1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«Побываем на четырёх винодельнях Стелленбоша и Франччука, насладимся разными сортами напитка из погребов»
8 сен в 12:00
$1 950 за человека
Авторский тур
10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«В ЮАР более 60 винодельческих регионов»
17 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
$2 090 за человека
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария26 марта 2024Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
- ДДиана15 марта 2024Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винодельни»
Самые популярные туры этой рубрики в Кейптауне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кейптауне в июне 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 1 950 до 2 960. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Кейптауне с нашими турми. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене