читать дальше в темное время суток), красивая и необычная природа, животные. Нет всяких тараканов и букашек, если сравнивать с Азией.. Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!

Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно