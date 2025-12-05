3 день

За городом: Крепость Хвасон или о. Намисом

Свободный день.

Или

По желанию, дополнительная экскурсия Крепость Хвасон, звездная библиотека и традиционная деревня Минсокчхон (авто-пешая)

Экскурсия начинается с Звёздной библиотеки. Вы посетите удивительное место в самом сердце Сеула. Здесь тысячи книг объединены в огромном современном пространстве, в центре зала регулярно появляются арт-композиции. Всё пронизано технологичностью и любовью к посетителям.

Далее мы прогуляемся по улочкам деревни и увидим традиционные дома времен правления династии Чосон (с 1392 по 1897 гг) — и обязательно заглянем в некоторые из них. Например, в дом шамана, а также в мастерские кузнеца и гончара, чтобы узнать, как раньше жили и работали в Корее. В национальном музее я расскажу о происхождении, обычаях и традициях корейцев. Если повезёт, вы сможете увидеть традиционное представление или национальные корейские танцы.

После мы отправимся в Сувон, чтобы увидеть один из памятников Юнеско. За несколько веков крепость Хвасон стала свидетелем множества исторических событий — я расскажу вам о них. Поговорим и об императоре, построившем крепость, и о политических взглядах Кореи конца 18 века. Вы сможете прогуляться по крепостным стенам, погрузиться в атмосферу прошлого — и даже пострелять из лука, если захотите почувствовать себя воином. А если останется время — заглянем на местный рынок и посетим дворец 22-го правителя Чосона.

Или

По желанию, дополнительная экскурсия о. Намисом, прогулка на велодрезине вдоль реки и гор. Сад утреннего спокойствия, авто-пешая (доп оплата)

Переезд в 2,5 часа. Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями.

Далее прогулка на велодрезине вдоль реки и гор, через колоритные туннели и живописные мосты.

Обед по желанию, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.

В завершении экскурсии вы побываете в удивительном месте - сад утреннего спокойствия. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Комплекс воссоздает колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086