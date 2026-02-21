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Девичник в Южной Корее: 3 города

Путешествие, созданное женщинами для женщин. Здесь не нужно выбирать между красивыми местами
Девичник в Южной Корее: 3 городаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в Южной Корее: 3 городаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в Южной Корее: 3 городаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие, созданное женщинами для женщин.

  • Здесь не нужно выбирать между красивыми местами, шопингом и нормальным отдыхом. Мы давно проверили на себе, что всё это прекрасно помещается в одно путешествие.

  • Группы не больше 10 человек. Это камерно, уютно, по-девичьи: можно общаться, меняться впечатлениями и не чувствовать себя частью большого потока.

  • Только комфортные отели в центральных районах. Качественный отдых после активного дня - это важно.

  • Все наши маршруты насыщенные по локациям, а еще мы много гуляем пешком, чтобы почувствовать город, уловить его атмосферу и увидеть детали, которые невозможно заметить из окна автобуса.

  • Несмотря на это в программе не предусмотрены ранние выходы/выезды на локации до 8 утра. Мы не будем перегружать вас дорогой и отсутствием нормального сна. Начало дней в 9-10 утра, за редким исключением если того требует логистика. Время в пути из одного города в другой не превышает 2.5 часа. Только скоростной поезд(Пусан) или премиум автобус(Сораксан).

  • Вечера оставляем свободными, чтобы вы могли уделить время шоппингу, отдыху или съездить куда-то вне программы.

  • Мы не проводим классические экскурсии с долгими монотонными лекциями. Всё историческое и культурное мы поясняем кратко, легко, в формате общения и диалога.

  • Вы всегда можете задать нам любые, интересующие вас вопросы, даже если они кажутся вам странными. Мы здесь именно для этого. Вы еще не успели спросить, а у нас уже готов по этой теме целый гайд.

  • Почувствовать себя героиней исторического фильма? А может быть и вовсе корейской принцессой эпохи Чосона? Легко! Надеваем Ханбок и идём во дворец, где когда то жили короли и королевы прошлых столетий
  • В нашу программу включены 3 дворца и крепость Хвасон, некоторые объекты входят в список всемирного наследия Юнеско;
  • Побываем в 3х городах;
  • Прогуляемся по берегу моря, наслаждаясь морским воздухом и шумом волн;
  • Узнаем секреты красоты и молодости девушек Азии, а также все о корейской косметике и системе ухода за кожей;
  • Сходим на самое популярное мужское шоу в Сеуле или в музыкальный бар;
  • Шоппинг! Обещаем, такого изобилия выбора у вас еще не было!
  • Мы составили список самых инстаграмных кафе и ресторанов, а значит вас ждут уникальные интерьеры и разнообразное меню;
  • Посетим все топовые места Сеула;
  • Отдохнем в корейской сауне;
  • Научимся готовить блюда корейской кухни на кулинарном мастер классе;
  • Желающие смогут посетить косметологическую клинику;
  • Любителей корейского кино проведем по местам съёмок самых популярных дорам;
  • Ну и конечно же мы сделаем много красивых и ярких фотографий!
  • Мы также помогаем с билетами на k-pop концерты при совпадении дат.

Программа тура по дням

1 день

Первое свидание с Сеулом

Встречаемся в аэропорту, заселяемся в отель.

Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.

Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, который выглядит особенно атмосферно в свете ночных огней.

Дворец Токсугун или "Дворец добродетельного долголетия" - дворцовый комплекс, обнесённый крепостной стеной, часто называемый также Западным дворцом. Он являлся резиденцией королевской семьи династии Чосон, правившей Кореей с конца XIV века.

Далее пройдём вдоль ручья Чхонгечхон, любимого места прогулок самих корейцев, заглянем на уютные улочки с неоновыми вывесками и атмосферными ресторанчиками.

Бонус дня — посетим сразу три локации, где снимались популярные корейские дорамы.

Первое свидание с СеуломПервое свидание с СеуломПервое свидание с Сеулом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода

Встреча прошлого и настоящего.

Утро начнём с главного дворца эпохи Чосон — Кёнбоккуна. Перед прогулкой поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть дворцовый комплекс с высоты и оценить удивительный контраст древней архитектуры и современного города.

