Описание тура
Приглашаем вас посетить Южную Корею в знаменитый и долгожданный всеми корейцами сезон - танпхун. Время, когда клены окрашиваются в красный цвет и вся природа обретает такое буйство красок, от которого теряешь голову. Национальные парки и дворцовые комплексы, городские сады и просто бульвары. Все находится во власти оранжево-красной стихии. Тур в Южную Корею отлично сбалансирован по части достопримечательностей. Нам будет чем порадовать, как любителей природы, так и ценителей городских прогулок. Динамичные ритмы Сеула, с его неоновыми огнями, брендами и ритмами k-pop. Тишина и шепот ветра на склонах гор. Художественность и поэтичность корейских сосен и нежность прибоя. И конечно же, корейская кухня. Гастрономические эксперименты и открытия удивят многих гурманов.
Маршрут тура: Сеул — Daedunsan — Naejangsan — Пусан
Этот тур подойдет Вам, если:
Вы хотите увидеть Южную Корею в самое красивое время года. Когда города, парки и горные тропы окрашиваются в глубокие оттенки красного и золота, создавая почти нереальные пейзажи.
Вам близко сочетание динамики и тишины. Когда день может начаться в ритме Сеула, а завершиться среди горных склонов или у моря, в спокойствии и умиротворении.
Цените продуманные маршруты и комфорт. Где логистика выстроена заранее, перемещения не утомляют, а каждый день складывается в цельную и гармоничную картину путешествия.
Хотите прожить страну глубже, чем через экскурсии. Почувствовать её ритм, культуру и атмосферу — без спешки и без ощущения туристического потока.
Важны редкие и сезонные впечатления. И вы понимаете ценность поездки именно в тот короткий период, когда страна раскрывается особенно ярко.
Программа тура по дням
Сеул
Прибытие участников путешествия в Сеул. Встреча в холле отеля в 16-00. Отправление на пешеходную прогулку по вечернему Сеулу. Осмотр многофункционального комплекса Dongdaemun Design Plaza, построенного по проекту архитектора Захи Хадид. Космические фасады и подсветка этого архитектурного произведения очень футуристичны и стали одной из визитных карточек столицы Кореи. Далее вы побываете на пешеходной улице со стрит-фудом и оживленной торговлей. Бренды, неоновые огни, калейдоскоп людей, запахов, оттенков. Мы выберем уютный ресторанчик, где совершим остановку и поужинаем, обсудив планы на предстоящее путешествие и познакомившись поближе друг с другом. Возвращение в отель. Отдых.
Сеул
Завтрак. В 10-00 отправляемся на осмотр дворцовых комплексов Сеула. Вы побываете в двух самых больших и красивых: Кёнбоккун и Чхангёнгун. На их территории расположилось большое количество традиционных корейских построек в окружении красивого ландшафтного дизайна. Далее вы прогуляетесь по улочкам этнографической деревни Букчон. Это район расположенный недалеко от дворцовых комплексов и дающий представление о быте и жилище уже простых сеульцев. Большинство построек в Букчоне называются ханок - традиционный дом в корейском стиле с кровельной черепицей. Мы обязательно заглянем внутрь некоторых из них. Сейчас тут расположены очень интересные мастерские и художественные галереи. При желании вы сможете купить неплохие сувениры ручной работы. Ужин национальными блюдами. Возвращение в отель. Отдых.
Сеул
Первую половину дня вы проведете исследуя достопримечательности района Gangnam. Да да, это именно то место про которое пел Psy в своей песне Gangnam style. Современный модный и деловой район Сеула в котором жизнь кипит особенно бурно. Обязательно остановимся у арт-объекта посвященного этой песне и сделаем шутливые фото. Далее заглянем в библиотеку с интересными интерьерами и отправимся к древнему буддистскому храму Bongeunsa temple. Во второй половине дня отправимся гулять в парк Намсан, расположенный у подножья сеульской телебашни. Осенние краски в этом парке порадуют глаз даже бывалого путешественника. Возвращение в отель. Отдых.
Сеул - Daedunsan
Ранний выезд (6-6.30) на микроавтобусе в сторону горного массива Daedunsan. В 10-00 садимся на канатную дорогу и поднимаемся к началу трека. Чтобы увидеть все красоты и знаменитые корейские сосны на скалах, вам придется сегодня немного потрудиться. Ступени и лестницы будут беспрерывно вести наверх в течении минут 40. После подъема вы окажетесь в окружении фантастической красоты. Пастельные пейзажи будут прямо под вашими ногами. Неспешно гуляем вдоль хребта и делаем остановки в самых живописных местах. Спускаемся обратно на канатке, обедаем в кафе. Садимся в микроавтобус и едем в направлении национального парка Naejangsan. Размещение в отеле. Отдых.
Naejangsan
Сегодняшний день вы проведете в удивительно красивом национальном парке Naejangsan. В сезон танпхун, когда клены окрашиваются в красный цвет, это одно из лучших мест для их созерцания. Уютные аллеи, тенистые дорожки, павильоны и храмы в окружении буйства осенних красок. Посвятим этот день неспешному любованию красотой.
Naejangsan - Пусан
Прибытие в Пусан. Посещение культурной деревни Гамчон. Интересное место, которое первоначально было убежищем для беженцев во время Корейской войны, но потом стало арт-пространством. Цветные домики, необычные переулки, повсеместные арт-инсталляции, лавки ремесленников, граффити и даже возможность пройти квест с картой в рукой. А еще мы посетим одно арт-кафе в котором можно предаться детским шалостям, в ну ооочень необычном интерьере. После мы проследуем на рыбный рынок Jagalchi - крупнейший рынок морепродуктов в Азии! Здесь продаются любые приходящие в голову морские гады: от огромных рыб до моллюсков. Все живности находятся в огромных залитых водой емкостях. Колоритные одежды продавцов делают впечатление еще сильнее. На ваш вкус можно будет выбрать все что угодно душе и нам это приготовят на втором этаже. Возвращение в отель. Отдых.
Пусан
С утра после завтрака мы отправимся гулять по набережной вдоль моря. Конечным пунктом нашей прогулки станет один из известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма — храм Хэдон Ёнгуса. По пути мы сделаем остановки на панорамной площадке выступающей над морем со стеклянным полом Sky walk и на пляже Songjeong Beach, на котором ловят волну серферы. В обратную сторону вы прокатитесь на символе Пусана - монорельсовых кабинках Sky capsule. Время в пути составит 25 минут. Отличный транспорт для неспешного релакса с видами на море! После обеда чилим на самом известном пляже Пусана — Haeundae Beach. Здесь широкая песчаная полоса, высокие волны, небоскребы и масса приятных кафешек вдоль променада. Отдых в отеле.
Пусан-Сеул
Свободное время на побережье в Пусане. После 18-00 возвращение скоростным поездом в Сеул. Размещение в отеле. Отдых.
Сеул
Выселение из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт (такси Uber). Окончание программы.
Варианты проживания
Что включено
- Проживание в отелях 3 - 4 без питания
- Трансфер по всему маршруту
- Входные билеты в дворцы, парки, музеи по всему маршруту
- Билеты на канатные дороги туда/обратно
- Услуги фото-гида
Что не входит в цену
- Перелет до Сеула и обратно
- Личные расходы (питание, алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
- Виза, страховка и другие услуги, не предусмотренные программой тура
Пожелания к путешественнику
В путешествии могут принять участие туристы от 12 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)