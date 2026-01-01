Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Чеджу на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу Исследовать остров вулканов и духовной культуры Начало: В городе Согвипо на острове Чеджу от $1220 за всё до 5 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу Вулканические пейзажи, Секретный лес, лавовая пещера и культура ныряльщиц Начало: В Чеджу от $1220 за всё до 5 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Западный Чеджу: вулканы, чайные плантации и история великого каллиграфа Пройти по древнему вулкану, заглянуть в храм на горе и познакомиться с чайной культурой Кореи от $400 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Чеджу

Экскурсии на русском языке в Чеджу (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Необычные», цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь