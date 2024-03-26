Туры на винодельни и виноградники в Кейптауне

Найдено 3 тура в категории «Винодельни» в Кейптауне на русском языке, цены от $1 950. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«Побываем на четырёх винодельнях Стелленбоша и Франччука, насладимся разными сортами напитка из погребов»
8 сен в 12:00
$1 950 за человека
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«В ЮАР более 60 винодельческих регионов»
17 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
$2 090 за человека
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
    Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
  • Д
    Диана
    15 марта 2024
    Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
    Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно
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    в темное время суток), красивая и необычная природа, животные. Нет всяких тараканов и букашек, если сравнивать с Азией.. Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винодельни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
  2. Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
  3. Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Сколько стоит тур в Кейптауне в июне 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 1 950 до 2 960. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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