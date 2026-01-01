Описание тура
Обращаем внимание, что стоимость тура указана за человека и зависит от количества участников: 1950$/чел - при наборе от 9 человек, 2050$/чел - при наборе 6-8 человек.
Путешествие в Южную Корею как путешествие в другую цивилизацию. Гастрономический рай для любителей азиатской кухни, сочетание технологичного быта и национальных корейских традиций, урбанизм и природа — всё это в экскурсионном групповом туре по Южной Корее с гидом.
В этот раз мы отправляемся в осеннюю Южную Корею. Яркие краски гинко и красных клёнов, прогулки по красно-золотым рощам, украшающими земли храмов и дворцов. Осеннее путешествие в Южную Корею сильно впечатлит ценителей прекрасного в одной из самых технологичных стран мира.
Важно:
Покупка авиабилетов только после предварительного согласования с нами, организаторами.
Предоплата на сайте - 15%, организаторам - 50%, остаток 50-40% - на месте. Точная сумма после составления договора.
- Осенние краски парка Сораксан
- Южнокорейские мегаполисы: Сеул и Пусан в своей многоликости
- Буддийские храмы Кенжду
- Водопады, пляжи и лавовые тоннели Чеджу-до
- Корейская кухня: стрит-фуд, рынки, рестораны
Программа тура по дням
Прилеты. Вечерняя прогулка по Сеулу с тур-лидером
Прилетать мы рекомендуем накануне, чтобы успеть отдохнуть после перелета, кому это необходимо. Так как участники вылетают из разных городов, у каждого будет отдельный трансфер, или совмещенный с близкими рейсами. Ночевку в отеле накануне мы не включаем в стоимость, так как возможно кто-то прилетит утром в этот же день, и будет готов сразу отправиться на экскурсию.
Ответы на вопросы о том, когда прилететь, встретят ли меня, если прилет будет раньше и т. д. - в разделе Faq.
В аэропорту будет встречает тур-лидер или водитель с табличкой и трансфер в отель в Сеуле Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (или аналогичный).
Обращаем внимание, что в турах по Южной Корее мы приняли решение в базовом варианте размещать участников в хороших отеля с завтраками в районе Мендон. Так как размещение в гестхаусах в районе Мендон, где почти нигде нет завтраков доставляет дискомфорт. Но по желанию, вы можете сэкономить, запросив размещение в гестхаусе, для согласования обратитесь к организаторам напрямую.
В первой половине дня прилеты и трансферы.
А для тех, кто хочет прилететь накануне, может посетить локации в Сеуле и окрестностях по своим интересам: кого-то интересуют дорамы, кого-то близость Северной Кореи (экскурсия в Дмз), кого-то высокие технологии и отправиться в музей Hyundai.
Мы понимаем, что за 2 дня показать все, что есть в Сеуле и окрестностях невозможно. Поэтому давайте сделаем так, мы даем несколько подсказок куда можно отправиться вне программы. Эти экскурсии будем считать дополнительными.
Итак, есть вариант поехать посмотреть на Северную Корею в Дмз (Демилитаризованная Зона), экскурсия занимает 6 часов с дорогой. Самый оптимальный вариант по цене: отправиться в составе сборной группы с англоязычным гидом (стоимость экскурсии 50-70$/чел). Неизвестно удастся ли побывать Вам в Северной Корее когда-либо, но возможность взглянуть на нее и даже сделать шаг на ту территорию возможно.
Любители техники могут посетить современные центры Hyundai Motor Studio Goyang или Samsung Innovation Museum. Это можно сделать самостоятельно, тур-лидер сориентирует вас, как добраться до музея.
А для детей (да и не только) наверняка будет безумно интересной поездка в огромный парк развлечений под Сеулом Everland. Но мы рекомендуем закладывать на это целый день, так как очереди могут быть очень большие.
Или это будет более глубокое изучение шоппинг-моллов и торговых улиц. Отель располагается в районе Мёндон (Myeongdong Street). Это город в городе — сердце торговли Сеула. На несколько часов можно раствориться в пучине магазинов косметики, серебра и уличного стрит-фуда.
