Западная часть Чеджу — это удивительное сочетание вулканических пейзажей, морских панорам и культурного наследия. Здесь океан встречается с базальтовыми скалами, а зелёные чайные плантации сменяют кратеры потухших вулканов. Я познакомлю вас с природой и традициями острова, покажу его самые известные достопримечательности и расскажу о людях, которые оставили заметный след в культуре Кореи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд

9:40–10:20 — скалы Чусанчжолли

Перед вами откроются гигантские базальтовые колонны правильной формы, созданные из застывшей вулканической лавы. Эти шестигранные скалы уходят прямо в море и считаются одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Чеджу.

10:40–11:30 — храм Санбангульса

Поднимемся к небольшому буддийскому храму на склоне горы Санбансан. Поговорим о буддизме в Корее, местных религиозных традициях и истории этого необычного святилища.

11:45–12:30 — место ссылки Чхуса Ким Чон Хи

Следующая остановка посвящена одному из самых известных корейских учёных, художников и каллиграфов 19 века. Вы узнаете, как годы изгнания изменили его жизнь и почему имя мастера до сих пор пользуется огромным уважением в Корее.

12:45–13:30 — обед

Сделаем остановку в одном из местных ресторанов или кафе. При необходимости помогу выбрать блюда и познакомлю вас с особенностями кухни острова Чеджу.

13:45–14:40 — вулкан Сонгаксан

Нас ждёт лёгкая прогулка по живописной тропе вокруг кратера потухшего вулкана. По пути вы увидите зелёные вулканические склоны, острова Марадо и Гапхадо, а также панорамы Корейского пролива.

15:00–16:00 — чайные плантации Осоллок

Здесь вы познакомитесь с историей корейского зелёного чая, узнаете о традициях его производства и сможете попробовать чай, мороженое или десерты с матча.

Сезонный бонус (20 октября — 10 декабря)

После плантаций мы заедем на мандариновую ферму, где вы сможете самостоятельно собрать спелые плоды. Это входит в стоимость экскурсии.

16:00 — возвращение

Организационные детали