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Очаровательное трио Южной Кореи - Сеул, Пусан и о. Чеджу

Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов
Очаровательное трио Южной Кореи - Сеул, Пусан и о. ЧеджуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Очаровательное трио Южной Кореи - Сеул, Пусан и о. ЧеджуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Очаровательное трио Южной Кореи - Сеул, Пусан и о. ЧеджуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов в двух ярких, азиатских странах. Красивая, процветающая и самобытная страна, расположившаяся на восточной окраине Азии. Корея может похвастаться выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Ее берега омывают воды аж трех морей!

В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.

Программа тура по дням

1 день

Начало

Программа начинается в аэропорту Сеула.

Индивидуальный трансфер до отеля.

Отдых или

По желанию, дополнительная экскурсия Вечерний Сеул, авто-пешая (доп оплата)

За 4 часа вы увидите эмоции, красоту и личный диалог с городом. А именно: смотровую площадку или холм Намсан с видом на вечерний город в огнях; исторические ворота Донгдэмун и арт-кластер Ddp (Dongdaemun Design Plaza); улицу еды на ночном рынке Gwangjang или Myeongdong Street Food — по желанию продегустируете корейские деликатесы от хрустящих манду до живого осьминога; набережную реки Чхонгечхон, подсвеченную фонарями; парк Йоидо с радужным фонтаном и видами в стиле Lost in Seoul; улицы ночной жизни Хондэ или Итэйвон с живым перформансом, музыкой, уличной модой, атмосферой свободы и драйва; стильный rooftop-бар, где сделаем небольшой перерыв на кофе или коктейль.

НачалоНачалоНачало
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Обзорная Сеул

В 10:00 встреча у отеля на пешей индивидуальной экскурсии по Сеулу.

Вы увидите исторический и современный Сеул, раскрою характер старинных дворцов Чосона и буддийских храмов, бурлящих площадей и колоритных улиц. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы.

Вы посетите старинный дворцовый комплекс Кёнбоккун, где увидите тронный зал и Королевские сады — а я расскажу историю жившей здесь династии Чосон. Далее вы заглянете на центральную оживленную площадь Кванхвамун с фонтанами, газонами и памятниками выдающимся жителям. После прогуляетесь до ручья Чхонгечхон, преобразованного в удивительной красоты общественное пространство, сочетающее восточные традиции и современные технологии.

Сеул как на ладони вам покажут главный буддийский храм Сеула — Чогеса. Возведенный в 1920 году, он считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вас впечатлят его разноцветные узоры, величественные деревья и невероятная атмосфера. В завершение вы погуляете по старинной улочке Инсадонг, подниметесь на самую высокую башню страны Лоттэ Скай с прозрачными полами и насладитесь прекрасной панорамой всего Сеула.

Обзорная СеулОбзорная СеулОбзорная Сеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

За городом: Крепость Хвасон или о. Намисом

Свободный день.

Или

По желанию, дополнительная экскурсия Крепость Хвасон, звездная библиотека и традиционная деревня Минсокчхон (авто-пешая)

Экскурсия начинается с Звёздной библиотеки. Вы посетите удивительное место в самом сердце Сеула. Здесь тысячи книг объединены в огромном современном пространстве, в центре зала регулярно появляются арт-композиции. Всё пронизано технологичностью и любовью к посетителям.

Далее мы прогуляемся по улочкам деревни и увидим традиционные дома времен правления династии Чосон (с 1392 по 1897 гг) — и обязательно заглянем в некоторые из них. Например, в дом шамана, а также в мастерские кузнеца и гончара, чтобы узнать, как раньше жили и работали в Корее. В национальном музее я расскажу о происхождении, обычаях и традициях корейцев. Если повезёт, вы сможете увидеть традиционное представление или национальные корейские танцы.

После мы отправимся в Сувон, чтобы увидеть один из памятников Юнеско. За несколько веков крепость Хвасон стала свидетелем множества исторических событий — я расскажу вам о них. Поговорим и об императоре, построившем крепость, и о политических взглядах Кореи конца 18 века. Вы сможете прогуляться по крепостным стенам, погрузиться в атмосферу прошлого — и даже пострелять из лука, если захотите почувствовать себя воином. А если останется время — заглянем на местный рынок и посетим дворец 22-го правителя Чосона.

Или

По желанию, дополнительная экскурсия о. Намисом, прогулка на велодрезине вдоль реки и гор. Сад утреннего спокойствия, авто-пешая (доп оплата)

Переезд в 2,5 часа. Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями.

Далее прогулка на велодрезине вдоль реки и гор, через колоритные туннели и живописные мосты.

Обед по желанию, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.

