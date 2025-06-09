Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
«Далее облачимся в традиционные ханбоки, устроим фотосессию на площади Кванхвамун и заодно понаблюдаем за сменой караула»
9 июн в 11:00
12 июл в 11:00
220 418 ₽ за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
«Устроим яркую фотосессию на фоне дворца Чхандоккун»
27 апр в 10:00
12 окт в 10:00
$1900 за человека
Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Сеул, холл отеля, 16:00
6 ноя в 11:00
$2500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Фотопрогулки»
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