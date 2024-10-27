При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР. Для въезда в ЮАР путешественникам из России не нужна виза. В официальном соглашении написано, что граждане могут въезжать в ЮАР на срок до 90 дней.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку с покрытием 30 000 €.

Проживание. В 3-, 4-звёздочных отелях и виллах. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены только завтраки, ужин во 2-ой день тура, обед и ужин во время сафари, а также пикники. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.