «страусиная столица мира»Оудсхорн - «страусиная столица мира»
7 день

Пещера Канго и сафари

Сегодня при желании вы сможете увидеть милых сурикатов, для этого придётся встать рано — около 5 утра. Вас приведут к специальному месту, где вы сможете понаблюдать, как эти маленькие зверьки будут постепенно выходить из своих норок и греться на солнышке. Если погода будет плохая, то посмотреть на сурикатов не удастся.

Вас ждёт прогулка по пещере Канго — самой длинной пещерной структуре в мире! Мы спустимся в настоящее подземное царство со множеством коридоров, тайных ходов и сталактитов, напоминающих купола и колонны.

Дальше отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за птицами, слонами и обезьянами. А затем поедем к Индийскому океану. Ночевать будем в апартментах в Уилдернессе.

Пещера Канго и сафариПещера Канго и сафариПещера Канго и сафариПещера Канго и сафари
8 день

Курортный городок Найсна

После завтрака держим курс на уютный город Найсна. В устричном ресторане за доплату попробуем диких и выращенных здесь устриц, а затем отправимся за пределы Найсны и посетим парк обезьян и птиц.

При желании и за доплату можем организовать для вас развлечения: хайкинг, банджи-джампинг или прогулку на лодке.

Ночевать будем в отеле в Плеттенберг-Бей.

Курортный городок НайснаКурортный городок НайснаКурортный городок НайснаКурортный городок Найсна
9 день

Сафари и свободное время

Продолжаем знакомиться с фауной Африки. На очереди дикие кошки: вы увидите львов, пантер и тигров. А затем поедем на сафари со слонами. Животных можно будет не только сфотографировать, но и погладить.

Желающие смогут пролететь на зиплайне (за доплату).

Дальше день в вашем распоряжении — вы можете провести его на пляже, купаясь и получая идеальный бархатный загар.

Сафари и свободное времяСафари и свободное времяСафари и свободное времяСафари и свободное время
10 день

Национальный парк «Тситсикамма»

Сегодня побываем в национальном парке «Тситсикамма». Природа здесь удивительно богатая: есть и скалистое побережье, и густые тропические леса, и шумные водопады, и цветные реки, окрашенные местными эндемиками.

Здесь можно увидеть африканского чёрного кулика, баклана, африканскую ласку, страуса, морскую выдру, морских котиков, касаток, дельфинов и южного кита!

Любители экстрима смогут прыгнуть с высшей точки в мире для прыжков с эластичным шнуром (за доплату).

Затем вас ждёт несложная прогулка по скалам с завораживающим видом на океан. А ещё увидим лежбище ушастых тюленей.

Вернёмся в Кейптаун и заселимся в отель. Дорога займёт около 5 часов, по пути будем останавливаться в живописных местах.

Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»
11 день

Отъезд

После завтрака — выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и лоджах 3-5
  • Завтраки в отелях
  • Сафари
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Кейптауна и обратно (от 60 000 рублей)
  • Обеды и ужины (около 30 $ в день), устрицы в 8 день
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
Завершение: Кейптаун, утро. Самостоятельный трансфер до аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

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