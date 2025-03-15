Описание тура
Приглашаем тебя в удивительное путешествие по Юар, в ходе которого ты увидишь все самые интересные уголки страны. Мы будем гулять в одном из лучших городов на земле - Кейптауне, посетим одну из крайних точек Африканского континента - Мыс Доброй Надежды, отправимся в треккинг в потрясающих заповедниках Юар - по ущельям и тропическим джунглям, поживем на винодельне, на закате дегустируя лучшие сорта вин Нового Света, прокатимся по Чапменс Пик Драйв - одной из самых красивых дорог мира, проходящей прямо вдоль скалистого берега океана, отправимся на сафари, чтобы увидеть большую пятерку диких животных, и многое другое.
Программа тура по дням
Прибытие в Кейптаун
Прилет и сбор группы в Кейптауне - одном из наиболее знаменитых городов Африки. Он расположен на самой оконечности Африканского континента, в невероятно живописном месте с изрезанной высокими скалами береговой линией. На многочисленных живописных пляжах тут плещется бирюзовая вода с Атлантического океана, а колоритная, но при этом напоминающая Калифорнию городская застройка резко контрастирует с другими городами Африки. Представляли ли вы себе здесь современный космополитичный мегаполис? Тем больше будет ваше удивление, когда мы начнем изучать город. Сегодня свободный день, чтобы акклиматизироваться и придти в себя после длительного перелета. Заселяемся в отель. Вечером смотрим закат на набережной и отправляемся на ужин на побережье, знакомиться с атмосферой города под музыку и шум волн.
Кейптаун
Отсыпаемся после длительных перелетов и отправляемся исследовать Кейптаун! Сегодня нас ждут все самые знаковые и интересные достопримечательности. Первым делом съездим к знаменитой береговой линии Кейптауна - красивой череде пляжей, перемежающейся дорогими особняками и виллами, с длинными променадами вдоль скал и потрясающими видами на океан. Во второй половине дня посетим Сигнальный холм и отправимся в исторический центр города и в район Бо Каап с цветными домиками, застроенный в стиле арт-деко. Затем ближе к закату поднимемся на одну из лучших панорамных точек в городе - гору Львиная голова. С вершины горы нам откроются прекрасные виды на город и длинное побережье. Насладимся последними лучами заходящего солнца и отправимся вниз на ужин в один из прибрежных ресторанов.
Мыс Доброй Надежды
Сегодня мы отправляемся в путешествие к Мысу Доброй Надежды, легендарному месту, которое проплывал мореплаватель Васко да Гама в поисках морского пути в Индию. Экспедиция увенчалась успехом, и увиденный на пол пути мыс, которым заканчивался Африканский континент и который фактически открывал возможность нового торгового пути, нарекли Мысом Доброй Надежды. Наш путь туда будет проходить по очень красивой дороге Чапменс Пик драйв, соединяющей в себе горный серпантин и потрясающие прибрежные пейзажи. Проведем первую половину дня в бирюзовых бухтах вокруг мыса, заглянем на пляж, где живет колония пингвинов, а затем доедем до конечной точки, где поднимемся на старый маяк и будем гулять вдоль огромных скал, тянущихся вдоль побережья Капского полуострова.
Столовая гора и Полет на вертолете
Сегодня мы поднимемся на Столовую гору - место, которое уже несколько сотен лет является символом города. С давних времен масштабный силуэт горы встречал устремленные в заветную бухту Кейптауна корабли со всех концов земного шара. Прогуляемся вдоль протяженной вершины огромной горы, где за каждый поворотом тропы открываются все новые потрясающие пейзажи. Перед нами с высоты птичьего полета развернется вся огромная бухта Кейптауна, и у вас будет возможность в тишине понаблюдать, как волны разбиваются о берег где-то далеко внизу. А во второй половине дня эмоции перехлестнут у вас через край - нас ждет полет на вертолете над Кейптауном и окрестностями Капского полуострова. Виды будут поистине ошеломляющими! Пожалуй, именно с вертолета Кейптаун открывается во всей своей красе и природном разнообразии. Под конец вечера отправимся на пляж Блауберг - одно из лучших место для встречи закатов в Кейптауне, с идеальным видом на Столовую гору.
Нордхук и Хаут Бей
Сегодня нас ждет потрясающий заповедник Нордхук - песок здесь белый как мел, а вода местами настолько ярких оттенков, что в это сложно поверить. Нас ждут красивейшие длинные пляжи, маяки, уютные бухты и неповторимые скалистые узоры береговой линии. Затем доедем до городка Хаут Бей и прокатимся на лодке до огромной колонии морских котиков, проживающих на острове неподалеку. Под вечер мы покажем вам еще одно нетуристическое, излюбленное кайт-серферами место под название Misty Cliffs. Волны невероятных размеров здесь одна за другой разбиваются о берег, вдоль которого тянется одна из самых красивых панорамных дорог в Юар. Сюда часто приезжают съемочные команды из Голливуда, очень уж живописен этот участок.
Стелленбош. Виноградники
Сегодня утром мы отправимся в Стелленбош - винную столицу не только Юар, но и всего Африканского континента. На обширных территориях вокруг этого небольшого, но яркого городка расположились сотни виноградников и десятки самых разнообразных виноделен. Мы отобрали для вас самые лучшие, антуражные и красивые из них - весь день мы проведем, перемещаясь от одного винного дома к другому, дегустируя лучшие сорта красного, белого и розового этих мест и прогуливаясь по фантасмагорическим ландшафтам широко раскинувшихся виноградников, где пейзажи легко создают конкуренцию знаменитым винным домам в Тоскане или Провансе. Вечером заселяемся в отель, расположенный на вилле прямо на одном из виноградников.
Эрманус
Наши приключения продолжаются, сегодня мы отправляемся в роад-трип, дорожное приключение по красивейшей дороге от Кейптауна до городка под названием Херманус. Вдоль нее разбросано большое количество достопримечательностей, которые мы с вами обязательно посетим: заповедные бухты, безлюдные пляжи с белоснежным песком, крутые утесы и скалы. Под вечер заселяемся в красивый отель на гольфовых полях.
Сафари
Сегодня нас ждет увлекательное сафари в одном из заповедников вблизи Кейптауна. На огромных территориях заповедной зоны у вас будет возможность воочию увидеть знаменитую африканскую большую пятерку: львов, носорогов, слонов, леопардов и буйволов. Также в заповеднике большое количество жирафов и зебр. После нескольких насыщенных часов сафари мы приедем в лодж, где у вас будет возможность пообедать и искупаться в бассейне. Затем отправляемся обратно в город.
Вылет домой
Праздники заканчиваются и наша программа также подошла к концу, но если у вас есть время и желание, можно продолжить свой отдых на одном из курортов вблизи Кейптауна и в расслабленной обстановке посмаковать незабываемые впечатления, полученные в поездке!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на всем маршруте (2х местное размещение)
- Транспорт на всем маршруте
- Полет на вертолете
- Винные дегустации в винодельнях города Стелленбош
- Оплата всех пропусков и разрешений на пребывание в заповедных зонах
- Морская прогулка к акулам
- Билеты на все входящие в нашу программу платные достопримечательности
- Сопровождение и любая необходимая помощь на всем маршрут
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Кейптаун - Ваш город (от 800$)
- Страховка
- Питание в кафе и ресторанах (от 40$ в день)
Пожелания к путешественнику
Заграничный паспорт со сроком окончания действия не ранее, чем через полгода после даты вашего вылета из Кейптаун
Визы
Виза для граждан Рф не требуется