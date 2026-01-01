Красные клёны и императорские дворцы

Лучшие локации Южной Кореи с профессиональными фотографами
Описание тура

Приглашаем вас посетить Южную Корею в знаменитый и долгожданный всеми корейцами сезон - танпхун. Время, когда клены окрашиваются в красный цвет и вся природа обретает такое буйство красок, от которого теряешь голову. Национальные парки и дворцовые комплексы, городские сады и просто бульвары. Все находится во власти оранжево-красной стихии. Тур в Южную Корею отлично сбалансирован по части достопримечательностей. Нам будет чем порадовать, как любителей природы, так и ценителей городских прогулок. Динамичные ритмы Сеула, с его неоновыми огнями, брендами и ритмами k-pop. Тишина и шепот ветра на склонах гор. Художественность и поэтичность корейских сосен и нежность прибоя. И конечно же, корейская кухня. Гастрономические эксперименты и открытия удивят многих гурманов.

Маршрут тура: Сеул — Daedunsan — Naejangsan — Пусан

Этот тур подойдет Вам, если:

  • Вы хотите увидеть Южную Корею в самое красивое время года. Когда города, парки и горные тропы окрашиваются в глубокие оттенки красного и золота, создавая почти нереальные пейзажи.

  • Вам близко сочетание динамики и тишины. Когда день может начаться в ритме Сеула, а завершиться среди горных склонов или у моря, в спокойствии и умиротворении.

  • Цените продуманные маршруты и комфорт. Где логистика выстроена заранее, перемещения не утомляют, а каждый день складывается в цельную и гармоничную картину путешествия.

  • Хотите прожить страну глубже, чем через экскурсии. Почувствовать её ритм, культуру и атмосферу — без спешки и без ощущения туристического потока.

  • Важны редкие и сезонные впечатления. И вы понимаете ценность поездки именно в тот короткий период, когда страна раскрывается особенно ярко.

Программа тура по дням

1 день

Сеул

Прибытие участников путешествия в Сеул. Встреча в холле отеля в 16-00. Отправление на пешеходную прогулку по вечернему Сеулу. Осмотр многофункционального комплекса Dongdaemun Design Plaza, построенного по проекту архитектора Захи Хадид. Космические фасады и подсветка этого архитектурного произведения очень футуристичны и стали одной из визитных карточек столицы Кореи. Далее вы побываете на пешеходной улице со стрит-фудом и оживленной торговлей. Бренды, неоновые огни, калейдоскоп людей, запахов, оттенков. Мы выберем уютный ресторанчик, где совершим остановку и поужинаем, обсудив планы на предстоящее путешествие и познакомившись поближе друг с другом. Возвращение в отель. Отдых.

2 день

Сеул

Завтрак. В 10-00 отправляемся на осмотр дворцовых комплексов Сеула. Вы побываете в двух самых больших и красивых: Кёнбоккун и Чхангёнгун. На их территории расположилось большое количество традиционных корейских построек в окружении красивого ландшафтного дизайна. Далее вы прогуляетесь по улочкам этнографической деревни Букчон. Это район расположенный недалеко от дворцовых комплексов и дающий представление о быте и жилище уже простых сеульцев. Большинство построек в Букчоне называются ханок - традиционный дом в корейском стиле с кровельной черепицей. Мы обязательно заглянем внутрь некоторых из них. Сейчас тут расположены очень интересные мастерские и художественные галереи. При желании вы сможете купить неплохие сувениры ручной работы. Ужин национальными блюдами. Возвращение в отель. Отдых.

3 день

Сеул

Первую половину дня вы проведете исследуя достопримечательности района Gangnam. Да да, это именно то место про которое пел Psy в своей песне Gangnam style. Современный модный и деловой район Сеула в котором жизнь кипит особенно бурно. Обязательно остановимся у арт-объекта посвященного этой песне и сделаем шутливые фото. Далее заглянем в библиотеку с интересными интерьерами и отправимся к древнему буддистскому храму Bongeunsa temple. Во второй половине дня отправимся гулять в парк Намсан, расположенный у подножья сеульской телебашни. Осенние краски в этом парке порадуют глаз даже бывалого путешественника. Возвращение в отель. Отдых.