Следующая остановка — деревня Букчон. Среди традиционных ханоков, извилистых переулков и старинных двориков легко забыть, что вокруг находится многомиллионный мегаполис.

После обеда отправимся в самый модный район Сеула. Нас ждут флагманские магазины корейских брендов, необычные концепт-сторы, дизайнерские кафе и знаменитые магазины косметики, где можно найти новинки раньше, чем они появятся в других странах.

Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская модаДворец Кёнбокгун, Букчон и корейская модаДворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Кулинарный мастер класс и район Каннам

Попробовать Корею на вкус.

Сегодня познакомимся с Кореей через её гастрономию. Под руководством известного шеф-повара приготовим несколько традиционных блюд и узнаем, почему корейская кухня стала одной из самых популярных в мире.

После мастер-класса посетим знаменитую библиотеку Starfield — одно из самых фотогеничных мест Сеула.

Затем окажемся в храме Бонгынса — тихом уголке среди небоскрёбов Каннама, где уже более тысячи лет сохраняются буддийские традиции.

Вечером прогуляемся по самому престижному району города — Ганнаму. Здесь расположены известные клиники красоты, бутики мировых брендов и современные небоскрёбы, благодаря которым Каннам стал символом богатого и стильного Сеула.

Кулинарный мастер класс и район КаннамКулинарный мастер класс и район КаннамКулинарный мастер класс и район Каннам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Пусан. Морская столица Кореи

Пусан — город моря и ярких красок.

Садимся на поезд и едем в Пусан - морскую столицу Кореи, город с совершенно другим настроением. Здесь жизнь течёт неспешнее, а море чувствуется буквально на каждом шагу.

Первой остановкой станет культурная деревня Камчхон. Разноцветные домики, художественные инсталляции, уютные переулки и панорамные виды сделали её одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кореи.

Вечером отправимся знакомиться с гастрономической стороной Пусана. Попробуем блюда, которыми славится город, прогуляемся по оживлённым улицам и почувствуем атмосферу крупнейшего морского города страны.

Пусан. Морская столица КореиПусан. Морская столица КореиПусан. Морская столица Кореи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Храм на скалах и прогулка вдоль берега моря

Между морем и небом.

После завтрака посетим храм Хэдон Ёнгунса — одно из самых необычных святилищ Кореи, построенное прямо на скалах у моря. По легенде, желание, загаданное здесь, обязательно исполнится.

Затем прокатимся на знаменитых прибрежных капсульных поездах, откуда открываются потрясающие виды на побережье.

А вечером нас ждёт прогулка на яхте. Увидим Пусан с воды, встретим закат в море и сделаем фотографии, которые ещё долго будут напоминать об этом путешествии.

Храм на скалах и прогулка вдоль берега моряХрам на скалах и прогулка вдоль берега моряХрам на скалах и прогулка вдоль берега моря
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Башня Намсан и район Мендон

Обратно в Сеул.

Поднимемся к башне Намсан — одному из главных символов города, откуда открывается панорамный вид на весь мегаполис.

Завершим день в районе Мёндон — центре шопинга, корейской косметики и уличной еды.

Поможем выбрать действительно стоящие средства, расскажем о самых популярных брендах и покажем места, куда редко заходят обычные туристы.

Башня Намсан и район МендонБашня Намсан и район МендонБашня Намсан и район Мендон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон

И снова во дворец! На этот раз в Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.

Далее посетим дворец Чангёнгун.

В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.

Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.

Во второй половине дня свободное время. Вы можете отправиться на шоппинг, в тусовочные районы или на самое популярное мужское шоу в Сеуле.

Почувствуй себя принцессой эпохи ЧосонПочувствуй себя принцессой эпохи ЧосонПочувствуй себя принцессой эпохи Чосон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Сувон

Утром отправимся в город Сувон и посетим крепость Хвасон - цветущую крепость, живописную крепостную стену протяженностью 5,74 км, построенную в конце 16 века. Крепость Хвасон также входит в список всемирного наследия Юнеско.

