Позавтракав, направимся к главной достопримечательности Кейптауна — Столовой горе. Своё название она получила из-за формы, ведь вершина горы плоская. Поднимемся на фуникулёре*, чтобы с высоты птичьего полёта насладиться восхитительными видами на город.

Затем посетим красочный район Бо-Каап, который заполнили разноцветные домики. Вы узнаете его историю и сделаете оригинальные кадры на фоне ярких фасадов.

Вечером поужинаем на набережной Виктории и Альфреда. Кухня ЮАР органично сочетает в себе разные гастрономические традиции и от этого приобретает особенный колорит.

*Программа 2 и 3 дней могут поменяться местами в зависимости от погодных условий.