Описание тура
Путешествие, созданное женщинами для женщин.
Здесь не нужно выбирать между красивыми местами, шопингом и нормальным отдыхом. Мы давно проверили на себе, что всё это прекрасно помещается в одно путешествие.
Группы не больше 10 человек. Это камерно, уютно, по-девичьи: можно общаться, меняться впечатлениями и не чувствовать себя частью большого потока.
Только комфортные отели в центральных районах. Качественный отдых после активного дня - это важно.
Все наши маршруты насыщенные по локациям, а еще мы много гуляем пешком, чтобы почувствовать город, уловить его атмосферу и увидеть детали, которые невозможно заметить из окна автобуса.
Несмотря на это в программе не предусмотрены ранние выходы/выезды на локации до 8 утра. Мы не будем перегружать вас дорогой и отсутствием нормального сна. Начало дней в 9-10 утра, за редким исключением если того требует логистика. Время в пути из одного города в другой не превышает 2.5 часа. Только скоростной поезд(Пусан) или премиум автобус(Сораксан).
Вечера оставляем свободными, чтобы вы могли уделить время шоппингу, отдыху или съездить куда-то вне программы.
Мы не проводим классические экскурсии с долгими монотонными лекциями. Всё историческое и культурное мы поясняем кратко, легко, в формате общения и диалога.
Вы всегда можете задать нам любые, интересующие вас вопросы, даже если они кажутся вам странными. Мы здесь именно для этого. Вы еще не успели спросить, а у нас уже готов по этой теме целый гайд.
- Почувствовать себя героиней исторического фильма? А может быть и вовсе корейской принцессой эпохи Чосона? Легко! Надеваем Ханбок и идём во дворец, где когда то жили короли и королевы прошлых столетий
- В нашу программу включены 3 дворца и крепость Хвасон, некоторые объекты входят в список всемирного наследия Юнеско;
- Побываем в 3х городах;
- Прогуляемся по берегу моря, наслаждаясь морским воздухом и шумом волн;
- Узнаем секреты красоты и молодости девушек Азии, а также все о корейской косметике и системе ухода за кожей;
- Сходим на самое популярное мужское шоу в Сеуле или в музыкальный бар;
- Шоппинг! Обещаем, такого изобилия выбора у вас еще не было!
- Мы составили список самых инстаграмных кафе и ресторанов, а значит вас ждут уникальные интерьеры и разнообразное меню;
- Посетим все топовые места Сеула;
- Отдохнем в корейской сауне;
- Научимся готовить блюда корейской кухни на кулинарном мастер классе;
- Желающие смогут посетить косметологическую клинику;
- Любителей корейского кино проведем по местам съёмок самых популярных дорам;
- Ну и конечно же мы сделаем много красивых и ярких фотографий!
- Мы также помогаем с билетами на k-pop концерты при совпадении дат.
Программа тура по дням
Первое свидание с Сеулом
Встречаемся в аэропорту, заселяемся в отель.
Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.
Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, который выглядит особенно атмосферно в свете ночных огней.
Дворец Токсугун или "Дворец добродетельного долголетия" - дворцовый комплекс, обнесённый крепостной стеной, часто называемый также Западным дворцом. Он являлся резиденцией королевской семьи династии Чосон, правившей Кореей с конца XIV века.
Далее пройдём вдоль ручья Чхонгечхон, любимого места прогулок самих корейцев, заглянем на уютные улочки с неоновыми вывесками и атмосферными ресторанчиками.
Бонус дня — посетим сразу три локации, где снимались популярные корейские дорамы.
Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода
Встреча прошлого и настоящего.
Утро начнём с главного дворца эпохи Чосон — Кёнбоккуна. Перед прогулкой поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть дворцовый комплекс с высоты и оценить удивительный контраст древней архитектуры и современного города.
Следующая остановка — деревня Букчон. Среди традиционных ханоков, извилистых переулков и старинных двориков легко забыть, что вокруг находится многомиллионный мегаполис.
После обеда отправимся в самый модный район Сеула. Нас ждут флагманские магазины корейских брендов, необычные концепт-сторы, дизайнерские кафе и знаменитые магазины косметики, где можно найти новинки раньше, чем они появятся в других странах.
Кулинарный мастер класс и район Каннам
Попробовать Корею на вкус.
Сегодня познакомимся с Кореей через её гастрономию. Под руководством известного шеф-повара приготовим несколько традиционных блюд и узнаем, почему корейская кухня стала одной из самых популярных в мире.
После мастер-класса посетим знаменитую библиотеку Starfield — одно из самых фотогеничных мест Сеула.
Затем окажемся в храме Бонгынса — тихом уголке среди небоскрёбов Каннама, где уже более тысячи лет сохраняются буддийские традиции.
Вечером прогуляемся по самому престижному району города — Ганнаму. Здесь расположены известные клиники красоты, бутики мировых брендов и современные небоскрёбы, благодаря которым Каннам стал символом богатого и стильного Сеула.