В завершении экскурсии вы побываете в удивительном месте - сад утреннего спокойствия. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Комплекс воссоздает колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.

За городом: Крепость Хвасон или о. НамисомЗа городом: Крепость Хвасон или о. НамисомЗа городом: Крепость Хвасон или о. Намисом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Гора Намсан, река Ханган, рынок Норянджин

Свободная первая половина дня.

Или

По желанию, дополнительная экскурсия Гора Намсан, река Ханган, обед на рыбном рынке Норянджин, пешая (доп оплата)

Вы увидите: Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня. Поговорим о крепостной стене, ранее окружавшей город, и о том, где на горе находятся её остатки. А ещё выясним, чем Намсан заслужила популярность у влюблённых парочек. В гору мы поднимемся на специальном автобусе либо по канатной дороге (если не будет больших очередей).

Река Ханган — самая длинная и широкая в Корее. Вы совершите 30-минутную прогулку на речном такси, полюбуетесь окружающими панорамами и мостами, с некоторыми из которых связаны необычные истории.

Рыбный рынок Норянджин — самый крупный в Сеуле. Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде.

Освобождение номера.

Индивидуальный трансфер на ж. д вокзал Сеула.

Переезд на скоростном поезде Сеул- Пусан.

Индивидуальный трансфер в отель.

Гора Намсан, река Ханган, рынок НорянджинГора Намсан, река Ханган, рынок НорянджинГора Намсан, река Ханган, рынок Норянджин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Обзорная Пусан

Индивидуальная экскурсия от вашего отеля.

Выезд к храму Хэдонг Ёнгунгса. Дорога вдоль побережья занимает около 25 минут.

Далее посетим храм Хэдонг Ёнгунгса на скале у моря - одно из самых живописных мест Пусана. Здесь можно загадать желание у статуй и бросить монетку в чашу.

Побываем на пляже Хэундэ - главный пляж Пусана, где чувствуются ритм и энергия города. Прогулка по побережью, фото у моря.

Увидим капсулы Blue Line Park (по желанию) - Стеклянные вагончики движутся вдоль побережья, открывая захватывающие виды. Поездка над морем от станции Mipo до Cheongsapo. Рекомендую бронирование заранее.

Busan X the Sky Смотровая площадка на 100-м этаже башни Lct. Потрясающий вид на море, мост Кванан и город — место, где небо и вода соединяются в одно.

Сделаем паузу на обед и рынок Чагальчи На рынке можно выбрать свежие морепродукты и попросить приготовить прямо на месте. Или пообедать в ресторане.

В завершении посетим Гамчхон-вилладж Разноцветные домики и уличное искусство на склоне горы. Когда-то бедный район, а теперь — творческое сердце Пусана. Здесь часто загадывают желание вернуться назад у статуи Мальчика с лисом.

Обзорная ПусанОбзорная ПусанОбзорная Пусан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Кёнджу

Свободная первая половина дня.

Или

По желанию, дополнительная экскурсия Кёнджу: Храм Пульгукса, Грот Соккурам, обсерватория Чхомсондэ, Парк гробниц Тумули, Мост Вольгван, авто-пешая (доп оплата)

Город Кёнджу — древняя столица королевства Силла. Мы увидим основные места этого города.

Храм Пульгукса основан во время правления короля Попхын. Сейчас на территории храма можно увидеть ценные памятники корейского буддизма: пагоды, каменные мостики, позолоченные статуи Будды.

Грот Соккурам - это гранитная пещера, в центре которой находится статуя Будды в окружении изображенных на стенах богов. Статуя Будды и барельефы дошли до наших дней практически в первозданном виде. Грот находится на высоте 745 метров над уровнем моря.

Астрономическая обсерватория Чхомсондэ - древнейшая обсерватория из существующих ныне в Азии. Построена во время правления королевы Сондок для наблюдения за небесными телами и предсказания погоды.

Парк гробниц Тумули - сейчас это живописный ландшафтный парк, в котором открыт доступ в одну из королевских гробниц - Гробница небесного коня. Самые древние захоронения Кёнджу датируются 3 веком.

Освобождение номера.

Индивидуальный трансфер в аэропорт Пусан.

Авиаперелет Пусан-Чеджу.

Индивидуальный трансфер в отель.

КёнджуКёнджуКёнджу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Юго-запад острова Чеджу

Индивидуальная экскурсия от вашего отеля.

На этой экскурсии мы увидим Юго-запад острова: Якчхонсу, Чусанчжоли, водопад Чхонджиён, Музей зеленого чая Осоллок, парк ветряных мельниц Синьчан, гора Сонгаксан, скала Ёндуам-Дракона и Кафе Клифф.

