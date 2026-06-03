Описание тура
Осень в Корее: мандарины Чеджу и огненные клёны!
Тур непосредственно от туркомпании, официально зарегистрированной в Корее!
Лучшее время для путешествия по Корее! Сезон сбора сладких мандаринов на Чеджу без лимита:)), яркие осенние листья в парках и горах, древние сокровища Кёнджу, морские пейзажи Пусана и энергия современного Сеула. За одну поездку вы увидите самые красивые стороны корейской осени.
- Сезон красных клёнов и золотых гинкго
- Сбор мандаринов на Чеджу
- Древний Кёнджу и наследие королевства Силла
- Морской Пусан и свежайшие морепродукты
- Вулканы, чайные плантации и природа Чеджу
- Современный Сеул и корейская культура
- Небольшая группа и русский гид
Программа тура по дням
31 окт. Прибытие в аэропорт Инчхон, трансфер
31 окт. Прибытие в аэропорт Инчхон. Встреча в аэропорту, трансфер в отель, станд заселение после 15:00.
1 нояб. Исторический Сеул
(1 нояб). Тур по историч. центру Сеула, встреча с гидом в 09:00
здесь и далее тур примерно до 17:00 с остановкой на обед
Исторический центр Сеула. Проезд мимо главной площади города - Кванхвамун Плаза. Памятник Королю Сэджону, статуя адмирала Ли Сунсина - победителю всех 23 сражений против Японии конца Xvi века.
Знакомство с историей Сеула (Сеул Ёкса панмульгван): от узкого пространства крепостных стен Ханьяна (древнего названия города) до мегаполиса мирового масштаба! Затапливаемый раньше наводнениями и разрушенный несколькими войнами этот город предстает сейчас перед туристами в сияющем облике дизайнерских зданий!
Посещение императорского дворца Кенбоккун каждый час с 10 утра здесь можно посмотреть церемонию смены караула в старинном стиле, посещение национального фольклорного музея. название дворца означает буквально дворец лучезарного счастья. Он считается главным и крупнейшим королевским дворцом династии Чосон. Построен он был в 1395 году, после этого неоднократно восстанавливался после японского нашествия, пожаров, войн.
Район Пукчхон!
Это один из старых районов Сеула, который сохранился до наших дней. Во времена Чосон эти традиционные дома с черепичной крышей принадлежали корейским дворянам янбанам. Фольклорная деревня Пукчхон появилась здесь практически одновременно с основанием Сеула более чем шесть столетий назад. Дома дворян (янбан) в традиционном стиле дошли до нас практически в в неизменном виде.
Время для обеда и снэков (около 13:30 - 14:30)
Улица Инсадонг с сувенирными лавками, художественными галереями и чайными домиками.
Вечером самостоятельно вы можете прогуляться вдоль красочно оформленной прогулочной зоны набережной Чхонгечхон. Отель в Сеуле.
2 нояб. Современный Сеул
(2 нояб). сдача номеров, Современный Сеул и пристрастие к кофе, начало в 09:00
сумки, которые вам не будут нужны на Чеджу и в Пусане - вы можете оставить в отеле до второго заезда
Тольдамкиль - дорога от дворца Токсуккун в сторону русского посольства, на протяжении всей дороги (длиной почти 1 км) высажены гинко и другие красивые деревья.
Прогуливаясь по этой красивой улице - послушаем историю 1895 г, когда корейский король Кочжон был вынужден укрыться в русской миссии в Сеуле опасаясь за свою жизнь, чтобы оттуда восстановить свою суверенную власть. Король прожил в русской миссии больше года, мы также узнаем каким образом корейская элита приобщилась к кофе!
Прогулка вдоль Сеульской крепости (Ханьян Тосонг), которая сохранилась в таком же виде, как и во времена правления династии Чосон, является популярной туристической точкой, где одновременно можно полюбоваться природными и историческими красотами. Мы прогуляемся вдоль стен старинной крепости к теперь новому модному району, превратившегося из захудалого рыночного пространства в Центр мирового Дизайна!
Знакомство с концептуальным дизайном Сеула Dongdaemun Design Plaza.
Это одно из самых необычных зданий современного Сеула, сооружено известным архитектором Захой Хадид, который считает, что форма зданий в городе способна практически влиять на сознание жителей: окружив людей фантастическими зданиями, можно научить их принимать неординарное и создавать новое.
