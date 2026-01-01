1 день

Прилеты. Вечерняя прогулка по Сеулу с тур-лидером

Прилетать мы рекомендуем накануне, чтобы успеть отдохнуть после перелета, кому это необходимо. Так как участники вылетают из разных городов, у каждого будет отдельный трансфер, или совмещенный с близкими рейсами. Ночевку в отеле накануне мы не включаем в стоимость, так как возможно кто-то прилетит утром в этот же день, и будет готов сразу отправиться на экскурсию.

Ответы на вопросы о том, когда прилететь, встретят ли меня, если прилет будет раньше и т. д. - в разделе Faq.

В аэропорту будет встречает тур-лидер или водитель с табличкой и трансфер в отель в Сеуле Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (или аналогичный).

Обращаем внимание, что в турах по Южной Корее мы приняли решение в базовом варианте размещать участников в хороших отеля с завтраками в районе Мендон. Так как размещение в гестхаусах в районе Мендон, где почти нигде нет завтраков доставляет дискомфорт. Но по желанию, вы можете сэкономить, запросив размещение в гестхаусе, для согласования обратитесь к организаторам напрямую.

В первой половине дня прилеты и трансферы.

А для тех, кто хочет прилететь накануне, может посетить локации в Сеуле и окрестностях по своим интересам: кого-то интересуют дорамы, кого-то близость Северной Кореи (экскурсия в Дмз), кого-то высокие технологии и отправиться в музей Hyundai.

Мы понимаем, что за 2 дня показать все, что есть в Сеуле и окрестностях невозможно. Поэтому давайте сделаем так, мы даем несколько подсказок куда можно отправиться вне программы. Эти экскурсии будем считать дополнительными.

Итак, есть вариант поехать посмотреть на Северную Корею в Дмз (Демилитаризованная Зона), экскурсия занимает 6 часов с дорогой. Самый оптимальный вариант по цене: отправиться в составе сборной группы с англоязычным гидом (стоимость экскурсии 50-70$/чел). Неизвестно удастся ли побывать Вам в Северной Корее когда-либо, но возможность взглянуть на нее и даже сделать шаг на ту территорию возможно.

Любители техники могут посетить современные центры Hyundai Motor Studio Goyang или Samsung Innovation Museum. Это можно сделать самостоятельно, тур-лидер сориентирует вас, как добраться до музея.

А для детей (да и не только) наверняка будет безумно интересной поездка в огромный парк развлечений под Сеулом Everland. Но мы рекомендуем закладывать на это целый день, так как очереди могут быть очень большие.

Или это будет более глубокое изучение шоппинг-моллов и торговых улиц. Отель располагается в районе Мёндон (Myeongdong Street). Это город в городе — сердце торговли Сеула. На несколько часов можно раствориться в пучине магазинов косметики, серебра и уличного стрит-фуда.

В 14:00 (в крайнем случае в 15:00) группа собирается вместе с тур-лидером в холле отеля и отправляется вместе с ним пешком к канатной дороге Namsan Cable Car. Из кабинок откроется потрясающий вид на Сеул и на осенние краски сеульских парков. После подъема до верхней станции канатной дороги, нас ждет прогулка по парку Намсан и подъем на Сеульскую телебашню N Seoul Tower (по желанию), откуда открывается завораживающий вид на вечерний мегаполис. Любуемся городом с высоты 236 метров.

Вечером возвращаемся в отель, поужинать можно в том же районе Мендон.

Ночь в Сеуле.

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