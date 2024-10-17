Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Авторский тур в Кейптауне

Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт

В этом туре вы влюбитесь в ЮАР! Отправляемся исследовать самые увлекательные локации, знакомиться с обитателями дикой природы и дегустировать местное вино.

За 10 дней мы успеем погулять по улочкам с разноцветными домами в районе Бо-Каап, подняться на Столовую гору, побывать в двух заповедниках, полюбоваться пейзажами пляжей Кэмпс-Бей и Боулдерс, ощутить на себе все прелести круиза и увидеть мыс Доброй Надежды.

Вы попробуете южноафриканский домашний сыр и шоколад, устроите фотосессию с пингвинами и даже сможете погладить зебру.
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Ближайшие даты:
17
окт
29
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Наличие действующего загранпаспорта. Сообщите о ваших хронических заболеваниях, аллергиях, если они есть. Паспорт должен быть действителен в течение не менее 30 дней после выезда из ЮАР и иметь не менее двух чистых страниц.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Cresta Grande Cape Town». Двухместное размещение.

Питание. В стоимость входят только завтраки, обеды на винной ферме и в заповеднике, пикники и заключительный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 11 лет.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Кейптаун

Добро пожаловать в ЮАР! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель, который находится всего в 5 километрах от набережной Виктории и Альфреда. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелёта.

Вечером отправимся на прогулку по набережной. Здесь расположилось множество кафе и магазинов — настоящий туристический рай. Затем направимся в викторианскую гавань, чтобы полюбоваться закатом, и потом пойдём ужинать в атмосферный ресторанчик.

Приезд в КейптаунПриезд в КейптаунПриезд в КейптаунПриезд в Кейптаун
2 день

Красочный Бо-Каап и подъём на Столовую гору

Сегодня после завтрака отправимся гулять по бывшему району расовой сегрегации Бо-Каап. Домики здесь окрашены в разные цвета. Создаётся ощущение, что ты попадаешь в мультфильм.

После этого по канатной дороге поднимемся на Столовую гору — самую известную достопримечательность Кейптауна. С вершины полюбуемся невероятными видами и панорамой города. Зайдём подкрепиться в кафе на набережной.

Поужинать вы сможете в портовом ресторане, где подают свежайшие морепродукты.

Красочный Бо-Каап и подъём на Столовую горуКрасочный Бо-Каап и подъём на Столовую горуКрасочный Бо-Каап и подъём на Столовую горуКрасочный Бо-Каап и подъём на Столовую гору
3 день

Ботанический сад Кирстенбош и вечерний круиз

Позавтракав, направимся в Ботанический сад Кирстенбош, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сад насчитывает около 7 000 видов растений. Мы устроим пикник, чтобы в полной мере насладиться красотой этого места, а ещё проведём фотосессию.

Вечером вас ждёт круиз на корабле вдоль берегов Кейптауна. Закатное небо, утопающие в свете горы, шум океана и бокал шампанского сделают этот вечер незабываемым.

Ботанический сад Кирстенбош и вечерний круизБотанический сад Кирстенбош и вечерний круизБотанический сад Кирстенбош и вечерний круизБотанический сад Кирстенбош и вечерний круиз
4 день

Дегустация вин

В ЮАР более 60 винодельческих регионов. Местное вино обладает насыщенным вкусом и ценится любителями напитка во всём мире. В этот день мы посетим 4 винодельни: «Fairview», «Eikehof», «Le Pommier» и «Muratie». Каждая из них удивит вас не только сортами вина, но и потрясающими пейзажами. Также вы сможете попробовать домашний сыр и шоколад и приобрести эти лакомства.

Пообедаем на одной из виноделен, а к ужину вернёмся в отель.

Дегустация винДегустация винДегустация винДегустация вин
5 день

Аквариум «Два океана» и свободное время в Кейптауне

Сегодня никуда не спешим, поэтому вы сможете хорошенько выспаться, чтобы после завтрака отправиться на уже известную набережную Виктории и Альфреда. Вы увидите самый большой аквариум Южного полушария — «Два океана». Название эта достопримечательность получила благодаря своим обитателям, представителям подводного мира Индийского и Атлантического океанов. Полюбуемся необычным лесом из водорослей, пройдём по тоннелю, где над нами будут проплывать «жители» аквариума.