В 14:00 (в крайнем случае в 15:00) группа собирается вместе с тур-лидером в холле отеля и отправляется вместе с ним пешком к канатной дороге Namsan Cable Car. Из кабинок откроется потрясающий вид на Сеул и на осенние краски сеульских парков. После подъема до верхней станции канатной дороги, нас ждет прогулка по парку Намсан и подъем на Сеульскую телебашню N Seoul Tower (по желанию), откуда открывается завораживающий вид на вечерний мегаполис. Любуемся городом с высоты 236 метров.
Вечером возвращаемся в отель, поужинать можно в том же районе Мендон.
Ночь в Сеуле.
Сити-тур по Сеулу с гидом
Утром с тур-лидером группа отправляется пешком ко дворцу Кёнбоккун, чтобы там встретиться с гидом. По пути ко дворцу с тур-лидером пройдем мимо памятника Пушкину в Сеуле и зайдем посмотреть снаружи и изнутри здание необычного дизайна Seoul City Hall.
Пройдя через площадь Кванхвамун, встречаемся с местным гидом у главного из Пяти Дворцов — дворцовый комплекс и одновременно музей под открытым небом Кёнбоккун (Gyeongbokgung). В 10:00 на площади Кванхвамун у главных ворот Gwanghwamun Gate наблюдаем реконструкцию и инсценировку смены императорского караула и после нее продолжаем экскурсию во Дворце Кёнбоккун.
В этой локации очень популярно переодеваться в традиционную корейскую одежду - ханбок, для красивых фото. Во дворец в костюме ханбок можно пройти бесплатно, но аренда тем не менее стоит дороже, чем вход. Если в группе будут желающие переодеться в ханбоки, то нужно прийти на площадь на полчаса раньше, чтобы было время на переодевание. Поэтому нужно согласовать это с тур-лидером накануне.
Ко Дворцу Кёнбоккун буквально примыкает колоритный квартал Букчон (Bukchon Hanok Village), который еще называют фольклорной деревней, куда мы отправляемся после посещения дворца. Не стоит забывать, что там живут настоящие, а не лубочные жители, поэтому ведем себя тихо, не шумим, делаем фото и не мешаем местному населению жить спокойно, насколько это возможно в переполненном туристами квартале.
Обедать будем в том же районе Букчон, в кафе с национальной корейской едой, удостоенной упоминания в гиде Мишлен.
После небольшого экскурса в историю и обеда, продолжаем знакомство с Сеулом в пешей экскурсии по маршруту: Храм Джогеса (Jogyesa Temple) — улица Инсадон (Insadong Walking Street) — Ikseon-dong Hanok Village (исторический квартал) — Набережная ручья Чонгечон (Cheonggyecheon).
И по набережной мы выходим к истоку ручья, возвращаясь к площади Кванхвамун, где, после 4-х часовой пешей экскурсии, расстаемся с местным гидом.
Далее в программе посещение Lotte World Tower, куда мы едем на метро, что гораздо быстрее передвижения на машине. В Lotte World Tower поднимаемся на смотровую площадку и наслаждаемся видом Сеула на закате солнца с самого высокого небоскреба города.
Важное замечание: на подъем на Lotte World Tower может быть большая очередь, а нужно на смотровую площадку подняться до темноты, в темноты из-за бликов уже не будет вида на город. Этот фактор очереди, мы не контролируем, поэтому если будет понятно, что ожидание долгое, тур-лидером будет предложено посещение локации в районе Гангам со знаменитым памятником, которая находится недалеко от Lotte World Tower.
Далее возвращаемся на метро к нашему отелю, чтобы привести себя в порядок перед ужином на ночном рынке Намдемун (Namdaemun Night Market).
Ночь в Сеуле.
Сад утреннего спокойствия - Намисом - Сокчо
Утром собираем вещи, выселяемся и отправляемся исследовать окрестности Сеула. Сегодня мы отправимся в пару интересных мест с красивыми названиями и не менее красивыми осенними видами, в окрестностях Сеула: Сад утреннего спокойствия и остров Намисом.
Сад утреннего спокойствия — старейший частный сад в Корее. Его основатель — профессор Ханом Санг-Кюнгом хотел создать сад мирового класса, который бы отражал всю красоту Кореи.
