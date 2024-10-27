Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности

Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Тур, после которого вы влюбитесь в ЮАР.

Будем отдыхать, кататься на яхте, дегустировать местное вино и любоваться потрясающими африканскими пейзажами.

Мы исследуем достопримечательности Кейптауна, увидим горный хребет Двенадцать апостолов и сделаем селфи с дикими пингвинами.

Посетим центр региона виноделия Южной Африки, познакомимся с обитателями заповедника «Аквила», а ещё желающие смогут попробовать дайвинг в клетке и увидеть китов.
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР. Для въезда в ЮАР путешественникам из России не нужна виза. В официальном соглашении написано, что граждане могут въезжать в ЮАР на срок до 90 дней.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку с покрытием 30 000 €.

Проживание. В 3-, 4-звёздочных отелях и виллах. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены только завтраки, ужин во 2-ой день тура, обед и ужин во время сафари, а также пикники. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в ЮАР

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Вы сможете отдохнуть после перелёта, мы поужинаем и будем готовиться к началу активной части путешествия.

Добро пожаловать в ЮАРДобро пожаловать в ЮАРДобро пожаловать в ЮАРДобро пожаловать в ЮАР
2 день

Обзорная экскурсия по Кейптауну

Позавтракаем и поедем знакомиться со столицей ЮАР. Именно в этом городе началась история колониального юга Африки.

Мы увидим исторический центр города и достопримечательности Аддерли-стрит, осмотрим старинную крепость, которая является первой постройкой европейцев здесь. Прогуляемся по набережной Виктории и Альфреда и посетим бывший район расовой сегрегации Бо-Каап. Он известен своими разноцветными домами, которые раньше служили ориентирами для рабов.

Завершим этот день ужином в известном панафриканском ресторане, где нас будет ждать фольклорное шоу.

Обзорная экскурсия по КейптаунуОбзорная экскурсия по КейптаунуОбзорная экскурсия по КейптаунуОбзорная экскурсия по Кейптауну
3 день

Мыс Доброй Надежды и знакомство пингвинами

Сегодня после завтрака отправляемся охотиться за самыми невероятными пейзажами. Первой остановкой станет мыс Доброй Надежды. С высоты в 200 метров можно увидеть «поцелуй» двух океанов: Атлантического и Индийского. Также полюбуемся горным хребтом Двенадцать апостолов и видом на белоснежный пляж бухты Кэмпс-Бей.

Затем пообедаем на страусиной ферме и доедем до Боулдерс-Бич и сделаем селфи с дикими пингвинами, а потом вернёмся в отель. На обратном пути устроим пикник у океана.

Мыс Доброй Надежды и знакомство пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство пингвинами
4 день

Джип-сафари в заповеднике «Аквила»

Утром выезжаем в заповедник «Аквила». По приезде мы заселимся в коттеджи, вы сможете отдохнуть у бассейна, а после нас ждёт первый опыт гейм-драйва или сафари.

Вечером вероятность встретить местных обитателей намного больше: они выходят после жаркого дня из зарослей к водопою. Гид расскажет нам много интересного о заповеднике, а мы сможем увидеть жирафов, львов, леопардов, зебр и других животных.

Джип-сафари в заповеднике «Аквила»Джип-сафари в заповеднике «Аквила»Джип-сафари в заповеднике «Аквила»Джип-сафари в заповеднике «Аквила»
5 день

Сафари и переезд в Стелленбош

С утра у вас будет возможность вновь отправиться в сафари, чтобы увидеть всё, что упустили вчера. Затем мы поедем в Стелленбош — центр крупнейшего винодельческого региона в Южной Африке. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы насладиться живописными окрестностями.

По прибытии погуляем по городку, а затем заселимся в отель и поужинаем.

Сафари и переезд в СтелленбошСафари и переезд в СтелленбошСафари и переезд в СтелленбошСафари и переезд в Стелленбош
6 день

По просторам Стелленбоша

ЮАР входит в топ стран-производителей вина. Долины Стелленбоша наполнены фермами, каждая из которых хранит старинный рецепт изготовления напитка. Посетим сегодня две винодельни и продегустируем разные сорта вина. По пути будем любоваться красотой долин и виноградников.

Вечером доберёмся до виллы в Херманусе.

По просторам СтелленбошаПо просторам СтелленбошаПо просторам СтелленбошаПо просторам Стелленбоша
7 день

Активный отдых в Херманусе

После завтрака отправимся в круиз, во время которого вы увидите бухты, куда приплывают киты. Этот опыт дарит незабываемые эмоции. Любителям адреналина и острых ощущений предлагаем попробовать дайвинг в акулами. Безопасность этой активности обеспечивается клеткой, в которой вы будете погружены в воду.

После обеда у вас будет свободное время: вы сможете отдохнуть на вилле и у океана.

Активный отдых в ХерманусеАктивный отдых в ХерманусеАктивный отдых в ХерманусеАктивный отдых в Херманусе
8 день

Возвращение в Кейптаун

Позавтракав, вернёмся в Кейптаун. В первой половине дня у вас будет свободное время, а после обеда мы отправимся в круиз на яхте, чтобы насладиться окрестностями столицы ЮАР. Встретим закат на Столовой горе.

Возвращение в КейптаунВозвращение в КейптаунВозвращение в КейптаунВозвращение в Кейптаун
9 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед и ужин во время сафари, пикники
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Сафари
  • Водная прогулка на яхте
  • Дегустации вина
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кейптауна и обратно
  • Остальное питание
  • Билеты на канатную дорогу - 15 $
  • Погружение с акулами - 150 $
  • Круиз к китам - 70 $
  • Прогулка на вертолёте - 130 $
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа ноябрьские праздникиНа праздникиДжиппингПрирода и пейзажиГастрономическиеСафариВинные турыДегустационные туры

Похожие туры из Кейптауна

Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Авторский тур
11 дней
1 отзыв
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Увидеть водопад Виктория, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
13 сен в 10:00
27 дек в 10:00
$2 950 за человека
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
8 сен в 12:00
$1 950 за человека
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
17 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
$2 090 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кейптауне
Все туры из Кейптауна
ХорошоТам