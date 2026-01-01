Описание тура
Путешествие, созданное женщинами для женщин.
Здесь не нужно выбирать между красивыми местами, шопингом и нормальным отдыхом. Мы давно проверили на себе, что всё это прекрасно помещается в одно путешествие.
Группы не больше 10 человек. Это камерно, уютно, по-девичьи: можно общаться, меняться впечатлениями и не чувствовать себя частью большого потока.
Только комфортные отели в центральных районах. Качественный отдых после активного дня - это важно.
Все наши маршруты насыщенные по локациям, а еще мы много гуляем пешком, чтобы почувствовать город, уловить его атмосферу и увидеть детали, которые невозможно заметить из окна автобуса.
Несмотря на это в программе не предусмотрены ранние выходы/выезды на локации до 8 утра. Мы не будем перегружать вас дорогой и отсутствием нормального сна. Начало дней в 9-10 утра, за редким исключением если того требует логистика. Время в пути из одного города в другой не превышает 2.5 часа. Только скоростной поезд (Пусан) или премиум автобус(Сораксан).
Вечера оставляем свободными, чтобы вы могли уделить время шоппингу, отдыху или съездить куда-то вне программы.
Мы не проводим классические экскурсии с долгими монотонными лекциями. Всё историческое и культурное мы поясняем кратко, легко, в формате общения и диалога.
Вы всегда можете задать нам любые, интересующие вас вопросы, даже если они кажутся вам странными. Мы здесь именно для этого. Вы еще не успели спросить, а у нас уже готов по этой теме целый гайд.
- Почувствовать себя корейской принцессой эпохи Чосона? Легко! Надеваем Ханбок и идём во дворец, где когда то жили короли и королевы прошлых столетий;
- В нашу программу включены 3 королевских дворца, некоторые объекты входят в список всемирного наследия юнеско;
- Мы увидим самые красивые горы Южной Кореи и поднимемся на вершину скалы.
- Прогуляемся по берегу моря, наслаждаясь морским воздухом и шумом волн. А размеренная жизнь прибрежного городка позволит нам успокоиться и расслабиться после суеты мегаполиса;
- Узнаем секреты красоты и молодости девушек Азии, а так же все о корейской косметике и системе ухода за кожей;
- Сходим на самое популярное мужское шоу в Сеуле или в музыкальный бар;
- Шоппинг! Обещаем, такого изобилия выбора у вас еще не было!
- Мы составили список самых инстаграмных кафе и ресторанов, а значит вас ждут уникальные интерьеры и разнообразное меню;
- Посетим все топовые места Сеула;
- Отдохнем в корейской сауне;
- Научимся готовить блюда корейской кухни на кулинарном мастер классе;
- Желающие смогут посетить косметологическую клинику;
- Любителей корейского кино проведем по местам съёмок самых популярных дорам;
- Ну и конечно же мы сделаем много красивых и ярких фотографий!
- Мы также помогаем с билетами на k-pop концерты при совпадении дат.
Программа тура по дням
Знакомство с Сеулом
Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.
Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.
Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней.
Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.
Бонус дня: 3 места съемок популярных дорам.
Главный королевский дворец и деревня Букчон
Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.
Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.
Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.
Вечером едем к Дондемун плаза и заглянем в корейскую сауну, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.
Кулинарный мастер класс и храм Бонгынса
Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.
После обеда поедем в самую знаменитую библиотеку Сеула.
Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)
Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.
Прогулки у моря в г. Сокчо
Отправляемся в город у моря Сокчо.
Очень маленький и тихий прибрежный городок, где мы сможем увидеть жизнь за пределами мегаполиса. Гуляем по берегу, наслаждаемся морским воздухом. Обедаем в ресторанчике с морепродуктами и пьем кофе с видом на море.
Далее едем в горы Сораксан.
Национальный парк Сораксан с 1994 года кандидат в список Всемирного наследия Юнеско. На территории парка насчитывается свыше 2000 видов животных и более 1400 видов растений.
Ночь проведем в загородном отеле в окружении гор.
