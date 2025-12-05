Описание тура
Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов в двух ярких, азиатских странах. Красивая, процветающая и самобытная страна, расположившаяся на восточной окраине Азии. Корея может похвастаться выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Ее берега омывают воды аж трех морей!
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Начало
Программа начинается в аэропорту Сеула.
Индивидуальный трансфер до отеля.
Отдых или
По желанию, дополнительная экскурсия Вечерний Сеул, авто-пешая (доп оплата)
За 4 часа вы увидите эмоции, красоту и личный диалог с городом. А именно: смотровую площадку или холм Намсан с видом на вечерний город в огнях; исторические ворота Донгдэмун и арт-кластер Ddp (Dongdaemun Design Plaza); улицу еды на ночном рынке Gwangjang или Myeongdong Street Food — по желанию продегустируете корейские деликатесы от хрустящих манду до живого осьминога; набережную реки Чхонгечхон, подсвеченную фонарями; парк Йоидо с радужным фонтаном и видами в стиле Lost in Seoul; улицы ночной жизни Хондэ или Итэйвон с живым перформансом, музыкой, уличной модой, атмосферой свободы и драйва; стильный rooftop-бар, где сделаем небольшой перерыв на кофе или коктейль.
Обзорная Сеул
В 10:00 встреча у отеля на пешей индивидуальной экскурсии по Сеулу.
Вы увидите исторический и современный Сеул, раскрою характер старинных дворцов Чосона и буддийских храмов, бурлящих площадей и колоритных улиц. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы.
Вы посетите старинный дворцовый комплекс Кёнбоккун, где увидите тронный зал и Королевские сады — а я расскажу историю жившей здесь династии Чосон. Далее вы заглянете на центральную оживленную площадь Кванхвамун с фонтанами, газонами и памятниками выдающимся жителям. После прогуляетесь до ручья Чхонгечхон, преобразованного в удивительной красоты общественное пространство, сочетающее восточные традиции и современные технологии.
Сеул как на ладони вам покажут главный буддийский храм Сеула — Чогеса. Возведенный в 1920 году, он считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вас впечатлят его разноцветные узоры, величественные деревья и невероятная атмосфера. В завершение вы погуляете по старинной улочке Инсадонг, подниметесь на самую высокую башню страны Лоттэ Скай с прозрачными полами и насладитесь прекрасной панорамой всего Сеула.
За городом: Крепость Хвасон или о. Намисом
Свободный день.
Или
По желанию, дополнительная экскурсия Крепость Хвасон, звездная библиотека и традиционная деревня Минсокчхон (авто-пешая)
Экскурсия начинается с Звёздной библиотеки. Вы посетите удивительное место в самом сердце Сеула. Здесь тысячи книг объединены в огромном современном пространстве, в центре зала регулярно появляются арт-композиции. Всё пронизано технологичностью и любовью к посетителям.
Далее мы прогуляемся по улочкам деревни и увидим традиционные дома времен правления династии Чосон (с 1392 по 1897 гг) — и обязательно заглянем в некоторые из них. Например, в дом шамана, а также в мастерские кузнеца и гончара, чтобы узнать, как раньше жили и работали в Корее. В национальном музее я расскажу о происхождении, обычаях и традициях корейцев. Если повезёт, вы сможете увидеть традиционное представление или национальные корейские танцы.
После мы отправимся в Сувон, чтобы увидеть один из памятников Юнеско. За несколько веков крепость Хвасон стала свидетелем множества исторических событий — я расскажу вам о них. Поговорим и об императоре, построившем крепость, и о политических взглядах Кореи конца 18 века. Вы сможете прогуляться по крепостным стенам, погрузиться в атмосферу прошлого — и даже пострелять из лука, если захотите почувствовать себя воином. А если останется время — заглянем на местный рынок и посетим дворец 22-го правителя Чосона.
Или
По желанию, дополнительная экскурсия о. Намисом, прогулка на велодрезине вдоль реки и гор. Сад утреннего спокойствия, авто-пешая (доп оплата)
Переезд в 2,5 часа. Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями.
