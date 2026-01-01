Индивидуальная
до 5 чел.
Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу
Исследовать остров вулканов и духовной культуры
Начало: В городе Согвипо на острове Чеджу
14 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от $1220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу
Вулканические пейзажи, Секретный лес, лавовая пещера и культура ныряльщиц
Начало: В Чеджу
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от $1220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Западный Чеджу: вулканы, чайные плантации и история великого каллиграфа
Пройти по древнему вулкану, заглянуть в храм на горе и познакомиться с чайной культурой Кореи
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
от $400 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чеджу в категории «Необычные»
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