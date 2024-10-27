Будем отдыхать, кататься на яхте, дегустировать местное вино и любоваться потрясающими африканскими пейзажами.
Мы исследуем достопримечательности Кейптауна, увидим горный хребет Двенадцать апостолов и сделаем селфи с дикими пингвинами.
Посетим центр региона виноделия Южной Африки, познакомимся с обитателями заповедника «Аквила», а ещё желающие смогут попробовать дайвинг в клетке и увидеть китов.
Описание тура
Организационные детали
При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР. Для въезда в ЮАР путешественникам из России не нужна виза. В официальном соглашении написано, что граждане могут въезжать в ЮАР на срок до 90 дней.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку с покрытием 30 000 €.
Проживание. В 3-, 4-звёздочных отелях и виллах. Размещение двухместное.
Питание. В стоимость включены только завтраки, ужин во 2-ой день тура, обед и ужин во время сафари, а также пикники. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в ЮАР
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Вы сможете отдохнуть после перелёта, мы поужинаем и будем готовиться к началу активной части путешествия.
Обзорная экскурсия по Кейптауну
Позавтракаем и поедем знакомиться со столицей ЮАР. Именно в этом городе началась история колониального юга Африки.
Мы увидим исторический центр города и достопримечательности Аддерли-стрит, осмотрим старинную крепость, которая является первой постройкой европейцев здесь. Прогуляемся по набережной Виктории и Альфреда и посетим бывший район расовой сегрегации Бо-Каап. Он известен своими разноцветными домами, которые раньше служили ориентирами для рабов.
Завершим этот день ужином в известном панафриканском ресторане, где нас будет ждать фольклорное шоу.
Мыс Доброй Надежды и знакомство пингвинами
Сегодня после завтрака отправляемся охотиться за самыми невероятными пейзажами. Первой остановкой станет мыс Доброй Надежды. С высоты в 200 метров можно увидеть «поцелуй» двух океанов: Атлантического и Индийского. Также полюбуемся горным хребтом Двенадцать апостолов и видом на белоснежный пляж бухты Кэмпс-Бей.
Затем пообедаем на страусиной ферме и доедем до Боулдерс-Бич и сделаем селфи с дикими пингвинами, а потом вернёмся в отель. На обратном пути устроим пикник у океана.
Джип-сафари в заповеднике «Аквила»
Утром выезжаем в заповедник «Аквила». По приезде мы заселимся в коттеджи, вы сможете отдохнуть у бассейна, а после нас ждёт первый опыт гейм-драйва или сафари.
Вечером вероятность встретить местных обитателей намного больше: они выходят после жаркого дня из зарослей к водопою. Гид расскажет нам много интересного о заповеднике, а мы сможем увидеть жирафов, львов, леопардов, зебр и других животных.
Сафари и переезд в Стелленбош
С утра у вас будет возможность вновь отправиться в сафари, чтобы увидеть всё, что упустили вчера. Затем мы поедем в Стелленбош — центр крупнейшего винодельческого региона в Южной Африке. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы насладиться живописными окрестностями.
По прибытии погуляем по городку, а затем заселимся в отель и поужинаем.
По просторам Стелленбоша
ЮАР входит в топ стран-производителей вина. Долины Стелленбоша наполнены фермами, каждая из которых хранит старинный рецепт изготовления напитка. Посетим сегодня две винодельни и продегустируем разные сорта вина. По пути будем любоваться красотой долин и виноградников.
Вечером доберёмся до виллы в Херманусе.
Активный отдых в Херманусе
После завтрака отправимся в круиз, во время которого вы увидите бухты, куда приплывают киты. Этот опыт дарит незабываемые эмоции. Любителям адреналина и острых ощущений предлагаем попробовать дайвинг в акулами. Безопасность этой активности обеспечивается клеткой, в которой вы будете погружены в воду.
После обеда у вас будет свободное время: вы сможете отдохнуть на вилле и у океана.
Возвращение в Кейптаун
Позавтракав, вернёмся в Кейптаун. В первой половине дня у вас будет свободное время, а после обеда мы отправимся в круиз на яхте, чтобы насладиться окрестностями столицы ЮАР. Встретим закат на Столовой горе.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед и ужин во время сафари, пикники
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Сафари
- Водная прогулка на яхте
- Дегустации вина
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Кейптауна и обратно
- Остальное питание
- Билеты на канатную дорогу - 15 $
- Погружение с акулами - 150 $
- Круиз к китам - 70 $
- Прогулка на вертолёте - 130 $
- Страховка