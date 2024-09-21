Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Во время нашего тура вы не только изучите достопримечательности Кейптауна, но и побываете в городках Моссельбай и Порт-Элизабет.
Пройдём по тропе наследия Донкин, поднимемся на Столовую гору, прокатимся по Дороге садов и побываем на мысе Доброй Надежды.
Желающие смогут добавить в путешествие щепотку экстрима и попробовать активности в национальном парке «Цицикама». Поехали!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|140 000 ₽
Описание
Организационные детали
Что рекомендуем взять с собой:
Рюкзак объёмом 50 литров или небольшой чемодан
Непродуваемая лёгкая куртка-дождевик с капюшоном
Флисовая кофта или лёгкий свитер
Удобные летние штаны
Кроссовки с хорошим протектором
Сандалии
Футболки (4 штуки)
Носки
Шорты
Головной убор
Плавки/купальник
Небольшое полотенце из микрофибры или аналог
Предметы личной гигиены
Небольшая аптечка с индивидуальными мед. препаратами
Солнцезащитный крем (SPF50)
Фотоаппарат
Ксерокопии российского и заграничного паспортов
Маленькая сумка для документов и денег
Проживание. В трёхзвёздочных гостиницах и апартаментах. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кейптаун
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После размещения отправимся на пешую прогулку по городу. Мы расскажем вам его историю, а также поделимся правилами безопасности ночных променадов в нетуристических местах. Зайдём поужинать в кафе и вернёмся в отель отдыхать перед началом активной части путешествия.
Столовая гора и Бо-Каап
Позавтракав, направимся к главной достопримечательности Кейптауна — Столовой горе. Своё название она получила из-за формы, ведь вершина горы плоская. Поднимемся на фуникулёре*, чтобы с высоты птичьего полёта насладиться восхитительными видами на город.
Затем посетим красочный район Бо-Каап, который заполнили разноцветные домики. Вы узнаете его историю и сделаете оригинальные кадры на фоне ярких фасадов.
Вечером поужинаем на набережной Виктории и Альфреда. Кухня ЮАР органично сочетает в себе разные гастрономические традиции и от этого приобретает особенный колорит.
*Программа 2 и 3 дней могут поменяться местами в зависимости от погодных условий.
К мысу Доброй Надежды по шоссе Chapman’s Peak Drive
Сегодня стартуем рано утром, ведь нас ждёт путешествие к мысу Доброй Надежды. Наш маршрут пройдёт по шоссе Chapman’s Peak Drive прямо над океаном. По прибытии полюбуемся невероятными пейзажами, а на обратном пути заедем на пляж Боулдерс, где обитают африканские пингвины. Также сделаем пару остановок на смотровых площадках и, если позволит время, заглянем в ботанический сад.
Стелленбош: винные дегустации
Держим курс на Стелленбош — регион виноделия. Здесь расположено 130 виноделен, и мы побываем в 2-х из них. Погуляем по территории, познакомимся с процессом производства напитка и, конечно, продегустируем лучшие сорта.
Вечером вернёмся в Кейптаун.
Через Дорогу садов к городку Мосселбай
В этот день отправимся в курортный город Мосселбай. До него мы доберёмся по Дороге садов — уникальному маршруту, который пролегает вдоль южного побережья Африки и включает в себя разные природные зоны. Вы увидите, как сливаются в поцелуе Индийский и Атлантический океаны и просто насладитесь потрясающей природой. Сделаем остановку на обед недалеко от смотровой площадки. Если повезёт, увидим китов.
По прибытии в Мосселбай прогуляемся по его улицам и зайдём поужинать знаменитыми местными мидиями.
Удивительная Найсна
Утром направляемся в Найсну — сердце Дороги садов. Очень уютный город, который создаёт ощущение, что ты находишься где-то в Голландии. Вы сможете погулять по городу и насладиться его атмосферой. Кстати, это место славится своими устрицами, поэтому на ужин мы обязательно пойдём пробовать морепродукты.
Свободный день в парке «Цицикама»
Этот день проведём в национальном парке «Цицикама». Он основан в 1964 году и был первым морским парком республики. По прибытии вы сможете выбрать активность на свой вкус: кто-то устроит треккинг или хайкинг, желающие попробует дайвинг и сплав на байдарках. Развлечения оплачиваются отдельно.
Пообедаем и затем поедем в Порт-Элизабет.
Отдых в Порт-Элизабет: тропа наследия Донкина
Утром отправляемся на прогулку по городу. Если позволит погода, порелаксируем на излюбленном сёрферами и дайверами пляже. Затем пройдёмся по тропе наследия Донкина, которая соединяет 51 историческое место и демонстрирует историю поселенцев, начиная с 1820 года. Осмотрим ратушу, рыночную площадь, форт Фредрик и другие локации.
Вечером — свободное время.
Сафари в парке «Эддо»
Едем туда, где живут более 600 слонов, а ещё буйволы, чёрные носороги, пятнистые гиены и многие другие животные. Парк «Эддо» не только спас множество слоников от гибели, но и стал домом для многих обитателей дикой природы. Во время сафари вы сами всё увидите!
Возвращение в Кейптаун
С утра позавтракаем и поедем в Кейптаун. На обратном пути будем делать остановки на смотровых площадках, а также заедем на обед в Плеттенберг-Бей — один из лучших курортов побережья. Немного погуляем по городу и продолжим маршрут.
По прибытии, размещаемся в отеле и отдыхаем.
Свободный день
Этот день вы можете посвятить шопингу, неспешных самостоятельным прогулкам по городу и посещению музеев. Желающим предлагаем до обеда съездить на пляж, чтобы понежиться в тёплом песке и налюбоваться океаном вдоволь.
Сможем собраться вместе на обед и поделиться впечатлениями от поездки.
Окончание тура
Утром мы доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Сафари
- Винные дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Кейптауна и обратно
- Питание
- Доплата за одноместное размещение - $ 35
- Дополнительные экскурсии и развлечения (сёрфинг, активности в парке «Цицикама» и другие)