Внешний осмотр: Ворота Хонынджи - Национальное сокровище Кореи номер 1, в переводе с корейского означает врата восходящей добродетели, известны также под именем Тондэмун, то есть большие восточные врата. Во времена правления династии Чосон весь Сеул был окружен восемнадцати километровой крепостной стеной, в которой было восемь ворот, ведущих в город
Прогулка по Seoullo 7017 Skygarden (Ботанический авиадуг) - так называется расположенная в самом центре Сеула зелёная пешеходная зона протяжённостью 983 метра. Спроектированный голландской студией Mvrdv на месте бывшей автомагистрали, этот городской сад стал пристанищем для огромного количества местных корейских растений, включая деревья, кусты и цветы — около 228 разновидностей и подвидов.
Район Каннам и памятник рукам из танца Опа каннам стайл. Установленный на Кангнаме (в бизнес-районе Сеула) памятник песне Gangnam Style, своеобразные Руки из золота обошелся мэрии города в 400 миллионов вон. Клип Gangnam Style, появившийся в 2012 г, долгое время считался самым популярным видеороликом на Youtube: за все время существования его посмотрели более 2,9 миллиарда раз. Кстати как правильно Кангнам или Гангнам, про эти особенности мы тоже расскажем:)
Аллея корейских популярных звёзд K-Star Road (K-Star Road)
Была создана в рамках специального проекта Администрации округа Каннам-гу для фанатов культуры Корейской волны Халлю и корейских популярных звёзд среди иностранных туристов.
Переезд в аэропорт Кимпхо, вылет на остров Чеджу - самая южная часть Кореи, время в пути 1 час (предварит время Сеул 19:35 Чеджу 20:50, багаж 15 кг, ручная кладь 10 кг)
при прибытию - трансфер в отель на Чеджу с водит.
3 нояб. Экскурсия по Чеджу и сбор мандаринов
3 нояб. Экскурсия по Чеджу и сбор мандаринов без лимита:))
встреча в отеле в 09:00
Парк Халлим с роскошным садом Бонсаев В парке Халлим, территорию которого обрамляют устремляющиеся в небо пальмы и сосны, произрастает огромное разнообразие цветов, кустарников и деревьев, которые радуют глаз яркими красками все четыре сезона в году. Основатель сада Сон Бонгю посвятил большую часть своей жизни разработке этого парка, сейчас его сын является директором. Здесь также располагаются знаменитые лавовые пещеры Хёпчжэкуль и Ссанёнкуль, сад бонсаев, ботанический сад, в котором представлен растительный мир субтропиков, фольклорная деревня, сад с птицами и другие интересные места.
Плантации зеленого чая Osollok, здесь вы сможете попробовать свежий чай, по своим климатическим условиям остров, а также вулканическая почва очень
хорошо подходят для возделывания чайных кустов. Нужно заметить, что современные корейцы большие любители кофе, после более чем тысячелетия бедности большая часть населения сразу переключилась на кофе в 20м веке, для многих корейцев сейчас пить зеленый чай открытие!
Выдутые ветром песчаные скалы на побережье Скалы Dragon Head Coast и
Кратер Санбансан с гротом Сангбангкульса (статус Unesco Geo-Parks), статуей Будды и целебной водой капающей с потолка.
Сбор мандаринов на одной из частных плантаций, сочные свежие мандарины - изюминка острова в это время, лимит собранных мандаринов - не ограничен:)
Уникальные вулканические скалы в форме столбиков Чусан Чолли разной величины, расположенные на южном побережье Чеджу. Они образовались во время извержений, когда лава стекала к побережью Чунмун. Каменные столбы Чусан чолли имеют правильное многоугольное сечение в основном шестигранной формы.
отель на Чеджу.
4 нояб. Перелет в Пусан, знакомство с городом
4 нояб. Выезд из отеля в 8:30 с гидом, утренний рейс Чеджу Пусан (предварит время Чеджу 10:50 Пусан 11:50, flight 7C504, багаж 15 кг, ручная кладь 10 кг) по прибытию - знакомство с Пусаном до заселения.
Смотровая площадка Oryukdo Skywalk популярное у туристов место, которое дает возможность полюбоваться самыми впечатляющими пейзажами городских окрестностей. Площадка, представляющая собой 15-метровый подковообразный мост из очень толстого прочного стекла, расположена в точке, где Восточное море встречается с Южным (сами корейцы еще называют его лошадиное седло).
