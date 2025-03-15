-
Юар: Океан, Горы, Виноградники
Приглашаем тебя в удивительное путешествие по Юар, в ходе которого ты увидишь все самые интересные уголки страны
«Затем ближе к закату поднимемся на одну из лучших панорамных точек в городе - гору Львиная голова»
28 дек в 10:00
14 фев в 10:00
от 224 243 ₽
232 868 ₽ за человека
Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну
Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная...
«Мы поднимемся на легендарную Столовую гору, чтобы полюбоваться с высоты панорамой Кейптауна»
8 янв в 12:00
14 мар в 12:00
$2950 за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«Подниметесь на вершину Столовой горы, прогуляетесь среди колоний пингвинов на пляже Боулдерс и прокатитесь по живописному побережью до легендарного мыса Доброй Надежды»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
205 734 ₽ за человека
