Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Авторский тур в Кейптауне

Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»

Приветствуем вас в ЮАР— стране вкусного вина, восхитительных пейзажей и множества интересных парков.

Во время нашего тура вы не только изучите достопримечательности Кейптауна, но и побываете в городках Моссельбай и Порт-Элизабет.

Пройдём по тропе наследия Донкин, поднимемся на Столовую гору, прокатимся по Дороге садов и побываем на мысе Доброй Надежды.

Желающие смогут добавить в путешествие щепотку экстрима и попробовать активности в национальном парке «Цицикама». Поехали!
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Ближайшие даты:
21
сен
4
окт
12
окт
23
окт
2
ноя
13
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет140 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Что рекомендуем взять с собой:

Рюкзак объёмом 50 литров или небольшой чемодан
Непродуваемая лёгкая куртка-дождевик с капюшоном
Флисовая кофта или лёгкий свитер
Удобные летние штаны
Кроссовки с хорошим протектором
Сандалии
Футболки (4 штуки)
Носки
Шорты
Головной убор
Плавки/купальник
Небольшое полотенце из микрофибры или аналог
Предметы личной гигиены
Небольшая аптечка с индивидуальными мед. препаратами
Солнцезащитный крем (SPF50)
Фотоаппарат
Ксерокопии российского и заграничного паспортов
Маленькая сумка для документов и денег

Проживание. В трёхзвёздочных гостиницах и апартаментах. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кейптаун

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После размещения отправимся на пешую прогулку по городу. Мы расскажем вам его историю, а также поделимся правилами безопасности ночных променадов в нетуристических местах. Зайдём поужинать в кафе и вернёмся в отель отдыхать перед началом активной части путешествия.

Добро пожаловать в КейптаунДобро пожаловать в КейптаунДобро пожаловать в КейптаунДобро пожаловать в Кейптаун
2 день

Столовая гора и Бо-Каап

Позавтракав, направимся к главной достопримечательности Кейптауна — Столовой горе. Своё название она получила из-за формы, ведь вершина горы плоская. Поднимемся на фуникулёре*, чтобы с высоты птичьего полёта насладиться восхитительными видами на город.

Затем посетим красочный район Бо-Каап, который заполнили разноцветные домики. Вы узнаете его историю и сделаете оригинальные кадры на фоне ярких фасадов.

Вечером поужинаем на набережной Виктории и Альфреда. Кухня ЮАР органично сочетает в себе разные гастрономические традиции и от этого приобретает особенный колорит.

*Программа 2 и 3 дней могут поменяться местами в зависимости от погодных условий.

Столовая гора и Бо-КаапСтоловая гора и Бо-КаапСтоловая гора и Бо-КаапСтоловая гора и Бо-Каап
3 день

К мысу Доброй Надежды по шоссе Chapman’s Peak Drive

Сегодня стартуем рано утром, ведь нас ждёт путешествие к мысу Доброй Надежды. Наш маршрут пройдёт по шоссе Chapman’s Peak Drive прямо над океаном. По прибытии полюбуемся невероятными пейзажами, а на обратном пути заедем на пляж Боулдерс, где обитают африканские пингвины. Также сделаем пару остановок на смотровых площадках и, если позволит время, заглянем в ботанический сад.

К мысу Доброй Надежды по шоссе Chapman’s Peak DriveК мысу Доброй Надежды по шоссе Chapman’s Peak DriveК мысу Доброй Надежды по шоссе Chapman’s Peak DriveК мысу Доброй Надежды по шоссе Chapman’s Peak Drive
4 день

Стелленбош: винные дегустации

Держим курс на Стелленбош — регион виноделия. Здесь расположено 130 виноделен, и мы побываем в 2-х из них. Погуляем по территории, познакомимся с процессом производства напитка и, конечно, продегустируем лучшие сорта.

Вечером вернёмся в Кейптаун.

