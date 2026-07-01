Западный Чеджу: вулканы, чайные плантации и история великого каллиграфа
Пройти по древнему вулкану, заглянуть в храм на горе и познакомиться с чайной культурой Кореи
Западная часть Чеджу — это удивительное сочетание вулканических пейзажей, морских панорам и культурного наследия.
Здесь океан встречается с базальтовыми скалами, а зелёные чайные плантации сменяют кратеры потухших вулканов.
Я познакомлю вас с природой и традициями острова, покажу его самые известные достопримечательности и расскажу о людях, которые оставили заметный след в культуре Кореи.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
9:40–10:20 — скалы Чусанчжолли
Перед вами откроются гигантские базальтовые колонны правильной формы, созданные из застывшей вулканической лавы. Эти шестигранные скалы уходят прямо в море и считаются одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Чеджу.
10:40–11:30 — храм Санбангульса
Поднимемся к небольшому буддийскому храму на склоне горы Санбансан. Поговорим о буддизме в Корее, местных религиозных традициях и истории этого необычного святилища.
11:45–12:30 — место ссылки Чхуса Ким Чон Хи
Следующая остановка посвящена одному из самых известных корейских учёных, художников и каллиграфов 19 века. Вы узнаете, как годы изгнания изменили его жизнь и почему имя мастера до сих пор пользуется огромным уважением в Корее.
12:45–13:30 — обед
Сделаем остановку в одном из местных ресторанов или кафе. При необходимости помогу выбрать блюда и познакомлю вас с особенностями кухни острова Чеджу.
13:45–14:40 — вулкан Сонгаксан
Нас ждёт лёгкая прогулка по живописной тропе вокруг кратера потухшего вулкана. По пути вы увидите зелёные вулканические склоны, острова Марадо и Гапхадо, а также панорамы Корейского пролива.
15:00–16:00 — чайные плантации Осоллок
Здесь вы познакомитесь с историей корейского зелёного чая, узнаете о традициях его производства и сможете попробовать чай, мороженое или десерты с матча.
Сезонный бонус (20 октября — 10 декабря)
После плантаций мы заедем на мандариновую ферму, где вы сможете самостоятельно собрать спелые плоды. Это входит в стоимость экскурсии.
16:00 — возвращение
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле класса SUV
Входные билеты по программе включены в стоимость
Во время маршрута предусмотрена остановка на обед или кофе-паузу (оплачивается отдельно)
Экскурсия подходит путешественникам любого возраста, однако стоит учитывать, что на некоторых локациях есть подъёмы и достаточно много ступеней, поэтому желательно иметь средний уровень физической подготовки
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Чеджу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Корее уже более 25 лет, являюсь гражданином Кореи и до сих пор продолжаю открывать для себя новые уголки этой удивительной страны.
Больше всего в Корее меня привлекает её читать дальшеуменьшить
аутентичность — сочетание древних традиций и современной жизни, которое сложно найти где-либо ещё в мире. Мне нравится путешествовать по разным регионам страны, и многие корейские города по-своему уникальны и интересны.
Особое место в моём сердце занимает остров Чеджу. Здесь я провожу около половины года и хорошо знаю не только самые известные достопримечательности, но и менее туристические места, которые помогают лучше понять характер острова и жизнь его жителей.
Помимо работы гидом, я уже много лет занимаюсь разработкой и планированием туристических маршрутов по всей Корее. Поэтому на экскурсиях мне нравится не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о стране через её историю, культуру, людей и регионы, каждый из которых имеет своё неповторимое лицо.
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