Обедаем около Сада утреннего спокойствия и далее отправляемся в другую локацию. Остров Нами - интересная туристическая аттракция, остров в реке, до которого можно добраться на пароме. Ее создатели придерживались концепции Сказочной деревни с развлечениями для взрослых и детей. Особенно красиво место выглядит осенью и зимой. Гуляем здесь, фотографируемся, желающие берут в аренду велосипеды и катаются, а любители экстрима могут прокатиться на зиплайне.
Далее 2-хчасовой переезд в Сокчо. Заселение в отель Smile Resort (или аналогичный). В Сокчо не очень много объектов размещения, чтобы не раздувать бюджет, мы выбираем для размещения гестхаус с номерами с собственной ванной комнатой туристического класса, завтрак в гестхаусе не богатый, поэтому тур-лидер накануне предложит и сопроводит группу за покупками продуктов питания для дополнения к завтраку и для перекусов на трекинге, кому нужно.
Ночь в Сокчо.
Национальный парк Сораксан
Не зря накануне у нас был длительный переезд в Сокчо. Нас интересует не столько сам город, сколько его близость к национальному парку Сораксан (Seoraksan).
Это место must see во время корейской осени. Корейцы и иностранцы съезжаются сюда в этот период чтобы насладиться яркими красно-желтыми пейзажами и прогулками на свежем воздухе с потрясающими видами.
Сначала в программе будет подъем по канатной дороге к смотровой площадке. По пути насладимся видами без сильных физических затрат.
Далее легкий трекинг к двум водопадам на территории парка. Трекинг займет 2 часа, общее расстояние - 7 км, перепад высоты 100 м.
После треккинга сразу стартуем в Сеул, чтобы успеть к вечернему поезду в Пусан. В этот день не будет полноценного обед, только обед-перекус по дороге, а по приезду на Жд вокзал в Сеуле, будет 1-1,5 ч времени, чтобы нормально пообедоужинать.
Посадка на вечерний скоростной поезд Ktx в Пусан (Busan), в южную столицу Южной Кореи. Отправление с вокзала Seoul Station и впереди 2,5-часовая поездка на сверхскоростном поезде Ktx, что само по себе уже часть путешествия.
Прибытие в Пусан около 22:00. Заселение в отель Toyoko Inn Busan Haeundae 2 (или аналогичный).
Ночь в Пусане.
Пусан. Сити-тур
Начинаем знакомство с Пусаном с буддийского монастыря Хэдон Ёнгунса (Haedong Yonggungsa Temple).
Далее перемещаемся в район Камчон (Gamcheon Culture Village), где знакомимся с культурой и бытом жителей юга Корейского полуострова.
Незаметно подкралось обеденное время и мы в центре города, где находится рынок Чагальчи (Jagalchi Market) более известный как рыбный рынок. Рынки сами по себе интересны как достопримечательности, но тут же можно и перекусить или в кафе поблизости.
Далее отправляемся любоваться морем из кабинки канатной дороги Songdo Cable Car. Там же прогуляемся по мостику с потрясающим видом.
Далее мчимся сразу к острову Камелий - Тонбэксом (Dongbaekseom) рядом с нашим отелем, с видом на впечатляющий Бриллиантовый мост (Gwangan Bridge).
С чувством выполненного долга отправляемся на отдых в отель на пляже Хэундэ (Haeundae Beach).
Ночь в Пусане.
Окрестности Пусана и поездка в Кёнджу
Сегодня именно тот день, когда актуален постулат: встанем пораньше — увидим побольше. Нет, конечно если мы не хотим видеть бамбуковый лес, можно и поспать подольше, это возможно тоже, но наша задача показать вам максимум возможного, а потому в 7:30 утра выезд из отеля в направлении объектов из Списка всемирного исторического наследия Юнеско в Кёнджу. Первая остановка — мы у Храма Пульгукса (Bulguksa Temple) еще до прибытия основных сил туристических батальонов. После знакомства с Пульгукса, одним из главных символов духовного и исторического наследия Кореи (основан в Vi веке), 15 минут езды до следующего, не менее важного места — это Грот Соккурам (Seokguram Grotto), он же пещерный буддийский храм на высоте 750 метров над уровнем моря, с потрясающим видом на окрестности.