Стелленбош: винные дегустацииСтелленбош: винные дегустацииСтелленбош: винные дегустацииСтелленбош: винные дегустации
5 день

Через Дорогу садов к городку Мосселбай

В этот день отправимся в курортный город Мосселбай. До него мы доберёмся по Дороге садов — уникальному маршруту, который пролегает вдоль южного побережья Африки и включает в себя разные природные зоны. Вы увидите, как сливаются в поцелуе Индийский и Атлантический океаны и просто насладитесь потрясающей природой. Сделаем остановку на обед недалеко от смотровой площадки. Если повезёт, увидим китов.

По прибытии в Мосселбай прогуляемся по его улицам и зайдём поужинать знаменитыми местными мидиями.

Через Дорогу садов к городку МосселбайЧерез Дорогу садов к городку МосселбайЧерез Дорогу садов к городку МосселбайЧерез Дорогу садов к городку Мосселбай
6 день

Удивительная Найсна

Утром направляемся в Найсну — сердце Дороги садов. Очень уютный город, который создаёт ощущение, что ты находишься где-то в Голландии. Вы сможете погулять по городу и насладиться его атмосферой. Кстати, это место славится своими устрицами, поэтому на ужин мы обязательно пойдём пробовать морепродукты.

Удивительная НайснаУдивительная НайснаУдивительная НайснаУдивительная Найсна
7 день

Свободный день в парке «Цицикама»

Этот день проведём в национальном парке «Цицикама». Он основан в 1964 году и был первым морским парком республики. По прибытии вы сможете выбрать активность на свой вкус: кто-то устроит треккинг или хайкинг, желающие попробует дайвинг и сплав на байдарках. Развлечения оплачиваются отдельно.

Пообедаем и затем поедем в Порт-Элизабет.

Свободный день в парке «Цицикама»Свободный день в парке «Цицикама»Свободный день в парке «Цицикама»Свободный день в парке «Цицикама»
8 день

Отдых в Порт-Элизабет: тропа наследия Донкина

Утром отправляемся на прогулку по городу. Если позволит погода, порелаксируем на излюбленном сёрферами и дайверами пляже. Затем пройдёмся по тропе наследия Донкина, которая соединяет 51 историческое место и демонстрирует историю поселенцев, начиная с 1820 года. Осмотрим ратушу, рыночную площадь, форт Фредрик и другие локации.

Вечером — свободное время.

Отдых в Порт-Элизабет: тропа наследия ДонкинаОтдых в Порт-Элизабет: тропа наследия ДонкинаОтдых в Порт-Элизабет: тропа наследия ДонкинаОтдых в Порт-Элизабет: тропа наследия Донкина
9 день

Сафари в парке «Эддо»

Едем туда, где живут более 600 слонов, а ещё буйволы, чёрные носороги, пятнистые гиены и многие другие животные. Парк «Эддо» не только спас множество слоников от гибели, но и стал домом для многих обитателей дикой природы. Во время сафари вы сами всё увидите!

Сафари в парке «Эддо»Сафари в парке «Эддо»Сафари в парке «Эддо»Сафари в парке «Эддо»
10 день

Возвращение в Кейптаун

С утра позавтракаем и поедем в Кейптаун. На обратном пути будем делать остановки на смотровых площадках, а также заедем на обед в Плеттенберг-Бей — один из лучших курортов побережья. Немного погуляем по городу и продолжим маршрут.

По прибытии, размещаемся в отеле и отдыхаем.

Возвращение в КейптаунВозвращение в КейптаунВозвращение в КейптаунВозвращение в Кейптаун
11 день

Свободный день

Этот день вы можете посвятить шопингу, неспешных самостоятельным прогулкам по городу и посещению музеев. Желающим предлагаем до обеда съездить на пляж, чтобы понежиться в тёплом песке и налюбоваться океаном вдоволь.

Сможем собраться вместе на обед и поделиться впечатлениями от поездки.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
12 день

Окончание тура

Утром мы доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Сафари
  • Винные дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кейптауна и обратно
  • Питание
  • Доплата за одноместное размещение - $ 35
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (сёрфинг, активности в парке «Цицикама» и другие)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры11-дневные турыПрирода и пейзажи

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