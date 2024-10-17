Наличие действующего загранпаспорта. Сообщите о ваших хронических заболеваниях, аллергиях, если они есть. Паспорт должен быть действителен в течение не менее 30 дней после выезда из ЮАР и иметь не менее двух чистых страниц.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Cresta Grande Cape Town». Двухместное размещение.

Питание. В стоимость входят только завтраки, обеды на винной ферме и в заповеднике, пикники и заключительный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 11 лет.