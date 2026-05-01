Познакомиться с городом на автопешеходной прогулке по его атмосферным кварталам
Это прогулка по Пусану, где вы увидите город с разных сторон — от ярких старых кварталов до современных панорамных площадок у моря. Мы поговорим о культуре, традициях и повседневной жизни корейцев.
Я постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали настоящий характер главного морского города страны!
Описание экскурсии
Деревня Камчхон. Прогуляемся по знаменитой цветной деревне Пусана с арт-объектами, лестницами, узкими улочками и смотровыми площадками.
Храм Хэдон Ёнгунса. Один из самых красивых буддийских храмов Кореи — и прямо на берегу моря.
Обед с корейской кухней. По желанию сделаем остановку в местном ресторане — можно попробовать морепродукты или традиционные блюда Пусана.
Канатная дорога Сондо. Прокатимся над морем с видами на побережье и город.
Пляж Хэундэ. Побываем на самом известном пляже Пусана и прогуляемся вдоль моря.
Busan X the Sky. Поднимемся на панорамную площадку с видами на небоскрёбы, океан и побережье.
Вы узнаете:
почему Пусан называют морской столицей Кореи
чем жизнь здесь отличается от Сеула
как буддизм повлиял на культуру страны
какие корейские традиции сохраняются до сих пор
где искать лучшую местную еду и шопинг
Примерный тайминг
8:30 — встреча в порту / у вокзала / в отеле 8:30–9:40 — переезд к храму Хэдон Ёнгунса 9:40–10:25 — прогулка по храму, виды на море, фото и сувениры 10:25–10:55 — переезд в район Хэундэ 10:55–12:00 — смотровая Busan X the Sky и прогулка по пляжу Хэундэ 12:00–12:45 — обед 12:45–14:05 — переезд в западную часть Пусана 14:05–15:00 — прогулка по деревне Камчхон 15:30–16:00 — возвращение в порт / к вокзалу / в отель
Важно
Если вы приезжаете в Пусан на круизном лайнере, канатную дорогу Сондо лучше исключить из маршрута. Из-за очередей посещение может занять слишком много времени.
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком с перемещением на общественном транспорте или такси между некоторыми локациями (оплачивается отдельно).
Дополнительные расходы
Обратите внимание: транспорт, питание и билеты вам нужно будет оплатить так же и для гида.
Обед в обычном корейском кафе — $9–15
Ресторан морской кухни — $18–45+
Канатная дорога Сондо: standard cabin — около $13, crystal cabin — около $16
Busan X the Sky — около $20
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Пусане
Я живу в Южной Корее с 2021 года и искренне влюблена в эту страну. Меня особенно увлекают её история, традиции и удивительные места, которые часто остаются незамеченными туристами.
Я люблю показывать
Корею не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу городов, интересные истории и детали повседневной жизни. На моих прогулках вы узнаете больше о культуре, истории и современной Корее, почувствуете ритм страны и увидите её глазами человека, который здесь живёт.
Моя цель — чтобы после экскурсии у вас остались не только красивые фотографии, но и настоящее понимание и любовь к Корее.