Проезд по знаменитому пусанскому мосту над океаном: подвесной мост Кванан Тэге через залив Суёнман, соединяющий район Суёнгу с Хэундэ Гу.
Пляж Хэундэ - сейчас визитная карточка Пусана, считается самым престижным районом в Пусане, длина пляжа Хэундэ с красивой прибрежной линией составляет 1,5 км.
свободное время в Пусане, вы можете самостоятельно посетить традиционный рынок рядом с отелем, а также заняться шоппингом в районе универмага Лотте Пусан, здесь также много кафе - ресторанов.
после экскурсии - заселение в отель в Пусане.
5 нояб. Тур по Пусану
5 нояб. Тур по Пусану в 09:00
Храм Хэдонёнгунса расположен на восточном побережье Пусана. Это один из немногих храмов Кореи, возведенных на скалах на берегу моря. Гармония храмовых построек и пейзажа привлекает множество туристов. Весной у входа в храм Хэдонёнгунса расцветают дикая вишня и камелия. Ко дню рождения Будды храм украшают бумажными фонарями.
Смотровая площадка с горы Хваннёнсан: видно почти весь Пусан: Хэундэ, Кваналли, Тоннэ и Сомён.
Отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Пусан и морские просторы.
Парк Игидэ входит в число охраняемых природных геопарков страны. Основной прогулочный маршрут протяженностью около 5 км проходит по береговой линии. Отсюда открываются потрясающие виды на море, скалы, мост Кванан и квартал небоскребов Marine City.
Рынок морепродуктов Чагальчхи известен во всей Корее, здесь вы увидите всевозможные виды морепродуктов.
Деревня Камчхон с живописными разноцветными домиками - в 2009 году администрация города придумала сделать из отсталого района культурную деревню Камчхон (Gamcheonculturevillage). отель в Пусане
6 нояб. экскурсия по Кенджу
6 нояб. выезд в Кенджу в 09:00 древняя столица династии Шилла, это город бережно сохраненных исторических и культурных ценностей. Около 1000 лет назад Кёнчжу являлся древней столицей королевства Шилла.
Исторические памятники всемирного наследия Юнеско: Храм Пульгукса и Гранитный Грот Соккурам со статуей Будды.
Пульгукса (Храм земли Будды или Страна счастья) в 1995 году был внесен в список Всемирного наследия Юнеско, это настоящий шедевр буддийского искусства. Благодаря своим художественным достоинствам и прекрасной архитектуре древний храм приобрел всемирную известность. На территории храма Пульгукса очень много уютных и очень красивых мест. Природа здесь органично гармонирует с творением человеческих рук.
Скальный храма Соккурам, расположенный на вершине горы Тхохамсан, словно выполнял роль защитника государства Силла от вражеских нападений набегов. Высеченный в гранитной скале в Viii веке он состоит из центрального купольного зала, маленького аванзала в форме квадрата и веерообразного коридора, соединяющего их. В самом центре грота возвышается каменная статуя Будды в окруженный бодхисаттв и божеств-защитников.
по окончанию экскурсии - трансфер в Сеул. отель в Сеуле
7 нояб. Сеул - свободное время
7 нояб. свободное время, рекомендации нашего гида. отель в Сеуле
8 нояб. трансфер в аэропорт Инчхон
8 нояб. трансфер из отеля до аэропорта Инчхон с водит, в случае выезда до 7 утра - завтрак не включен
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Включено: двухместное размещение в отеле 3*, завтраки
- Трансферы, сопровождение во время экскурсий с русским гидом
- Входные билеты по всей программе
- Внутр авиа Сеул - Чеджу - Пусан на основе багажа 15 кг, ручная кладь 10 кг
Что не входит в цену
- Не включено: международные перелеты
- Обеды - ужины (гид поможет заказать на месте)
- Стоимость одноместного размещения 1 955 Usd сингл
Пожелания к путешественнику
по желанию можно сократить или добавить количество дней, категорию отелей можно также повысить за доплату
Визы
для граждан России необходимо оформить электронное разрешение К-Ета (не нужно, если старше 65 лет и младше 17 лет), доплата за К-Ету 40 дол на чел