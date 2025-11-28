Мои заказы

Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом

Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Летим в страну, где сливаются воедино Атлантический и Индийский океаны, земли оплетены виноградной лозой, на побережье можно встретить пингвинов, а в саванне — слонов, носорогов, львов, буйволов и леопардов.

Знакомство с
читать дальше

ЮАР мы начнём в самом сердце — Кейптауне: рассмотрим разноцветные домики Бо-Каапа, полюбуемся столицей с высоты Львиной головы и Столовой горы. Большую же часть тура посвятим богатствам природы.

Окажемся на краю света — мысах Доброй Надежды и Игольном, вблизи понаблюдаем за зебрами, дикобразами, жирафами, удодами и другими дикими обитателями Африки, сможем попробовать шираз, пинотаж, шардоне, каберне совиньон, следуя между шато на трамвае.

Будем много передвигаться на авто вдоль скалистых берегов, останавливаться у картинных локаций и ходить пешком, но треккинги несложные — справится каждый.

Будет возможность и восстановить силы после насыщенных дней — по маршруту для нас забронированы комфортные отели 4* и уютные гостевые дома.

Описание тура

Организационные детали

Рейсы надо смотреть с вылетом накануне старта. Мы ориентируемся на рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines (через Аддис-Абебу) или Qatar Airways (через Доху). Обратные билеты можно брать на утренние/дневные рейсы на день финиша.

С собой необходимо взять:
Одежду и обувь для треккинга и отдыха
Непромокаемую куртку, флиску
Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой
Обычную обувь и одежду для поездок
Необходимое для купания полотенце
Фонарик (в ЮАР могут быть отключения света)
Собственную аптечку
Деньги на питание, карманные расходы и сувениры
Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади

Температура воздуха: днём +15–28, ночью +10–18. Температура воды: от +16.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

В этот день собираемся в Кейптауне и, в зависимости от времени прибытия, изучаем город и его кухню.

2 день

Прогулка по Кейптауну: Бо-Каап, Сигнальный холм, винодельня

Сегодня отправимся на экскурсию по Кейптауну с местным гидом. Послушаем историю ЮАР, погуляем по самым интересным и безопасным районам, рассмотрим разноцветные домики Бо-Каапа. Заедем на Сигнальный холм и полюбуемся видом столицы с высоты.

Затем посетим старейшую винодельню страны, продегустируем разные сорта, включая любимый напиток Наполеона. А также насладимся живописными пейзажами, интерьерами 17 века, спустимся в погреб.

Пешком преодолеем 8 км.

3 день

Львиная голова, Столовая гора

Утром поднимемся на Львиную голову. С её высоты открывается потрясающий вид на Кейптаун, океан, бухты, хребет 12 апостолов и Столовую гору — пожалуй, лучшая обзорная площадка города. Треккинг недолгий, в 2 этапа: сначала лёгкая тропа, потом подъём с лестницами и камнями.

Спустимся и на фуникулёре отправимся на Столовую гору — визитную карточку столицы. Преодолеем круговой маршрут по плато и встретим представителей флоры и фауны, включая эндемиков.

Пешком преодолеем 8 км.

4 день

Пик Чапмена, мыс Доброй Надежды, пингвины

Движемся дальше. Будем ехать вдоль скалистой береговой линии со 114 крутыми поворотами. Доберёмся к пику Чапмена, а затем — мысу Доброй Надежды. При хорошей погоде можно искупаться в океане.

Далее — треккинг по тропе вдоль Фолс-Бэй к южному краю материка. Сфотографируемся у указателя и, если позволит время, поднимемся на старинный маяк.

Во второй половине дня побываем в Саймонстауне, чтобы понаблюдать за пингвинами. Ночёвка в Прингл-Бэй.

Пешком преодолеем 10 км.

5 день

Ферма, мыс Игольный

Начнём день на ферме, где живут зебры, страусы, гиены, эму, дикобраз-альбинос, гепарды, львы, сурикаты, каракалы, гиены, множество птиц и пресмыкающихся. Многие обитатели — звёзды рекламы и кино.

Следующий пункт — мыс Игольный. Путешествие начнётся по дороге садов — это 500 км через живописные прибрежные города Западного Кейпа вдоль кромки океана. Дорога включает саванну, субтропики, тропический лес, полупустыню — рай для ценителей природы.

На Игольном увидим слияние Атлантического и Индийского океанов, севший на мель корабль, старинный маяк, побеседуем о произошедших тут кораблекрушениях. Ночёвка в Агульясе.

Пешком преодолеем 5 км.

6 день

Заповедник «Де Хуп»

Утром отправимся в заповедник «Де Хуп». Здесь обитает 260 видов птиц, множество антилоп и зебр. А ещё это дом для единственной в Западной Капской провинции колонии редкого капского стервятника. Мы пройдём по территории, знаменитой белыми дюнами, уходящими прямо в океан, — выглядит впечатляюще! Ночёвка в Франшхуке или Паарле.

Пешком преодолеем 11 км.

7 день

Вояж на винном трамвае

Сегодня нас ждёт необычное приключение — поездка по винодельням на трамвае. Мы увидим красивейшие виноградники, некоторые напитки продегустируем прямо в транспорте, другие — в лучших винодельнях. Погрузимся в процесс производства, попробуем разные сорта и пообедаем, любуясь лозами и горами.

Пешком преодолеем 4 км.

8 день

Сафари по заповеднику

Впереди незабываемое приключение — погружение в мир дикой природы Африки. Мы направимся в заповедник, по пути любуясь виноградниками, горными хребтами, бескрайней саванной.

По прибытии пройдём брифинг о правилах поведения и безопасности и начнём сафари. На открытом джипе мы проедем, слушая интересные рассказы о флоре и фауне, и, конечно, встретим множество животных. Это большая пятёрка, жирафы, зебры, антилопы, удоды и другие.

По завершении — обед в заповеднике с видом окрестностей. К вечеру вернёмся в Кейптаун.

9 день

Возвращение домой

Утром проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины, винные дегустации
  • Спортивная медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — Организатор в Кейптауне
Провёл экскурсии для 16 туристов
Профессиональный турист, основатель и руководитель клуба. Автор, организатор и руководитель пеших и водных походов по Норвегии, Исландии, Франции, Италии, Новой Зеландии. Мой туристический опыт свыше 30 лет. Собрал команду любознательных, активных и неравнодушных людей. Вместе мы расширяем географию и виды активного отдыха. Сейчас в нашем арсенале и треккинговые туры, и яхтенные, и познавательно-экскурсионные, а чаще всего — их комбинация.

