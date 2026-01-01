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Девичник в Южной Корее: дорамный Сеул, Сокчхо и Сораксан

Путешествие, созданное женщинами для женщин. Здесь не нужно выбирать между красивыми местами
Девичник в Южной Корее: дорамный Сеул, Сокчхо и СораксанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в Южной Корее: дорамный Сеул, Сокчхо и СораксанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в Южной Корее: дорамный Сеул, Сокчхо и СораксанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие, созданное женщинами для женщин.

  • Здесь не нужно выбирать между красивыми местами, шопингом и нормальным отдыхом. Мы давно проверили на себе, что всё это прекрасно помещается в одно путешествие.

  • Группы не больше 10 человек. Это камерно, уютно, по-девичьи: можно общаться, меняться впечатлениями и не чувствовать себя частью большого потока.

  • Только комфортные отели в центральных районах. Качественный отдых после активного дня - это важно.

  • Все наши маршруты насыщенные по локациям, а еще мы много гуляем пешком, чтобы почувствовать город, уловить его атмосферу и увидеть детали, которые невозможно заметить из окна автобуса.

  • Несмотря на это в программе не предусмотрены ранние выходы/выезды на локации до 8 утра. Мы не будем перегружать вас дорогой и отсутствием нормального сна. Начало дней в 9-10 утра, за редким исключением если того требует логистика. Время в пути из одного города в другой не превышает 2.5 часа. Только скоростной поезд (Пусан) или премиум автобус(Сораксан).

  • Вечера оставляем свободными, чтобы вы могли уделить время шоппингу, отдыху или съездить куда-то вне программы.

  • Мы не проводим классические экскурсии с долгими монотонными лекциями. Всё историческое и культурное мы поясняем кратко, легко, в формате общения и диалога.

  • Вы всегда можете задать нам любые, интересующие вас вопросы, даже если они кажутся вам странными. Мы здесь именно для этого. Вы еще не успели спросить, а у нас уже готов по этой теме целый гайд.

  • Почувствовать себя корейской принцессой эпохи Чосона? Легко! Надеваем Ханбок и идём во дворец, где когда то жили короли и королевы прошлых столетий;
  • В нашу программу включены 3 королевских дворца, некоторые объекты входят в список всемирного наследия юнеско;
  • Мы увидим самые красивые горы Южной Кореи и поднимемся на вершину скалы.
  • Прогуляемся по берегу моря, наслаждаясь морским воздухом и шумом волн. А размеренная жизнь прибрежного городка позволит нам успокоиться и расслабиться после суеты мегаполиса;
  • Узнаем секреты красоты и молодости девушек Азии, а так же все о корейской косметике и системе ухода за кожей;
  • Сходим на самое популярное мужское шоу в Сеуле или в музыкальный бар;
  • Шоппинг! Обещаем, такого изобилия выбора у вас еще не было!
  • Мы составили список самых инстаграмных кафе и ресторанов, а значит вас ждут уникальные интерьеры и разнообразное меню;
  • Посетим все топовые места Сеула;
  • Отдохнем в корейской сауне;
  • Научимся готовить блюда корейской кухни на кулинарном мастер классе;
  • Желающие смогут посетить косметологическую клинику;
  • Любителей корейского кино проведем по местам съёмок самых популярных дорам;
  • Ну и конечно же мы сделаем много красивых и ярких фотографий!
  • Мы также помогаем с билетами на k-pop концерты при совпадении дат.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Сеулом

Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.

Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.

Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней.

Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.

Бонус дня: 3 места съемок популярных дорам.

Знакомство с СеуломЗнакомство с СеуломЗнакомство с Сеулом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Главный королевский дворец и деревня Букчон

Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.

Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.

Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.

Вечером едем к Дондемун плаза и заглянем в корейскую сауну, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.

Главный королевский дворец и деревня БукчонГлавный королевский дворец и деревня БукчонГлавный королевский дворец и деревня Букчон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Кулинарный мастер класс и храм Бонгынса

Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.

После обеда поедем в самую знаменитую библиотеку Сеула.

Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)

Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.

Кулинарный мастер класс и храм БонгынсаКулинарный мастер класс и храм БонгынсаКулинарный мастер класс и храм Бонгынса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Прогулки у моря в г. Сокчо

Отправляемся в город у моря Сокчо.

Очень маленький и тихий прибрежный городок, где мы сможем увидеть жизнь за пределами мегаполиса. Гуляем по берегу, наслаждаемся морским воздухом. Обедаем в ресторанчике с морепродуктами и пьем кофе с видом на море.

Далее едем в горы Сораксан.

Национальный парк Сораксан с 1994 года кандидат в список Всемирного наследия Юнеско. На территории парка насчитывается свыше 2000 видов животных и более 1400 видов растений.

Ночь проведем в загородном отеле в окружении гор.

Прогулки у моря в г. СокчоПрогулки у моря в г. СокчоПрогулки у моря в г. Сокчо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Самые красивые горы Южной Кореи. Сораксан

Утром завтракаем на территории парка и поднимаемся на гору.

Если останутся силы прогуляемся до водопадов. Природа национального парка Сораксан поражает своей красотой, а вид с вершин обязательно покорит ваши сердца.

Посетим храм, впервые построенный здесь в 590г.

К вечеру возвращаемся в Сеул.

