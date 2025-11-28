Знакомство с
Описание тура
Организационные детали
Рейсы надо смотреть с вылетом накануне старта. Мы ориентируемся на рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines (через Аддис-Абебу) или Qatar Airways (через Доху). Обратные билеты можно брать на утренние/дневные рейсы на день финиша.
С собой необходимо взять:
Одежду и обувь для треккинга и отдыха
Непромокаемую куртку, флиску
Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой
Обычную обувь и одежду для поездок
Необходимое для купания полотенце
Фонарик (в ЮАР могут быть отключения света)
Собственную аптечку
Деньги на питание, карманные расходы и сувениры
Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади
Температура воздуха: днём +15–28, ночью +10–18. Температура воды: от +16.
Программа тура по дням
Начало путешествия
В этот день собираемся в Кейптауне и, в зависимости от времени прибытия, изучаем город и его кухню.
Прогулка по Кейптауну: Бо-Каап, Сигнальный холм, винодельня
Сегодня отправимся на экскурсию по Кейптауну с местным гидом. Послушаем историю ЮАР, погуляем по самым интересным и безопасным районам, рассмотрим разноцветные домики Бо-Каапа. Заедем на Сигнальный холм и полюбуемся видом столицы с высоты.
Затем посетим старейшую винодельню страны, продегустируем разные сорта, включая любимый напиток Наполеона. А также насладимся живописными пейзажами, интерьерами 17 века, спустимся в погреб.
Пешком преодолеем 8 км.
Львиная голова, Столовая гора
Утром поднимемся на Львиную голову. С её высоты открывается потрясающий вид на Кейптаун, океан, бухты, хребет 12 апостолов и Столовую гору — пожалуй, лучшая обзорная площадка города. Треккинг недолгий, в 2 этапа: сначала лёгкая тропа, потом подъём с лестницами и камнями.
Спустимся и на фуникулёре отправимся на Столовую гору — визитную карточку столицы. Преодолеем круговой маршрут по плато и встретим представителей флоры и фауны, включая эндемиков.
Пешком преодолеем 8 км.
Пик Чапмена, мыс Доброй Надежды, пингвины
Движемся дальше. Будем ехать вдоль скалистой береговой линии со 114 крутыми поворотами. Доберёмся к пику Чапмена, а затем — мысу Доброй Надежды. При хорошей погоде можно искупаться в океане.
Далее — треккинг по тропе вдоль Фолс-Бэй к южному краю материка. Сфотографируемся у указателя и, если позволит время, поднимемся на старинный маяк.
Во второй половине дня побываем в Саймонстауне, чтобы понаблюдать за пингвинами. Ночёвка в Прингл-Бэй.
Пешком преодолеем 10 км.
Ферма, мыс Игольный
Начнём день на ферме, где живут зебры, страусы, гиены, эму, дикобраз-альбинос, гепарды, львы, сурикаты, каракалы, гиены, множество птиц и пресмыкающихся. Многие обитатели — звёзды рекламы и кино.
Следующий пункт — мыс Игольный. Путешествие начнётся по дороге садов — это 500 км через живописные прибрежные города Западного Кейпа вдоль кромки океана. Дорога включает саванну, субтропики, тропический лес, полупустыню — рай для ценителей природы.
На Игольном увидим слияние Атлантического и Индийского океанов, севший на мель корабль, старинный маяк, побеседуем о произошедших тут кораблекрушениях. Ночёвка в Агульясе.
Пешком преодолеем 5 км.
Заповедник «Де Хуп»
Утром отправимся в заповедник «Де Хуп». Здесь обитает 260 видов птиц, множество антилоп и зебр. А ещё это дом для единственной в Западной Капской провинции колонии редкого капского стервятника. Мы пройдём по территории, знаменитой белыми дюнами, уходящими прямо в океан, — выглядит впечатляюще! Ночёвка в Франшхуке или Паарле.
Пешком преодолеем 11 км.
Вояж на винном трамвае
Сегодня нас ждёт необычное приключение — поездка по винодельням на трамвае. Мы увидим красивейшие виноградники, некоторые напитки продегустируем прямо в транспорте, другие — в лучших винодельнях. Погрузимся в процесс производства, попробуем разные сорта и пообедаем, любуясь лозами и горами.
Пешком преодолеем 4 км.
Сафари по заповеднику
Впереди незабываемое приключение — погружение в мир дикой природы Африки. Мы направимся в заповедник, по пути любуясь виноградниками, горными хребтами, бескрайней саванной.
По прибытии пройдём брифинг о правилах поведения и безопасности и начнём сафари. На открытом джипе мы проедем, слушая интересные рассказы о флоре и фауне, и, конечно, встретим множество животных. Это большая пятёрка, жирафы, зебры, антилопы, удоды и другие.
По завершении — обед в заповеднике с видом окрестностей. К вечеру вернёмся в Кейптаун.
Возвращение домой
Утром проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город
- Обеды, ужины, винные дегустации
- Спортивная медицинская страховка