Описание тура
Путешествие, созданное женщинами для женщин.
Здесь не нужно выбирать между красивыми местами, шопингом и нормальным отдыхом. Мы давно проверили на себе, что всё это прекрасно помещается в одно путешествие.
Здесь никто не спросит, зачем тебе пятая сыворотка, десятая маска и третий оттенок помады. Захотела купить - купила, это база.
Не будет:"Ой, да зачем нам туда идти?
Будет:"Конечно, нам это надо!"
Хочешь вынести из магазина целый чемодан вещей? Тебе помогут их загрузить.
Хочешь сделать 100500 фотографий в ханбоке? Тебе поправят складки и подскажут, куда лучше встать.
У нас одна часть группы советует другой свои любимые дорамы, а вторая рассказывает, кто их биас и почему. И никто не будет делать вид, что это несерьёзные темы.
А если нет настроения без кофе, то сначала кофе. Потому что некоторые вещи не требуют объяснений.
Программа тура по дням
Знакомство с Сеулом
Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.
Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.
Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней. Здесь же наш гид начнёт рассказ про корейскую историю, ведь именно Токсогун стал резиденцией последнего короля Чосона.
Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.
Бонус дня: 3 места съемок популярных дорам.
Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода
Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.
Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.
Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.
После обеда и отдыха отправимся на самую модную улицу Сеула. Здесь вы найдете дома известных мировых и корейских брендов, pop up магазины косметики и кофейни с уникальным дизайном. Именно в этом месте можно получить бесплатные подарки от брендов.
Кулинарный мастер класс и район Каннам
Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.
После обеда зайдем в самую знаменитую библиотеку Сеула.
Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)
Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.
Пусан. Морская столица Кореи
Садимся на поезд и едем в Пусан морскую столицу Кореи.
Далее едем в Культурную деревню Камчхон, состоящую из множества цветных домиков.
Особенностью квартала являются дома, стоящие очень плотно друг к другу, каждый из которых выкрашен в какойлибо яркий цвет, причём соседние дома всегда имеют различную окраску. Стены многих домов украшены росписями, а парапеты скульптурами, авторами которых выступили пусанские художники. Также отсюда открывается вид на весь город.
Вечером отправимся на самую популярную площадь города, где мы попробуем лучшие корейские уличные деликатесы.
Храм на скалах и прогулка вдоль берега моря
Завтракаем и идем кататься на мини трамваях вдоль берега моря. А потом отправляемся в храм, построенный в конце периода Корё и уникальный тем, что стоит прямо на скалах.
Невероятная панорама бескрайнего моря и волн, бьющихся о скалы.
Одна из причин популярности этого храма заключается в поверье, согласно которому искренняя молитва или желание, загаданное в храме, обязательно сбывается. У этого храма есть даже своего рода официальный лозунг храм, который исполняет хотя бы одно желание.
На закате нас ждет прогулка на яхте!
Башня Намсан и район Мендон
Утром возвращаемся в Сеул.
Во второй половине дня у нас в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.
Вечером отправимся в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить Крор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.
Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон
И снова во дворец! На этот раз в Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.
Далее посетим дворец Чангёнгун.
В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.
Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.
Во второй половине дня свободное время. Вы можете отправиться на шоппинг, в тусовочные районы или на самое популярное мужское шоу в Сеуле.
Сувон
Утром отправимся в город Сувон и посетим крепость Хвасон - цветущую крепость, живописную крепостную стену протяженностью 5,74 км, построенную в конце 16 века. Крепость Хвасон также входит в список всемирного наследия Юнеско.
Погуляем по тихим улочкам города, посетим ремесленные мастерские, где местные художники выставляют свои работы.
Возвращаемся в Сеул.
Посмотрим на знаменитое здание Дондемун плаза и заглянем в сувенирный магазин с мерчем Сеула.
В завершении нашей программы предлагаем побывать в корейской сауне, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.
Возвращение домой
Возвращение домой.
Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях, по 2 чел в номере
- Завтраки
- Билеты на поезд в Пусан
- Входные билеты по программе
- Аренда Ханбока
- Сопровождение по маршруту
- Транспортная карта с необходимым балансом
- Все передвижения по маршруту (метро, автобус)
- Профессиональная фотосессия
- Оформление разрешения на въезд в Корею
- Кулинарный мастер класс
- Прогулка на яхте
- Корейская сауна
- Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Питание
- Прическа и аксессуары на фотосессии (вы можете заказать это отдельно, если хотите)
- Сопровождение и передвижения вне программы
- Мужское шоу или музыкальный бар (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Чего ожидать от формата авторского -девичника?
Группы не больше 10 человек. Это камерно, уютно, по-девичьи: можно общаться, меняться впечатлениями и не чувствовать себя частью большого потока.
Все наши маршруты достаточно активные и насыщенные по локациям, а еще мы много гуляем пешком, чтобы почувствовать город, уловить его атмосферу и увидеть детали, которые невозможно заметить из окна автобуса.
Несмотря на это в программе не предусмотрены ранние выходы на локации до 8 утра. Начало дней в 9-10 утра, за редким исключением если того требует логистика.
Вечера оставляем свободными (после 18.00-19.00), чтобы вы могли уделить время шоппингу, отдыху или съездить куда-то вне программы.
Мы не проводим классические экскурсии с долгими монотонными лекциями. Всё историческое и культурное мы поясняем кратко, легко, в формате общения и диалога.
Если вам нужно дополнительное бронирование какого-либо мероприятия, пожалуйста, сообщите об этом не позднее чем за месяц до поездки. В противном случае мы не можем гарантировать наличие мест.
Все дополнительные активности, которые не входят в основную программу (даже если они забронированы с нашей помощью), предполагают самостоятельное передвижение участников до места и обратно, а также оплату транспортных расходов. Со своей стороны мы всегда объясняем как туда добраться и остаёмся на связи, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.
Порядок посещения мест может незначительно меняться по ходу поездки. Все изменения направлены на то, чтобы сделать путешествие более комфортным. (Количество мест остается неизменным)
Мы не можем повлиять на такие факторы, как погода, загруженность ресторанов и локаций (особенно в высокий сезон), время приготовления блюд или задержки транспорта, поэтому у нас нет жёсткого поминутного расписания. Это позволяет спокойно адаптироваться к ситуации на месте и найти оптимальное решение.
Обратите внимание, что местная кухня может отличаться от той, к которой вы привыкли. Мы не настаиваем на посещении конкретных ресторанов по пути нашего следования, но чаще всего рекомендуем именно местную кухню, так как такие рестораны находятся ближе к локациям маршрута и являются частью культуры. Мы понимаем, что у каждой может быть свой собственный рацион питания, и по возможности стараемся подсказать, куда сходить за более европейским вариантом. Но в некоторых случаях подобные заведения могут отсутствовать по маршруту, поэтому, если у вас есть особые предпочтения в еде, обратитесь к организатору заранее для консультации по данному вопросу. Для примера: в традиционной кухне Китая, Кореи и Японии отсутствуют или редко встречаются: творог, кефир, черный хлеб(чаще сладкая выпечка), гречка, сырые овощи или салаты(в европейских ресторанах).
Вы всегда можете задать нам любые, интересующие вас вопросы, даже если они кажутся вам странными. Мы здесь именно для этого. Вы еще не успели спросить, а у нас уже готов по этой теме целый гайд.
Пожелания к путешественнику
Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.
Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.
Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.
Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.
Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.