Далее приезжаем непосредственно в сам город Кёнджу поближе к его историческим местам: Дворцу Тонгун и Пруду Анапчи (Donggung Palace & Anapji Pond) недалеко от которых находится, Мост Вольчонгьо (Woljeonggyo Bridge) и Астрономическая обсерватория Чомсондэ (Cheomseongdae Observatory) Vii века постройки, где еще продолжаются раскопки, поднимающие на свет древние культурные слои. К этому времени готовимся быть в самой гуще турпотока.
Однако уже время обеда, и мы располагаемся в одном из многочисленных заведений с национальной кухней в Кёнджу. Подкрепившись, держим путь в сторону Пусана, и в его окрестностях заглянем в Бамбуковый парк.
Возвращение в Пусан. Ужин, отдых, сон.
Перелёт на остров Чеджу-до. Экскурсия: Южная часть
Теперь отправляемся из Пусана на остров Чеджу-до. Перелет займет один час и мы приземляемся в столице острова Чеджу на северном берегу острова. Однако жить будем в южной части Чеджу-до в Согвипхо, до которого еще 1-1,5 часа пути. Итак, заселяемся в отеле Hotel Kenny Seogwipo (или аналогичном), обедаем и выдвигаемся на обзор достопримечательностей южной части острова. Первая остановка у Храма Якчхонса (Yakcheonsa). Этот храм не относится к древним сооружениям, но он довольно живописный и фотогеничный, и однозначно стоит вашего внимания.
Всего в 4-х километрах от храма располагается природная достопримечательность — шестигранные скалы Чусанчжолли (Jusangjeollidae). Волны прилива, обрушивающиеся на склон скалы, усиливают захватывающий дух вид на океан.
Ещё 15 минут от скал, и мы у каскадного водопада Чхонджеён (Cheonjeyeon), путь к которому лежит через парк с субтропическими растениями и по мосту перекинутому через ущелье.
Вечером возвращаясь обратно в Согвипхо, сделаем остановку у водопада Чонбан (Jeongbang Waterfall), от которого до отеля буквально 15 минут пешком, что позволяет еще прогуляться сюда после ужина, посмотреть как он выглядит в темное время суток.
Ночь в Согвипхо.
Экскурсия по Чеджу: Центральная и Западная части
Ддля любителей прогулок и трекингов. Первая остановка - у побережье с видом на живописную скалу Oedolgae.
Далее отправляемся на плантации зеленого чая Osulloc Tea Farm, будет интересно посетить музей чая, провести его дегустацию и прикупить на память о путешествии на Чеджудо.
Отправляемся в парк Халлим (Hallim Park), на который уйдет практически полдня. Что такое парк Халлим: это рукотворный ботанический парк с территорией 27000 мкв, на территории которого находятся тропический сад и пальмовая аллея, сад бонсаи и парк птиц, две лавовые пещеры со сталактитами и сталагмитами и национальная деревня. В общем здесь можно провести и весь день, тем более что при входе можно взять карту на русском языке.
После парка Халлим делаем остановку на Белом пляже, как называют пляж Хэпчё (Hyeopjae beach), если будет желание искупаться. Оказавшись здесь, на берегу моря, как же не помочить ноги на соседнем Hyeopjae Beach
После пляжа выдвигаемся в Согвипхо и по пути посещаем Музей здоровья с интересными инсталляциями снаружи. По желанию можно зайти внутрь, но более интересные экспонаты находятся снаружи.
И стоит отметить, что Чеджу - это мандариновый рай. В один из дней мы заедем в гости к нашему знакомому жителю Чеджу, и увидим как выращивают мандарины, пособираем и поедим их.
К ужину возвращаемся к отелю в Согвипхо, и если есть силы, то для всех желающих тур-лидер организовывает такси до Спа-центра с горячими источниками (дополнительная оплата на месте), поэтому не забываем взять купальники.
Ночь в Согвипхо.
Экскурсия по Чеджу: Юго-Восточная часть. Сеул
После завтрака в отеле забираем вещи и выселяемся, потому что ночевать сегодня мы будем уже в Сеуле. Но еще до вылета предстоит не менее насыщенный день, чем были до этого. Стоит выехать пораньше чтобы в в 9:00, к уже открытию быть у ущелья Свесоккак (Soesokkak Estuary), скал из лавовых образований, что застыли у океанских волн и образовали причудливые очертания.