Самые красивые горы Южной Кореи. СораксанСамые красивые горы Южной Кореи. СораксанСамые красивые горы Южной Кореи. Сораксан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Деревня ханок и башня Намсан

Отправляемся в традиционную корейскую деревню у подножья гор.

А затем нас ждет невероятно красивый многовековой буддийский храм, который был построен в честь великого буддийского монаха по приказу короля династии Корё, в благодарность за спасение.

Далее в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.

Затем идем в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить К- рор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.

Деревня ханок и башня НамсанДеревня ханок и башня НамсанДеревня ханок и башня Намсан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Свободный день

Свободное время для ваших личных хотелок.

Вечером рекомендуем посетить самое горячее шоу Сеула(по желанию, доп программа).

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон

Возвращаемся к истории. На этот раз окажемся во дворце Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.

Далее посетим дворец Чангёнгун.

В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.

Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.

После обеда и отдыха отправимся в старейший корейский университет Сюнгюнгван и посмотрим на огромные деревья гинко, которым уже больше 400 лет. Здесь мы поговорим о корейской системе образования в эпоху Чосон и в наши дни.

Вечером предлагаем пройтись по набережной и устроить пикник у реки Хан, а также посмотреть шоу фонтанов с моста Банпо, занесенного в книгу рекордов Гиннеса.

Почувствуй себя принцессой эпохи ЧосонПочувствуй себя принцессой эпохи ЧосонПочувствуй себя принцессой эпохи Чосон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Возвращение домой

Возвращение домой.

Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных отелях, по 2 чел в номере
  • Завтраки
  • Переезды между городами
  • Входные билеты по программе
  • Аренда Ханбока
  • Кулинарный мастер класс
  • Сопровождение по маршруту
  • Транспортная карта с необходимым балансом
  • Передвижения по маршруту (метро, автобус)
  • Профессиональная фотосессия
  • Прическа и аксессуары на фотосессии
  • Мобильная фото-видео съемка от турлидера на протяжении всей поездки
  • Корейская сауна
  • Оформление разрешения на въезд в Корею (только для граждан Рф)
  • Посещение клиники косметологии (по желанию). Если вы хотите посетить клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
  • Гайд по корейской косметике
  • Консультация по корейской косметике в Olive young (по желанию)
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Медицинская страховка
  • Питание
  • Вечернее шоу (по желанию)
  • Сопровождение и передвижения вне программы
О чём нужно знать до поездки

  • Если вам нужно дополнительное бронирование какого-либо мероприятия, пожалуйста, сообщите об этом не позднее чем за месяц до поездки. В противном случае мы не можем гарантировать наличие мест.

  • Все дополнительные активности, которые не входят в основную программу (даже если они забронированы с нашей помощью), предполагают самостоятельное передвижение участников до места и обратно, а также оплату транспортных расходов. Со своей стороны мы всегда объясняем как туда добраться и остаёмся на связи, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.

  • Порядок посещения мест может незначительно меняться по ходу поездки. Все изменения направлены на то, чтобы сделать путешествие более комфортным. (Количество мест остается неизменным)

  • Обратите внимание, что местная кухня может отличаться от той, к которой вы привыкли. Мы не настаиваем на посещении конкретных ресторанов по пути нашего следования, но чаще всего рекомендуем именно местную кухню, так как такие рестораны находятся ближе к локациям маршрута и являются частью культуры. Мы понимаем, что у каждой может быть свой собственный рацион питания, и по возможности стараемся подсказать, куда сходить за более европейским вариантом. Но в некоторых случаях подобные заведения могут отсутствовать по маршруту, поэтому, если у вас есть особые предпочтения в еде, обратитесь к организатору заранее для консультации по данному вопросу. Для примера: в традиционной кухне Китая, Кореи и Японии отсутствуют или редко встречаются: творог, кефир, черный хлеб(чаще сладкая выпечка), гречка, сырые овощи или салаты(в европейских ресторанах).

Пожелания к путешественнику

Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.

Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.

Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.

Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.

Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.

Визы

Виза гражданам России не требуется. Для въезда необходимо оформить обязательное для всех разрешение на въезд (оформляется онлайн).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Я - Ира, 14 лет назад я села в самолёт без обратного билета. . Сегодня за моими плечами 36 стран, более 10 лет, проведённых в Азии и 6 лет
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создания авторских путешествий для женщин. Сейчас моя жизнь проходит между Кореей, Японией и Китаем - именно эти три направления лежат в основе всех маршрутов девичников. Это не потоковые туры и не массовый продукт. Здесь нет десятков одинаковых поездок ради количества. Все группы до 10 человек. Благодаря этому участницам проще знакомиться, общаться и чувствовать себя комфортно на протяжении всего путешествия. Именно в таком формате часто появляются настоящие дружеские отношения. Многие девушки продолжают общаться и после путешествия, а иногда новые группы полностью собираются из тех, кто уже ездили со мной раньше. Каждый маршрут строится с учётом реальной логистики, сезонности, загруженности популярных мест и комфорта группы. Поэтому в программе нет случайных локаций, многочасовых переездов или экономии на отелях. Мои путешествия созданы для тех, кто ценит эстетику в деталях. Мы гуляем по атмосферным районам, посещаем арт-пространства, эффектные шоу и необычные локации. И, конечно, у нас всегда остаются красивые фотографии, которые ещё долго будут напоминать о поездке.

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