Мы посетим Якчхонса — буддийский храм ордена Джогье.

Утес Тэпо Чусанчжоли— впечатляющее вулканическое скальное образование на южном побережье острова Чеджудо. Это похоже на Дорогу Гигантов в Северной Ирландии. Утес Чусанчжоли был создан, когда лава с горы Халласан излилась в море Чунмун.

Водопад Чхонджиён — водопад на острове, означает небо, связанное с землей. Это одна из главных туристических достопримечательностей Чеджудо. Высота 22 м, ширина 12 м.

Музей зеленого чая Осоллок открыт одноименной компанией по выращиванию и производству чая. Музей впечатляет оригинальной современной архитектурой и включает открытые и крытые пространства. Конструкция здания напоминает чайную плантацию и окружено прекрасным ботаническим садом с живописным прудом.

Проедем по прибрежной дороге с ветряными мельницами Синьчан.

Гора Сонгаксан, также известной как 99 Пиков, с захватывающими видами на окружающий пейзаж. Узнаете об историческом значении горы с пещерными траншеями и подземными бункерами времен японской оккупации.

Скала Ёндуам - возвышается в северной части острова, на самом берегу, и привлекает своей необычной формой, напоминающей огромного дракона. Окрестности Ёндуам очень живописны и привлекательны.

Побываем в кафе Клифф, с прекрасной видовой территорией.

Юго-запад острова ЧеджуЮго-запад острова ЧеджуЮго-запад острова Чеджу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Восток острова Чеджу

Свободный день на побережье

или

По желанию, дополнительная экскурсия Восток острова: Сангумбури, фольклорная деревня, Ильчулланд, Сонсан Ильчхульбон, Музей женщин-дайверов, пляж Хамдок, авто-пешая (доп оплата)

Сначала отправимся к Сангумбури - живописный кратер, считается одним из главных природных памятников Южной Кореи. На его довольно компактной территории произрастает около 420 видов растений, относящихся сразу к трем зонам - субтропической, умеренной и альпийской. Оказавшись на его вершине, у вас будет возможность насладиться захватывающим видом острова и океана.

Заедем в Фольклорную деревню Сонгып, которая демонстрирует уникальную культуру острова Чеджу: стены из черной лавы, прямые, но извилистые улочки, защищающие от ветра, и каменные статуи дедушки (Харубанг), которые стали главной чертой ландшафта.

Мы увидим Сонсан Ильчхульбон - живописный горный пик, возвышающийся над гладью океана. На вершине пика имеется большой кратер диаметром около 600 метров и высотой 90 метров. Вокруг краев кратера располагаются 99 острых камней, создающих форму гигантской короны.

Посетим Музей женщин-дайверов: Чеджу-до основал музей Чеджу Хэнё, чтобы познакомить мир с уникальными занятиями и культурой женщин-ныряльщиц Чеджудо хэнё.

Далее переедем на пляж Хамдок - знаменит благодаря красивейшей воде цвета изумруда и мягкому светлому песку. Здесь очень живописно при сочетании белого песка и черных скал. Стоит отметить, что вода в море здесь всегда спокойная, а вход в море пологий.

Восток острова ЧеджуВосток острова ЧеджуВосток острова Чеджу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Вылет домой

Выселение из отеля

Индивидуальный трансфер в аэропорт. Окончание программы в Аэропорту Чеджу. .

При необходимости, за доп плату: Авиаперелет Чеджу-Сеул + трансфер в аэропорт (Icn).

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • 1 ж. д переезд на скоростном поезде
  • 1 внутренний авиаперелет (15 кг багажа на каждого)
  • 3 экскурсии с русскоязычными гидами в каждом городе
  • Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
  • Входные билеты по программе - 60$ на чел
  • Международные авиабилеты до Сеула и из Чеджу
  • Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику

Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.

Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.

На связи ваш личный тревел-агент.

Визы

Электронное разрешение K-Eta должны оформлять только взрослые с 18 до 64 лет. Остальным оно не нужно. Стоимость на оф сайте - 7$

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Личный Тревл-эксперт, со статусом юридического лица - гарантия качественной услуги за разумный бюджет. Я разрабатываю, конструирую и организую путешествие под разных туристов: от семейной пары до организованной группы с определёнными целями.
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Конструирую не стандартно, показывая максимум интересного при минимальной цене. Я продаю как готовые туры, так разрабатываю и организовываю путешествие по вашему желанию, бюджету, сроку. Я конструирую его для вас больше из за увлечений к путешествиям и желанием показать максимум интересного при минимальной стоимости. Опыт создания авторских маршрутов более 10 лет.

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