Это прогулка по Пусану, где вы увидите город с разных сторон — от ярких старых кварталов до современных панорамных площадок у моря. Мы поговорим о культуре, традициях и повседневной жизни корейцев. Я постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали настоящий характер главного морского города страны!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $350 за экскурсию

Описание экскурсии

Деревня Камчхон. Прогуляемся по знаменитой цветной деревне Пусана с арт-объектами, лестницами, узкими улочками и смотровыми площадками.

Храм Хэдон Ёнгунса. Один из самых красивых буддийских храмов Кореи — и прямо на берегу моря.

Обед с корейской кухней. По желанию сделаем остановку в местном ресторане — можно попробовать морепродукты или традиционные блюда Пусана.

Канатная дорога Сондо. Прокатимся над морем с видами на побережье и город.

Пляж Хэундэ. Побываем на самом известном пляже Пусана и прогуляемся вдоль моря.

Busan X the Sky. Поднимемся на панорамную площадку с видами на небоскрёбы, океан и побережье.

Вы узнаете:

почему Пусан называют морской столицей Кореи

чем жизнь здесь отличается от Сеула

как буддизм повлиял на культуру страны

какие корейские традиции сохраняются до сих пор

где искать лучшую местную еду и шопинг

Примерный тайминг

8:30 — встреча в порту / у вокзала / в отеле

8:30–9:40 — переезд к храму Хэдон Ёнгунса

9:40–10:25 — прогулка по храму, виды на море, фото и сувениры

10:25–10:55 — переезд в район Хэундэ

10:55–12:00 — смотровая Busan X the Sky и прогулка по пляжу Хэундэ

12:00–12:45 — обед

12:45–14:05 — переезд в западную часть Пусана

14:05–15:00 — прогулка по деревне Камчхон

15:30–16:00 — возвращение в порт / к вокзалу / в отель

Важно

Если вы приезжаете в Пусан на круизном лайнере, канатную дорогу Сондо лучше исключить из маршрута. Из-за очередей посещение может занять слишком много времени.

Организационные детали

Экскурсия проходит пешком с перемещением на общественном транспорте или такси между некоторыми локациями (оплачивается отдельно).

Дополнительные расходы

Обратите внимание: транспорт, питание и билеты вам нужно будет оплатить так же и для гида.