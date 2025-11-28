Летим в страну, где сливаются воедино Атлантический и Индийский океаны, земли оплетены виноградной лозой, на побережье можно встретить пингвинов, а в саванне — слонов, носорогов, львов, буйволов и леопардов.Знакомство с

ЮАР мы начнём в самом сердце — Кейптауне: рассмотрим разноцветные домики Бо-Каапа, полюбуемся столицей с высоты Львиной головы и Столовой горы. Большую же часть тура посвятим богатствам природы. Окажемся на краю света — мысах Доброй Надежды и Игольном, вблизи понаблюдаем за зебрами, дикобразами, жирафами, удодами и другими дикими обитателями Африки, сможем попробовать шираз, пинотаж, шардоне, каберне совиньон, следуя между шато на трамвае. Будем много передвигаться на авто вдоль скалистых берегов, останавливаться у картинных локаций и ходить пешком, но треккинги несложные — справится каждый. Будет возможность и восстановить силы после насыщенных дней — по маршруту для нас забронированы комфортные отели 4* и уютные гостевые дома.

Описание тура

Организационные детали

Рейсы надо смотреть с вылетом накануне старта. Мы ориентируемся на рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines (через Аддис-Абебу) или Qatar Airways (через Доху). Обратные билеты можно брать на утренние/дневные рейсы на день финиша.

С собой необходимо взять:

Одежду и обувь для треккинга и отдыха

Непромокаемую куртку, флиску

Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой

Обычную обувь и одежду для поездок

Необходимое для купания полотенце

Фонарик (в ЮАР могут быть отключения света)

Собственную аптечку

Деньги на питание, карманные расходы и сувениры

Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади

Температура воздуха: днём +15–28, ночью +10–18. Температура воды: от +16.