1 чел. По популярности 9 дней 4% 1 отзыв Юар: Океан, Горы, Виноградники Приглашаем тебя в удивительное путешествие по Юар, в ходе которого ты увидишь все самые интересные уголки страны «Затем ближе к закату поднимемся на одну из лучших панорамных точек в городе - гору Львиная голова» от 224 243 ₽ 232 868 ₽ за человека На машине 8 дней Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная... «Мы поднимемся на легендарную Столовую гору, чтобы полюбоваться с высоты панорамой Кейптауна» $2950 за человека Джиппинг 8 дней Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах Начало: Кейптаун, время по договорённости «Подниметесь на вершину Столовой горы, прогуляетесь среди колоний пингвинов на пляже Боулдерс и прокатитесь по живописному побережью до легендарного мыса Доброй Надежды» 205 734 ₽ за человека Все туры Кейптауна