Далее прогулка на велодрезине вдоль реки и гор, через колоритные туннели и живописные мосты.
Обед по желанию, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.
В завершении экскурсии вы побываете в удивительном месте - сад утреннего спокойствия. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Комплекс воссоздает колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.
Гора Намсан, река Ханган, рынок Норянджин
Свободная первая половина дня.
Или
По желанию, дополнительная экскурсия Гора Намсан, река Ханган, обед на рыбном рынке Норянджин, пешая (доп оплата)
Вы увидите: Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня. Поговорим о крепостной стене, ранее окружавшей город, и о том, где на горе находятся её остатки. А ещё выясним, чем Намсан заслужила популярность у влюблённых парочек. В гору мы поднимемся на специальном автобусе либо по канатной дороге (если не будет больших очередей).
Река Ханган — самая длинная и широкая в Корее. Вы совершите 30-минутную прогулку на речном такси, полюбуетесь окружающими панорамами и мостами, с некоторыми из которых связаны необычные истории.
Рыбный рынок Норянджин — самый крупный в Сеуле. Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде.
Освобождение номера.
Индивидуальный трансфер на ж. д вокзал Сеула.
Переезд на скоростном поезде Сеул- Пусан.
Индивидуальный трансфер в отель.
Обзорная Пусан
Индивидуальная экскурсия от вашего отеля.
Выезд к храму Хэдонг Ёнгунгса. Дорога вдоль побережья занимает около 25 минут.
Далее посетим храм Хэдонг Ёнгунгса на скале у моря - одно из самых живописных мест Пусана. Здесь можно загадать желание у статуй и бросить монетку в чашу.
Побываем на пляже Хэундэ - главный пляж Пусана, где чувствуются ритм и энергия города. Прогулка по побережью, фото у моря.
Увидим капсулы Blue Line Park (по желанию) - Стеклянные вагончики движутся вдоль побережья, открывая захватывающие виды. Поездка над морем от станции Mipo до Cheongsapo. Рекомендую бронирование заранее.
Busan X the Sky Смотровая площадка на 100-м этаже башни Lct. Потрясающий вид на море, мост Кванан и город — место, где небо и вода соединяются в одно.
Сделаем паузу на обед и рынок Чагальчи На рынке можно выбрать свежие морепродукты и попросить приготовить прямо на месте. Или пообедать в ресторане.
В завершении посетим Гамчхон-вилладж Разноцветные домики и уличное искусство на склоне горы. Когда-то бедный район, а теперь — творческое сердце Пусана. Здесь часто загадывают желание вернуться назад у статуи Мальчика с лисом.
Кёнджу
Свободная первая половина дня.
Или
По желанию, дополнительная экскурсия Кёнджу: Храм Пульгукса, Грот Соккурам, обсерватория Чхомсондэ, Парк гробниц Тумули, Мост Вольгван, авто-пешая (доп оплата)
Город Кёнджу — древняя столица королевства Силла. Мы увидим основные места этого города.
Храм Пульгукса основан во время правления короля Попхын. Сейчас на территории храма можно увидеть ценные памятники корейского буддизма: пагоды, каменные мостики, позолоченные статуи Будды.
Грот Соккурам - это гранитная пещера, в центре которой находится статуя Будды в окружении изображенных на стенах богов. Статуя Будды и барельефы дошли до наших дней практически в первозданном виде. Грот находится на высоте 745 метров над уровнем моря.
Астрономическая обсерватория Чхомсондэ - древнейшая обсерватория из существующих ныне в Азии. Построена во время правления королевы Сондок для наблюдения за небесными телами и предсказания погоды.
Парк гробниц Тумули - сейчас это живописный ландшафтный парк, в котором открыт доступ в одну из королевских гробниц - Гробница небесного коня. Самые древние захоронения Кёнджу датируются 3 веком.
Освобождение номера.
Индивидуальный трансфер в аэропорт Пусан.
Авиаперелет Пусан-Чеджу.
Индивидуальный трансфер в отель.
Юго-запад острова Чеджу
Индивидуальная экскурсия от вашего отеля.
