2 день

Главный королевский дворец и деревня Букчон

Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.

Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.

Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.

Вечером едем к Дондемун плаза и заглянем в корейскую сауну, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.

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