Пусан. Морская столица Кореи
Пусан — город моря и ярких красок.
Садимся на поезд и едем в Пусан - морскую столицу Кореи, город с совершенно другим настроением. Здесь жизнь течёт неспешнее, а море чувствуется буквально на каждом шагу.
Первой остановкой станет культурная деревня Камчхон. Разноцветные домики, художественные инсталляции, уютные переулки и панорамные виды сделали её одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кореи.
Вечером отправимся знакомиться с гастрономической стороной Пусана. Попробуем блюда, которыми славится город, прогуляемся по оживлённым улицам и почувствуем атмосферу крупнейшего морского города страны.
Храм на скалах и прогулка вдоль берега моря
Между морем и небом.
После завтрака посетим храм Хэдон Ёнгунса — одно из самых необычных святилищ Кореи, построенное прямо на скалах у моря. По легенде, желание, загаданное здесь, обязательно исполнится.
Затем прокатимся на знаменитых прибрежных капсульных поездах, откуда открываются потрясающие виды на побережье.
А вечером нас ждёт прогулка на яхте. Увидим Пусан с воды, встретим закат в море и сделаем фотографии, которые ещё долго будут напоминать об этом путешествии.
Башня Намсан и район Мендон
Обратно в Сеул.
Поднимемся к башне Намсан — одному из главных символов города, откуда открывается панорамный вид на весь мегаполис.
Завершим день в районе Мёндон — центре шопинга, корейской косметики и уличной еды.
Поможем выбрать действительно стоящие средства, расскажем о самых популярных брендах и покажем места, куда редко заходят обычные туристы.
Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон
И снова во дворец! На этот раз в Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.
Далее посетим дворец Чангёнгун.
В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.
Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.
Во второй половине дня свободное время. Вы можете отправиться на шоппинг, в тусовочные районы или на самое популярное мужское шоу в Сеуле.
Сувон
Утром отправимся в город Сувон и посетим крепость Хвасон - цветущую крепость, живописную крепостную стену протяженностью 5,74 км, построенную в конце 16 века. Крепость Хвасон также входит в список всемирного наследия Юнеско.
Погуляем по тихим улочкам города, посетим ремесленные мастерские, где местные художники выставляют свои работы.
Возвращаемся в Сеул.
Посмотрим на знаменитое здание Дондемун плаза и заглянем в сувенирный магазин с мерчем Сеула.
В завершении нашей программы предлагаем побывать в корейской сауне, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.
Возвращение домой
Возвращение домой.
Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях, по 2 чел в номере
- Завтраки
- Билеты на поезд в Пусан
- Входные билеты по программе
- Аренда Ханбока
- Сопровождение по маршруту
- Транспортная карта с необходимым балансом
- Все передвижения по маршруту (метро, автобус)
- Профессиональная фотосессия
- Прическа и аксессуары на фотосессии
- Мобильная фото-видео съемка от турлидера на протяжении всей поездки
- Оформление разрешения на въезд в Корею
- Кулинарный мастер класс
- Прогулка на яхте
- Корейская сауна
- Посещение клиники косметологии (по желанию). Если вы хотите посетить клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
- Гайд по корейской косметике
- Консультация по корейской косметике в Olive young (по желанию)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Питание
- Сопровождение и передвижения вне программы
- Мужское шоу или музыкальный бар (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Если вам нужно дополнительное бронирование какого-либо мероприятия, пожалуйста, сообщите об этом не позднее чем за месяц до поездки. В противном случае мы не можем гарантировать наличие мест.
Все дополнительные активности, которые не входят в основную программу (даже если они забронированы с нашей помощью), предполагают самостоятельное передвижение участников до места и обратно, а также оплату транспортных расходов. Со своей стороны мы всегда объясняем как туда добраться и остаёмся на связи, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.
Порядок посещения мест может незначительно меняться по ходу поездки. Все изменения направлены на то, чтобы сделать путешествие более комфортным. (Количество мест остается неизменным)
Обратите внимание, что местная кухня может отличаться от той, к которой вы привыкли. Мы не настаиваем на посещении конкретных ресторанов по пути нашего следования, но чаще всего рекомендуем именно местную кухню, так как такие рестораны находятся ближе к локациям маршрута и являются частью культуры. Мы понимаем, что у каждой может быть свой собственный рацион питания, и по возможности стараемся подсказать, куда сходить за более европейским вариантом. Но в некоторых случаях подобные заведения могут отсутствовать по маршруту, поэтому, если у вас есть особые предпочтения в еде, обратитесь к организатору заранее для консультации по данному вопросу. Для примера: в традиционной кухне Китая, Кореи и Японии отсутствуют или редко встречаются: творог, кефир, черный хлеб(чаще сладкая выпечка), гречка, сырые овощи или салаты(в европейских ресторанах).
Пожелания к путешественнику
Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.
Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.
Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.
Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.
Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.