На этой экскурсии мы увидим Юго-запад острова: Якчхонсу, Чусанчжоли, водопад Чхонджиён, Музей зеленого чая Осоллок, парк ветряных мельниц Синьчан, гора Сонгаксан, скала Ёндуам-Дракона и Кафе Клифф.
Мы посетим Якчхонса — буддийский храм ордена Джогье.
Утес Тэпо Чусанчжоли— впечатляющее вулканическое скальное образование на южном побережье острова Чеджудо. Это похоже на Дорогу Гигантов в Северной Ирландии. Утес Чусанчжоли был создан, когда лава с горы Халласан излилась в море Чунмун.
Водопад Чхонджиён — водопад на острове, означает небо, связанное с землей. Это одна из главных туристических достопримечательностей Чеджудо. Высота 22 м, ширина 12 м.
Музей зеленого чая Осоллок открыт одноименной компанией по выращиванию и производству чая. Музей впечатляет оригинальной современной архитектурой и включает открытые и крытые пространства. Конструкция здания напоминает чайную плантацию и окружено прекрасным ботаническим садом с живописным прудом.
Проедем по прибрежной дороге с ветряными мельницами Синьчан.
Гора Сонгаксан, также известной как 99 Пиков, с захватывающими видами на окружающий пейзаж. Узнаете об историческом значении горы с пещерными траншеями и подземными бункерами времен японской оккупации.
Скала Ёндуам - возвышается в северной части острова, на самом берегу, и привлекает своей необычной формой, напоминающей огромного дракона. Окрестности Ёндуам очень живописны и привлекательны.
Побываем в кафе Клифф, с прекрасной видовой территорией.
Восток острова Чеджу
Свободный день на побережье
или
По желанию, дополнительная экскурсия Восток острова: Сангумбури, фольклорная деревня, Ильчулланд, Сонсан Ильчхульбон, Музей женщин-дайверов, пляж Хамдок, авто-пешая (доп оплата)
Сначала отправимся к Сангумбури - живописный кратер, считается одним из главных природных памятников Южной Кореи. На его довольно компактной территории произрастает около 420 видов растений, относящихся сразу к трем зонам - субтропической, умеренной и альпийской. Оказавшись на его вершине, у вас будет возможность насладиться захватывающим видом острова и океана.
Заедем в Фольклорную деревню Сонгып, которая демонстрирует уникальную культуру острова Чеджу: стены из черной лавы, прямые, но извилистые улочки, защищающие от ветра, и каменные статуи дедушки (Харубанг), которые стали главной чертой ландшафта.
Мы увидим Сонсан Ильчхульбон - живописный горный пик, возвышающийся над гладью океана. На вершине пика имеется большой кратер диаметром около 600 метров и высотой 90 метров. Вокруг краев кратера располагаются 99 острых камней, создающих форму гигантской короны.
Посетим Музей женщин-дайверов: Чеджу-до основал музей Чеджу Хэнё, чтобы познакомить мир с уникальными занятиями и культурой женщин-ныряльщиц Чеджудо хэнё.
Далее переедем на пляж Хамдок - знаменит благодаря красивейшей воде цвета изумруда и мягкому светлому песку. Здесь очень живописно при сочетании белого песка и черных скал. Стоит отметить, что вода в море здесь всегда спокойная, а вход в море пологий.
Вылет домой
Выселение из отеля
Индивидуальный трансфер в аэропорт. Окончание программы в Аэропорту Чеджу. .
При необходимости, за доп плату: Авиаперелет Чеджу-Сеул + трансфер в аэропорт (Icn).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- 1 ж. д переезд на скоростном поезде
- 1 внутренний авиаперелет (15 кг багажа на каждого)
- 3 экскурсии с русскоязычными гидами в каждом городе
- Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
- Входные билеты по программе - 60$ на чел
- Международные авиабилеты до Сеула и из Чеджу
- Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент.
Визы
Электронное разрешение K-Eta должны оформлять только взрослые с 18 до 64 лет. Остальным оно не нужно. Стоимость на оф сайте - 7$