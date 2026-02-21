2 день

Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода

Встреча прошлого и настоящего.

Утро начнём с главного дворца эпохи Чосон — Кёнбоккуна. Перед прогулкой поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть дворцовый комплекс с высоты и оценить удивительный контраст древней архитектуры и современного города.

Следующая остановка — деревня Букчон. Среди традиционных ханоков, извилистых переулков и старинных двориков легко забыть, что вокруг находится многомиллионный мегаполис.

После обеда отправимся в самый модный район Сеула. Нас ждут флагманские магазины корейских брендов, необычные концепт-сторы, дизайнерские кафе и знаменитые магазины косметики, где можно найти новинки раньше, чем они появятся в других странах.

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