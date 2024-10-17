Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
За 10 дней мы успеем погулять по улочкам с разноцветными домами в районе Бо-Каап, подняться на Столовую гору, побывать в двух заповедниках, полюбоваться пейзажами пляжей Кэмпс-Бей и Боулдерс, ощутить на себе все прелести круиза и увидеть мыс Доброй Надежды.
Вы попробуете южноафриканский домашний сыр и шоколад, устроите фотосессию с пингвинами и даже сможете погладить зебру.
окт
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 090
Описание
Организационные детали
Наличие действующего загранпаспорта. Сообщите о ваших хронических заболеваниях, аллергиях, если они есть. Паспорт должен быть действителен в течение не менее 30 дней после выезда из ЮАР и иметь не менее двух чистых страниц.
Проживание. В 4-звёздочном отеле «Cresta Grande Cape Town». Двухместное размещение.
Питание. В стоимость входят только завтраки, обеды на винной ферме и в заповеднике, пикники и заключительный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 11 лет.
Программа тура по дням
Приезд в Кейптаун
Добро пожаловать в ЮАР! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель, который находится всего в 5 километрах от набережной Виктории и Альфреда. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелёта.
Вечером отправимся на прогулку по набережной. Здесь расположилось множество кафе и магазинов — настоящий туристический рай. Затем направимся в викторианскую гавань, чтобы полюбоваться закатом, и потом пойдём ужинать в атмосферный ресторанчик.
Красочный Бо-Каап и подъём на Столовую гору
Сегодня после завтрака отправимся гулять по бывшему району расовой сегрегации Бо-Каап. Домики здесь окрашены в разные цвета. Создаётся ощущение, что ты попадаешь в мультфильм.
После этого по канатной дороге поднимемся на Столовую гору — самую известную достопримечательность Кейптауна. С вершины полюбуемся невероятными видами и панорамой города. Зайдём подкрепиться в кафе на набережной.
Поужинать вы сможете в портовом ресторане, где подают свежайшие морепродукты.
Ботанический сад Кирстенбош и вечерний круиз
Позавтракав, направимся в Ботанический сад Кирстенбош, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сад насчитывает около 7 000 видов растений. Мы устроим пикник, чтобы в полной мере насладиться красотой этого места, а ещё проведём фотосессию.
Вечером вас ждёт круиз на корабле вдоль берегов Кейптауна. Закатное небо, утопающие в свете горы, шум океана и бокал шампанского сделают этот вечер незабываемым.
Дегустация вин
В ЮАР более 60 винодельческих регионов. Местное вино обладает насыщенным вкусом и ценится любителями напитка во всём мире. В этот день мы посетим 4 винодельни: «Fairview», «Eikehof», «Le Pommier» и «Muratie». Каждая из них удивит вас не только сортами вина, но и потрясающими пейзажами. Также вы сможете попробовать домашний сыр и шоколад и приобрести эти лакомства.
Пообедаем на одной из виноделен, а к ужину вернёмся в отель.
Аквариум «Два океана» и свободное время в Кейптауне
Сегодня никуда не спешим, поэтому вы сможете хорошенько выспаться, чтобы после завтрака отправиться на уже известную набережную Виктории и Альфреда. Вы увидите самый большой аквариум Южного полушария — «Два океана». Название эта достопримечательность получила благодаря своим обитателям, представителям подводного мира Индийского и Атлантического океанов. Полюбуемся необычным лесом из водорослей, пройдём по тоннелю, где над нами будут проплывать «жители» аквариума.
После этого предлагаем вам провести время в свободном режиме: погулять по окрестностям, посидеть в кафе или устроить шопинг.
Сафари в заповеднике «Аквила»
Встаём рано, завтракаем и выезжаем в заповедник «Аквила». Здесь обитает «Большая африканская пятёрка», в которую входят слон, носорог, буйвол, лев и леопард. По прибытии в заповедник пообедаем, а затем — сафари! Готовим бинокли и камеры, ведь в следующие 3 часа мы увидим обитателей заповедника. Безопасность мероприятия гарантирована: мы будем передвигаться на полуоткрытых джипах в компании с опытным гидом, который расскажет много интересных фактов о дикой природе.
Вечером вернёмся в отель и поделимся впечатлениями от прошедшего дня друг с другом.
Мыс Доброй Надежды и пляж Боулдерс
После завтрака отправляемся на мыс Доброй Надежды. Наш путь пройдёт по живописной дороге. Добравшись места, поднимемся на вершину Кейп-Пойнт и насладимся умопомрачительными видами, от которых захватывает дух!
Устроим ланч в уютном ресторане с террасой, откуда мы сможем полюбоваться горами и океаном. После этого посетим пляж Боулдерс, где обитают пингвины. Попробуем с ними подружиться. Далее заглянем на ещё один пляж, чтобы устроить фотосессию на фоне цветных домиков.
К ужину вернёмся в отель.
Знакомство с морскими котиками и пляж Кэмпс-Бей
Едем умиляться морским котикам! Направимся в залив Фолс-Бей на остров, заселённый этими симпатягами. Здесь обитает около 7 500 особей. Предлагаем вам устроить снорклинг с ними. Под руководством инструктора вы сможете поплавать с маской и в ластах рядом с морскими котиками. Активность сопровождается подводной съёмкой, поэтому этот опыт останется с вами навсегда.
После этого вернёмся в отель на обед, а вечером отправимся на пляж Кэмпс-Бей. Виды здесь просто нереальные! Устроим фотосессию в закатном свете солнца, горами и океаном на фоне. Поужинать зайдём в ресторан на набережной.
Заповедник «Cornellskop»
Сегодня посетим уникальный заповедник «Cornellskop», где вы сможете подружиться с обитателями дикой природы: можно будет их погладить и покормить. Контакт с животными будет контролироваться профессиональным гидом, поэтому безопасность обеспечена.
Вернёмся в отель, чтобы пообедать и отдохнуть. Перед ужином погуляем по набережной Виктории и Альфреда, встретим закат и зайдём в магазины, чтобы вы смогли закупиться сувенирами.
Завершим день совместным ужином в колоритном ресторане. Полакомимся африканскими деликатесами. Заведение предлагает попробовать 14 позиций из меню. После дегустации вы можете сделать выбор, заказать понравившееся блюдо.
Окончание тура
После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч в ЮАР!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Обеды на винной ферме и в заповеднике
- Пикники
- Заключительный ужин
- Фото - и видеосъёмка
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Круиз на корабле
- Дегустации
- Сафари
- Экскурсии по программе и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Кейптауна и обратно
- Остальное питание