Самые красивые горы Южной Кореи. Сораксан
Утром завтракаем на территории парка и поднимаемся на гору.
Если останутся силы прогуляемся до водопадов. Природа национального парка Сораксан поражает своей красотой, а вид с вершин обязательно покорит ваши сердца.
Посетим храм, впервые построенный здесь в 590г.
К вечеру возвращаемся в Сеул.
Деревня ханок и башня Намсан
Отправляемся в традиционную корейскую деревню у подножья гор.
А затем нас ждет невероятно красивый многовековой буддийский храм, который был построен в честь великого буддийского монаха по приказу короля династии Корё, в благодарность за спасение.
Далее в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.
Затем идем в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить К- рор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.
Свободный день
Свободное время для ваших личных хотелок.
Вечером рекомендуем посетить самое горячее шоу Сеула(по желанию, доп программа).
Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон
Возвращаемся к истории. На этот раз окажемся во дворце Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.
Далее посетим дворец Чангёнгун.
В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.
Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.
После обеда и отдыха отправимся в старейший корейский университет Сюнгюнгван и посмотрим на огромные деревья гинко, которым уже больше 400 лет. Здесь мы поговорим о корейской системе образования в эпоху Чосон и в наши дни.
Вечером предлагаем пройтись по набережной и устроить пикник у реки Хан, а также посмотреть шоу фонтанов с моста Банпо, занесенного в книгу рекордов Гиннеса.
Возвращение домой
Возвращение домой.
Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях, по 2 чел в номере
- Завтраки
- Переезды между городами
- Входные билеты по программе
- Аренда Ханбока
- Кулинарный мастер класс
- Сопровождение по маршруту
- Транспортная карта с необходимым балансом
- Передвижения по маршруту (метро, автобус)
- Профессиональная фотосессия
- Прическа и аксессуары на фотосессии
- Мобильная фото-видео съемка от турлидера на протяжении всей поездки
- Корейская сауна
- Оформление разрешения на въезд в Корею (только для граждан Рф)
- Посещение клиники косметологии (по желанию). Если вы хотите посетить клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
- Гайд по корейской косметике
- Консультация по корейской косметике в Olive young (по желанию)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Питание
- Вечернее шоу (по желанию)
- Сопровождение и передвижения вне программы
О чём нужно знать до поездки
Если вам нужно дополнительное бронирование какого-либо мероприятия, пожалуйста, сообщите об этом не позднее чем за месяц до поездки. В противном случае мы не можем гарантировать наличие мест.
Все дополнительные активности, которые не входят в основную программу (даже если они забронированы с нашей помощью), предполагают самостоятельное передвижение участников до места и обратно, а также оплату транспортных расходов. Со своей стороны мы всегда объясняем как туда добраться и остаёмся на связи, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.
Порядок посещения мест может незначительно меняться по ходу поездки. Все изменения направлены на то, чтобы сделать путешествие более комфортным. (Количество мест остается неизменным)
Обратите внимание, что местная кухня может отличаться от той, к которой вы привыкли. Мы не настаиваем на посещении конкретных ресторанов по пути нашего следования, но чаще всего рекомендуем именно местную кухню, так как такие рестораны находятся ближе к локациям маршрута и являются частью культуры. Мы понимаем, что у каждой может быть свой собственный рацион питания, и по возможности стараемся подсказать, куда сходить за более европейским вариантом. Но в некоторых случаях подобные заведения могут отсутствовать по маршруту, поэтому, если у вас есть особые предпочтения в еде, обратитесь к организатору заранее для консультации по данному вопросу. Для примера: в традиционной кухне Китая, Кореи и Японии отсутствуют или редко встречаются: творог, кефир, черный хлеб(чаще сладкая выпечка), гречка, сырые овощи или салаты(в европейских ресторанах).
Пожелания к путешественнику
Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.
Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.
Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.
Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.
Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.
Визы
Виза гражданам России не требуется. Для въезда необходимо оформить обязательное для всех разрешение на въезд (оформляется онлайн).