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Описание тура

Путешествие, созданное женщинами для женщин.

Здесь не нужно выбирать между красивыми местами, шопингом и нормальным отдыхом. Мы давно проверили на себе, что всё это прекрасно помещается в одно путешествие.

Здесь никто не спросит, зачем тебе пятая сыворотка, десятая маска и третий оттенок помады. Захотела купить - купила, это база.

Не будет:"Ой, да зачем нам туда идти?

Будет:"Конечно, нам это надо!"

Хочешь вынести из магазина целый чемодан вещей? Тебе помогут их загрузить.

Хочешь сделать 100500 фотографий в ханбоке? Тебе поправят складки и подскажут, куда лучше встать.

У нас одна часть группы советует другой свои любимые дорамы, а вторая рассказывает, кто их биас и почему. И никто не будет делать вид, что это несерьёзные темы.

А если нет настроения без кофе, то сначала кофе. Потому что некоторые вещи не требуют объяснений.