Если мы там будем в числе первых, то еще есть шансы сразу же арендовать каяк или педальный катамаран, иначе ждать пару часов в очереди совсем не вариант. Далее двигаемся на восток к кратеру Сонсан Ильчубонг (Seongsan Sunrise Peak). По проложенным деревянным дорожкам цивилизованно поднимаемся на смотровую площадку над кратером.
У подножия Сонсан Ильчубонг посещаем деревню, где проживают хэньё — в переводе женщины моря, а туристам известные более как бабушки-ныряльщицы. Традиция в несколько веков была внесена в список Юнеско как нематериальное культурное наследие. А почему за морепродуктами здесь ныряет женское население узнаем на месте. Если нам повезет, мы увидим шоу ныряльщиц, повезти должно с погодой, так как от нее зависит состоится шоу или нет.
Важно: в этой локации иногда проходит шоу бабушек-ныряльщиц. Из 7 туров, нам повезло побывать на этом шоу только 1 раз. Нет определенного расписания, по которым оно проходит, это зависит от множества факторов. Если шоу будет, то мы узнаем об этом в этот же день утром и подстроим программу под него. Если шоу все-таки не будет, то будет посещение музея, посвященного этому ремеслу.
По дороге в аэропорт, мы заедем к достаточно редкому природному объекту, так же включенному в список Юнеско — лавовый тоннель Манчжангул (Manjanggul). Для не посвященных это вроде пещера и пещера, если не знать, что на самом деле это некогда бывшая подземная лавовая река. Как это все происходит, расскажем на месте.
И вот мы прощаемся с островом Чеджу-до и мчим в аэропорт чтобы в 21:00 уже приземлиться в Сеуле. Кстати, может стоит заказать питание на ужин в самолет? В отеле Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (или аналогичном) будем ближе к 22:00 и если поздний ужин не помеха, то вперед на ночной рынок Namdaemun Night Market или Myeongdong Night Market.
Ночь в Сеуле.
Вылет домой
Трансфер в аэропорт под вылеты. Обмен фото и контактами.
До новых встреч.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обращаем внимание, что стоимость тура указана за человека и зависит от количества участников: 1950$/чел - при наборе от 9 человек, 2050$/чел - при наборе 6-8 человек
- Все трансферы и переезды на авто и общественном транспорте по программе
- Переезд на скоростном поезде Ktx Сеул - Пусан
- Проживание, двухместное размещение: 9 ночей в 2-х местных номерах в отелях туристического класса с собственной ванной комнатой
- Завтраки
- Входные билеты по программе (кроме тех, что указаны по желанию)
- Сопровождение русскоязычным тур-лидером группы на всем пути
- Частичное сопровождение гидом-экскурсоводом в Сеуле и Кенджу и англоязычным гидом-водителем на ЧеджуПросим учесть, что тур-лидер и гид-экскурсовод это разные люди. Тур-лидер обладает базовыми знаниями по маршруту, решает вопросы логистики и быта, может быть переводчиком, но для более глубокого погружения, на ряде мест дополнительно бронируются местные гиды-экскурсоводы
Что не входит в цену
- Перелет в Южную Корею (из Москвы или любого другого города мира) и обратно
- Авиаперелеты Пусан - Чеджу и Чеджу - Сеул, чем ближе к дате поездки, тем дороже, ориентировочно 130$
- Обеды и ужины, стоимость обеда 20$/чел, ужина 30$/чел
О чём нужно знать до поездки
1. Участники наших путешествий покупают авиабилеты самостоятельно, но только после нашего согласования. Подбираем перелет индивидуально.
2. Нужно оформление разрешения на въезд К-Ета. Участникам наших туров оформляем бесплатно. Участникам старше 65 лет - не требуется.
3. Перед поездкой обязательный созвон с организатором.
4. Это путешествие проходит в сборной группе с русскоговорящим тур-лидером, где могут присутствовать люди разной национальности из разных стран и городов. Тур-лидер безусловно создает дружескую и теплую атмосферу в группе, но также мы надеемся на то, что участники тоже возьмут на себя частичку ответственности для поддержания этой атмосферы.
Пожелания к путешественнику
Наши путешествия и трэвел-фестивали открыты для всех, кому интересно узнавать новое, смотреть на мир в масштабах планеты и открытых к новому опыту, путешественников любых возрастов и национальностей. Также наши туры являются зоной свободной от политических споров.