Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Инчхон
Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по живописной набережной и оцените знаменитый «мост в небо»»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Инчхон: дольмены, стеклянный мост и рынок в деревне у границы
История, природа и живые впечатления - от древних крепостей до заката на Западном море
Начало: У вашего отеля
«Вы подниметесь на гору на рейл-трамвае, пройдёте по стеклянному мосту и завершите день на одном из самых живописных пляжей Западной Кореи, встречая закат»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$641 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
Увидеть главные места города и узнать о местной жизни
«Полюбуетесь портом и живописной набережной»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$487 за всё до 4 чел.