После этого предлагаем вам провести время в свободном режиме: погулять по окрестностям, посидеть в кафе или устроить шопинг.

Аквариум «Два океана» и свободное время в КейптаунеАквариум «Два океана» и свободное время в КейптаунеАквариум «Два океана» и свободное время в КейптаунеАквариум «Два океана» и свободное время в Кейптауне
6 день

Сафари в заповеднике «Аквила»

Встаём рано, завтракаем и выезжаем в заповедник «Аквила». Здесь обитает «Большая африканская пятёрка», в которую входят слон, носорог, буйвол, лев и леопард. По прибытии в заповедник пообедаем, а затем — сафари! Готовим бинокли и камеры, ведь в следующие 3 часа мы увидим обитателей заповедника. Безопасность мероприятия гарантирована: мы будем передвигаться на полуоткрытых джипах в компании с опытным гидом, который расскажет много интересных фактов о дикой природе.

Вечером вернёмся в отель и поделимся впечатлениями от прошедшего дня друг с другом.

Сафари в заповеднике «Аквила»Сафари в заповеднике «Аквила»Сафари в заповеднике «Аквила»Сафари в заповеднике «Аквила»
7 день

Мыс Доброй Надежды и пляж Боулдерс

После завтрака отправляемся на мыс Доброй Надежды. Наш путь пройдёт по живописной дороге. Добравшись места, поднимемся на вершину Кейп-Пойнт и насладимся умопомрачительными видами, от которых захватывает дух!

Устроим ланч в уютном ресторане с террасой, откуда мы сможем полюбоваться горами и океаном. После этого посетим пляж Боулдерс, где обитают пингвины. Попробуем с ними подружиться. Далее заглянем на ещё один пляж, чтобы устроить фотосессию на фоне цветных домиков.

К ужину вернёмся в отель.

Мыс Доброй Надежды и пляж БоулдерсМыс Доброй Надежды и пляж БоулдерсМыс Доброй Надежды и пляж БоулдерсМыс Доброй Надежды и пляж Боулдерс
8 день

Знакомство с морскими котиками и пляж Кэмпс-Бей

Едем умиляться морским котикам! Направимся в залив Фолс-Бей на остров, заселённый этими симпатягами. Здесь обитает около 7 500 особей. Предлагаем вам устроить снорклинг с ними. Под руководством инструктора вы сможете поплавать с маской и в ластах рядом с морскими котиками. Активность сопровождается подводной съёмкой, поэтому этот опыт останется с вами навсегда.

После этого вернёмся в отель на обед, а вечером отправимся на пляж Кэмпс-Бей. Виды здесь просто нереальные! Устроим фотосессию в закатном свете солнца, горами и океаном на фоне. Поужинать зайдём в ресторан на набережной.

Знакомство с морскими котиками и пляж Кэмпс-БейЗнакомство с морскими котиками и пляж Кэмпс-БейЗнакомство с морскими котиками и пляж Кэмпс-БейЗнакомство с морскими котиками и пляж Кэмпс-Бей
9 день

Заповедник «Cornellskop»

Сегодня посетим уникальный заповедник «Cornellskop», где вы сможете подружиться с обитателями дикой природы: можно будет их погладить и покормить. Контакт с животными будет контролироваться профессиональным гидом, поэтому безопасность обеспечена.

Вернёмся в отель, чтобы пообедать и отдохнуть. Перед ужином погуляем по набережной Виктории и Альфреда, встретим закат и зайдём в магазины, чтобы вы смогли закупиться сувенирами.

Завершим день совместным ужином в колоритном ресторане. Полакомимся африканскими деликатесами. Заведение предлагает попробовать 14 позиций из меню. После дегустации вы можете сделать выбор, заказать понравившееся блюдо.

Заповедник «Cornellskop»Заповедник «Cornellskop»Заповедник «Cornellskop»Заповедник «Cornellskop»
10 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч в ЮАР!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Обеды на винной ферме и в заповеднике
  • Пикники
  • Заключительный ужин
  • Фото - и видеосъёмка
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Круиз на корабле
  • Дегустации
  • Сафари
  • Экскурсии по программе и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кейптауна и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыТуры на 10 днейСамое главноеПопулярные местаДжиппингСафариВинодельниЦветы и сады

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