Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Чеджу на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

Экскурсии по окрестностям Чеджу и местам Южной Кореи в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи