3 день

2 нояб. Современный Сеул

(2 нояб). сдача номеров, Современный Сеул и пристрастие к кофе, начало в 09:00

сумки, которые вам не будут нужны на Чеджу и в Пусане - вы можете оставить в отеле до второго заезда

Тольдамкиль - дорога от дворца Токсуккун в сторону русского посольства, на протяжении всей дороги (длиной почти 1 км) высажены гинко и другие красивые деревья.

Прогуливаясь по этой красивой улице - послушаем историю 1895 г, когда корейский король Кочжон был вынужден укрыться в русской миссии в Сеуле опасаясь за свою жизнь, чтобы оттуда восстановить свою суверенную власть. Король прожил в русской миссии больше года, мы также узнаем каким образом корейская элита приобщилась к кофе!

Прогулка вдоль Сеульской крепости (Ханьян Тосонг), которая сохранилась в таком же виде, как и во времена правления династии Чосон, является популярной туристической точкой, где одновременно можно полюбоваться природными и историческими красотами. Мы прогуляемся вдоль стен старинной крепости к теперь новому модному району, превратившегося из захудалого рыночного пространства в Центр мирового Дизайна!

Знакомство с концептуальным дизайном Сеула Dongdaemun Design Plaza.

Это одно из самых необычных зданий современного Сеула, сооружено известным архитектором Захой Хадид, который считает, что форма зданий в городе способна практически влиять на сознание жителей: окружив людей фантастическими зданиями, можно научить их принимать неординарное и создавать новое.

Внешний осмотр: Ворота Хонынджи - Национальное сокровище Кореи номер 1, в переводе с корейского означает врата восходящей добродетели, известны также под именем Тондэмун, то есть большие восточные врата. Во времена правления династии Чосон весь Сеул был окружен восемнадцати километровой крепостной стеной, в которой было восемь ворот, ведущих в город

Прогулка по Seoullo 7017 Skygarden (Ботанический авиадуг) - так называется расположенная в самом центре Сеула зелёная пешеходная зона протяжённостью 983 метра. Спроектированный голландской студией Mvrdv на месте бывшей автомагистрали, этот городской сад стал пристанищем для огромного количества местных корейских растений, включая деревья, кусты и цветы — около 228 разновидностей и подвидов.

Район Каннам и памятник рукам из танца Опа каннам стайл. Установленный на Кангнаме (в бизнес-районе Сеула) памятник песне Gangnam Style, своеобразные Руки из золота обошелся мэрии города в 400 миллионов вон. Клип Gangnam Style, появившийся в 2012 г, долгое время считался самым популярным видеороликом на Youtube: за все время существования его посмотрели более 2,9 миллиарда раз. Кстати как правильно Кангнам или Гангнам, про эти особенности мы тоже расскажем:)

Аллея корейских популярных звёзд K-Star Road (K-Star Road)

Была создана в рамках специального проекта Администрации округа Каннам-гу для фанатов культуры Корейской волны Халлю и корейских популярных звёзд среди иностранных туристов.

Переезд в аэропорт Кимпхо, вылет на остров Чеджу - самая южная часть Кореи, время в пути 1 час (предварит время Сеул 19:35 Чеджу 20:50, багаж 15 кг, ручная кладь 10 кг)

при прибытию - трансфер в отель на Чеджу с водит.

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