Погуляем по тихим улочкам города, посетим ремесленные мастерские, где местные художники выставляют свои работы.

Возвращаемся в Сеул.

Посмотрим на знаменитое здание Дондемун плаза и заглянем в сувенирный магазин с мерчем Сеула.

В завершении нашей программы предлагаем побывать в корейской сауне, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.

СувонСувонСувон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Возвращение домой

Возвращение домой.

Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.

Возвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных отелях, по 2 чел в номере
  • Завтраки
  • Билеты на поезд в Пусан
  • Входные билеты по программе
  • Аренда Ханбока
  • Сопровождение по маршруту
  • Транспортная карта с необходимым балансом
  • Все передвижения по маршруту (метро, автобус)
  • Профессиональная фотосессия
  • Прическа и аксессуары на фотосессии
  • Мобильная фото-видео съемка от турлидера на протяжении всей поездки
  • Оформление разрешения на въезд в Корею
  • Кулинарный мастер класс
  • Прогулка на яхте
  • Корейская сауна
  • Посещение клиники косметологии (по желанию). Если вы хотите посетить клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
  • Гайд по корейской косметике
  • Консультация по корейской косметике в Olive young (по желанию)
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Медицинская страховка
  • Питание
  • Сопровождение и передвижения вне программы
  • Мужское шоу или музыкальный бар (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

  • Если вам нужно дополнительное бронирование какого-либо мероприятия, пожалуйста, сообщите об этом не позднее чем за месяц до поездки. В противном случае мы не можем гарантировать наличие мест.

  • Все дополнительные активности, которые не входят в основную программу (даже если они забронированы с нашей помощью), предполагают самостоятельное передвижение участников до места и обратно, а также оплату транспортных расходов. Со своей стороны мы всегда объясняем как туда добраться и остаёмся на связи, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.

  • Порядок посещения мест может незначительно меняться по ходу поездки. Все изменения направлены на то, чтобы сделать путешествие более комфортным. (Количество мест остается неизменным)

  • Обратите внимание, что местная кухня может отличаться от той, к которой вы привыкли. Мы не настаиваем на посещении конкретных ресторанов по пути нашего следования, но чаще всего рекомендуем именно местную кухню, так как такие рестораны находятся ближе к локациям маршрута и являются частью культуры. Мы понимаем, что у каждой может быть свой собственный рацион питания, и по возможности стараемся подсказать, куда сходить за более европейским вариантом. Но в некоторых случаях подобные заведения могут отсутствовать по маршруту, поэтому, если у вас есть особые предпочтения в еде, обратитесь к организатору заранее для консультации по данному вопросу. Для примера: в традиционной кухне Китая, Кореи и Японии отсутствуют или редко встречаются: творог, кефир, черный хлеб(чаще сладкая выпечка), гречка, сырые овощи или салаты(в европейских ресторанах).

Пожелания к путешественнику

Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.

Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.

Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.

Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.

Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.

Визы
Виза гражданам России не требуется. Для въезда необходимо оформить обязательное для всех разрешение на въезд кета (оформляется онлайн)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Я - Ира, 14 лет назад я села в самолёт без обратного билета. . и сегодня за моими плечами 36 стран, более 10 лет, проведённых в Азии и 6
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лет создания авторских путешествий для женщин. Сейчас моя жизнь проходит между Кореей, Японией и Китаем - именно эти три направления лежат в основе всех маршрутов девичников. Это не потоковые туры и не массовый продукт. Здесь нет десятков одинаковых поездок ради количества. Все группы до 10 человек. Благодаря этому участницам проще знакомиться и чувствовать себя комфортно на протяжении всего путешествия. Многие девушки продолжают общаться и после тура, а иногда новые группы полностью собираются из тех, кто уже ездил со мной раньше. Каждый маршрут строится с учётом реальной логистики, сезонности, загруженности популярных мест и комфорта группы. Поэтому в программе нет многочасовых переездов или экономии на отелях. Мы гуляем по атмосферным районам, посещаем арт-пространства, эффектные шоу и необычные локации. И, конечно, у нас всегда остаются красивые фотографии, которые ещё долго будут напоминать о поездке.

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