4 день

Сеул - Daedunsan

Ранний выезд (6-6.30) на микроавтобусе в сторону горного массива Daedunsan. В 10-00 садимся на канатную дорогу и поднимаемся к началу трека. Чтобы увидеть все красоты и знаменитые корейские сосны на скалах, вам придется сегодня немного потрудиться. Ступени и лестницы будут беспрерывно вести наверх в течении минут 40. После подъема вы окажетесь в окружении фантастической красоты. Пастельные пейзажи будут прямо под вашими ногами. Неспешно гуляем вдоль хребта и делаем остановки в самых живописных местах. Спускаемся обратно на канатке, обедаем в кафе. Садимся в микроавтобус и едем в направлении национального парка Naejangsan. Размещение в отеле. Отдых.

5 день

Naejangsan

Сегодняшний день вы проведете в удивительно красивом национальном парке Naejangsan. В сезон танпхун, когда клены окрашиваются в красный цвет, это одно из лучших мест для их созерцания. Уютные аллеи, тенистые дорожки, павильоны и храмы в окружении буйства осенних красок. Посвятим этот день неспешному любованию красотой.

6 день

Naejangsan - Пусан

Прибытие в Пусан. Посещение культурной деревни Гамчон. Интересное место, которое первоначально было убежищем для беженцев во время Корейской войны, но потом стало арт-пространством. Цветные домики, необычные переулки, повсеместные арт-инсталляции, лавки ремесленников, граффити и даже возможность пройти квест с картой в рукой. А еще мы посетим одно арт-кафе в котором можно предаться детским шалостям, в ну ооочень необычном интерьере. После мы проследуем на рыбный рынок Jagalchi - крупнейший рынок морепродуктов в Азии! Здесь продаются любые приходящие в голову морские гады: от огромных рыб до моллюсков. Все живности находятся в огромных залитых водой емкостях. Колоритные одежды продавцов делают впечатление еще сильнее. На ваш вкус можно будет выбрать все что угодно душе и нам это приготовят на втором этаже. Возвращение в отель. Отдых.

7 день

Пусан

С утра после завтрака мы отправимся гулять по набережной вдоль моря. Конечным пунктом нашей прогулки станет один из известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма — храм Хэдон Ёнгуса. По пути мы сделаем остановки на панорамной площадке выступающей над морем со стеклянным полом Sky walk и на пляже Songjeong Beach, на котором ловят волну серферы. В обратную сторону вы прокатитесь на символе Пусана - монорельсовых кабинках Sky capsule. Время в пути составит 25 минут. Отличный транспорт для неспешного релакса с видами на море! После обеда чилим на самом известном пляже Пусана — Haeundae Beach. Здесь широкая песчаная полоса, высокие волны, небоскребы и масса приятных кафешек вдоль променада. Отдых в отеле.

8 день

Пусан-Сеул

Свободное время на побережье в Пусане. После 18-00 возвращение скоростным поездом в Сеул. Размещение в отеле. Отдых.

9 день

Сеул

Выселение из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт (такси Uber). Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3 - 4 без питания
  • Трансфер по всему маршруту
  • Входные билеты в дворцы, парки, музеи по всему маршруту
  • Билеты на канатные дороги туда/обратно
  • Услуги фото-гида
Что не входит в цену
  • Перелет до Сеула и обратно
  • Личные расходы (питание, алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Виза, страховка и другие услуги, не предусмотренные программой тура
Пожелания к путешественнику

В путешествии могут принять участие туристы от 12 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)

Визы
Для тура в Южную Корею, вам необходимо заранее (не менее чем за 72 часа до вылета) оформить электронное разрешение на въезд: K-Eta. Мы с удовольствием оказываем помощь в заполнении формы на K-Eta своим клиентам
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

