Сеул, Пусан и Кёнджу: по трём столицам Южной Кореи в мини-группе
Прокатиться на корабле, погулять по Культурной деревне, осмотреть современную и древнюю архитектуру
Это путешествие соединяет пульс ультрасовременной Кореи и её тысячелетнюю глубину.
Вы оцените масштаб Сеула и высоту небоскрёбов и пройдёте по традиционным кварталам, где оживает история. Увидите город с воды во время читать дальшеуменьшить
круиза по реке Ханган, а затем отправитесь на побережье.
В Пусане посетите деревню культуры Гамчхон, прокатитесь по канатной дороге и в цветных вагончиках, заглянете на рыбный рынок, полюбуетесь храмом на обрыве и морскими пейзажами во время прогулки на яхте. Финальным аккордом станет Кёнджу — древняя столица. Для вашего комфорта проживание запланировано в отелях 4*.
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой нужно оформить Кета (электронное разрешение на въезд), минимум за 72 часа до прилёта. Мы помогаем с оформлением. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь, спф, солнечные очки, головные уборы.
Программа тура по дням
1 день
Прилёт, размещение в отеле, прогулка
По прилёте будет организован трансфер в отель. После того, как все участники соберутся, запланирована прогулка в окрестностях отеля, обмен валюты и покупка сим-карт. Вечером, по желанию группы, встретимся за совместным ужином.
2 день
Исторический Сеул
Сегодня отправимся гулять по исторической части Сеула. Мы пройдём по центральной площади, посетим Королевский дворец, познакомимся с фольклорной деревней с традиционными домами и поднимемся на вершину горы Намсан.
3 день
Современный Сеул и круиз
В этот день мы отправимся в современную часть Сеула: посетим самый высокий небоскрёб в стране, прогуляемся по деловому району, увидим самую красивую библиотеку города и прокатимся по реке Ханган.
4 день
Переезд в Пусан и первое знакомство с городом
Ранним утром на скоростном поезде вы поедете в Пусан, дорога займёт 4 часа. В Сеуле вас проводит один гид, а в Пусане встретит другой. После начнётся ваше знакомство с городом. Вы посетите деревню культуры Гамчхон, прокатитесь по канатной дороге Сонгдо и заглянете на рыбный рынок Камчхон. Затем разместитесь в отеле и отдохнёте.
5 день
Пусан: храм, цветные вагоны, прогулка на яхте
Сегодня знакомство с Пусаном продолжится. Вы увидите храм на обрыве Хэдон Ёнгуса, прокатитесь на цветных вагонах вдоль пляжа, а вечером вас будет ждать прогулка на яхте по заливу Кванналли.
6 день
Кёнджу и возвращение в Сеул
В этот день вы отправитесь знакомиться с древней столицей Кореи — городом Кёнджу. Посетите Пульгукса (Bulguksa) — главный храм региона и объект ЮНЕСКО, увидите Донгун и пруд Вольджи, а также Национальный музей Кёнджу. После экскурсии вы вернётесь в Сеул на скоростном поезде: гид проводит вас на ж/д вокзал, а в Сеуле встретит другой гид.
7 день
Завершение тура, отъезд
Трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
$2000
1-местное проживание
$2500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки в отелях
Трансферы по программе, в том числе из/в аэропорт
Входные билеты
Услуги гидов
Онлайн-сопровождение
Что не входит в цену
Авиабилеты в Сеул и обратно
Обеды и ужины (примерно $20-30 на человека)
Доплата за 1-местное размещение - $500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, аэропорт, 10:00
Завершение: Сеул, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 409 туристов
Я этническая кореянка в четвёртом поколении, родом из Узбекистана. Вернулась на родину предков в 2014 году, получила образование в сфере туризма и гостиничного бизнеса. С 2019 года занимаюсь проведением и читать дальшеуменьшить
организацией туров по Южной Корее.
В наших турах мы знакомим гостей с историей, традициями, культурой, бытом и особенностями страны. Рассказываем и показываем самые интересные места и локации.
Все наши гиды — носители русского языка с опытом работы и многолетним проживанием в Южной Корее. С радостью станем вашими проводниками в страну утренней свежести, к-попа и корейской косметики.
Тур входит в следующие категории Сеула
Похожие туры на «Сеул, Пусан и Кёнджу: по трём столицам Южной Кореи в мини-группе»