Мои заказы

В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу

Поучиться боевому искусству санмудо и помедитировать, подняться на вулкан и сделать фото в костюмах
Мы подготовили насыщенную и интересную программу путешествия по удивительной стране, где сочетаются прошлое и настоящее, старинное и современное.

Мы приобщимся к аскетичной жизни буддийских монахов: проведём ночь в монастыре и познакомимся
читать дальше

с традициями и ритуалами.

Будем исследовать остров Чеджу, включённый в список наследия ЮНЕСКО: заглянем в лавовую пещеру, совершим небольшое восхождение к кратеру вулкана и отдохнём на живописных песчаных пляжах.

А ещё вы сможете нарядиться в традиционные костюмы и сделать необычные фотографии на фоне дворцов Кенбоккун и Токсугун.

В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
Ближайшие даты:
17
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также завтрак, обед и ужин в буддийском монастыре (вегетарианская кухня). Остальное питание за доплату.

Транспорт. В Сеуле будем передвигаться на общественном транспорте. На островах — на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе.

Дети. 18+.

Сложность. Средний. Для подъёма на спящий вулкан потребуется средняя физическая подготовка. Набор высоты не более 100 метров, идти будем по оборудованным лестницам. Прогулка по желанию.

Виза. Безвизовый режим для граждан РФ, но для въезда нужно оформить онлайн-разрешение K-ETA. Подтверждаю бронирование тура только после получения К-ЕТA. Для своих участников оформляю К-ЕТA в подарок.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Сеула и отвезём в отель. Сегодня не запланировано никаких экскурсий и активностей — будем отдыхать после перелёта. На ужин насладимся блюдами местной кухни, а после трапезы поднимемся на 123-й этаж башни Лотте. Пол здесь стеклянный, а вид на город открывается невероятный. Если позволит время, проводим в этом месте закат.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Дворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей Чхонгечхон

Утром позавтракаем и начнём знакомство с мегаполисом. Увидим королевские дворцы Кенбоккун и Токсугун. А затем наденем традиционные корейские костюмы и зайдём внутрь, ощущая себя знатными особами. Погуляем по старинному району Ханок, заглянем в традиционную чайную и пройдёмся по улице Инсадон.

Посетим центральную площадь Кванхвамун и осмотрим буддийский храм Чогеса, закупимся сувенирами и местными вкусностями на рынке Кванчжан. А ещё побываем у ручья Чхонгечхон — природного островка посреди каменных джунглей. В завершение дня пройдёмся по торговому кварталу Мендон.

Желающие смогут посмотреть шоу «Нанта» в театре Мендон и посетить район Итхэвон, знаменитый множеством баров и ресторанов.

Дворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей ЧхонгечхонДворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей ЧхонгечхонДворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей ЧхонгечхонДворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей ЧхонгечхонДворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей ЧхонгечхонДворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей Чхонгечхон
3 день

Гора Намсан и район Букчон

После завтрака на подъёмнике поднимемся на вершину горы Намсан. Здесь можем посетить Сеульскую башню. Затем побываем в деревне Букчон — старинный район Сеула, сохранившийся почти в неизменном виде. Во эпоху Чосон в традиционных ханоках с черепичной крышей жили местные дворяне. Кстати, в одном из этих старинных домов мы тоже сегодня переночуем.

Пообедаем и погуляем по финансовому району, увидим выставочный центр Тондэмун Дизайн Плаза и здание библиотеки. Покажем вам скульптуру, посвящённую песне «Gangnam style», а после у вас будет время на шопинг в магазине корейской косметики.

Гора Намсан и район БукчонГора Намсан и район БукчонГора Намсан и район БукчонГора Намсан и район БукчонГора Намсан и район Букчон
4 день

Переезд в Пусан и знакомство с монахами

Встанем пораньше, позавтракаем и на поезде отправимся в Пусан. Дорога займёт около 5 часов. Ночевать сегодня будем в действующем буддийском храме! Вы познакомитесь с традициями монахов, которые занимаются боевым искусством санмудо, и сможете освоить базовые техники на тренировке. А ещё выпьем чаю и постараемся совершить обряд, состоящий из 103 поклонов, чтобы очистить разум. На ужин нас ждут аскетичные блюда из рациона монахов.

Переезд в Пусан и знакомство с монахамиПереезд в Пусан и знакомство с монахамиПереезд в Пусан и знакомство с монахамиПереезд в Пусан и знакомство с монахамиПереезд в Пусан и знакомство с монахами
5 день

Экскурсия по Пусану и перелёт на остров Чеджу

Вновь проснёмся рано, помедитируем и понаблюдаем за утренними церемониями монахов. Позавтракаем и поедем в Пусан. Сегодня побываем в трущобах Качхон, осмотрим монастырь Помоса и храм Енгунса, стоящий на скале у моря. Прогуляемся по улочкам города, заглянем в порт и на рыбный рынок Чагальчхи.

Вечером перелетим на остров Чеджу, который входит в список наследия ЮНЕСКО. Здесь и вулканы, и водопады-великаны, и живописные пляжи, и суровые скалы.

Заселимся в отель.

Экскурсия по Пусану и перелёт на остров ЧеджуЭкскурсия по Пусану и перелёт на остров ЧеджуЭкскурсия по Пусану и перелёт на остров ЧеджуЭкскурсия по Пусану и перелёт на остров Чеджу
6 день

Пляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан Ильчульбогн

Позавтракаем и поедем на пляж Хамдок или Вольчжонни. Полюбуемся морем, пройдём по арочному мосту и увидим залежи чёрного базальта. Заглянем в вулканическую пещеру Манчжангуль — самый длинный лавовый тоннель.

Осмотрим скульптуры покровителей острова, сделанные из тёмных камней. А ещё полюбуемся скалами Чусан Чолли, образовавшимися в результате извержения вулкана. Поднимемся к пику Сонсан Ильчульбогн, чтобы увидеть кратер и насладиться видом залива с высоты.

Если останется время, доберёмся до водопадов Чонбан, Чхончжиён и Чхончжеён, крупнейших на острове. Дойдём до лавовой скалы Ведольге и маяка.

Пляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан ИльчульбогнПляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан ИльчульбогнПляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан ИльчульбогнПляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан ИльчульбогнПляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан ИльчульбогнПляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан Ильчульбогн
7 день

Побережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынок

Утром отправимся на побережье Сопчикхочжи, где снимали множество фильмов и сериалов. Здесь увидим высокую сигнальную башню Хёпча-ёндэ. Заедем на чайную фабрику — здесь производят матчу.

Остановимся на лавовом пляже и осмотрим уже знакомых нам Чусан Чолли. Вечером заглянем на рынок Тондэмун, основанный ещё в 1945 году. Здесь можно отведать корейские блюда пинтток и омегитток, местные фрукты и другие деликатесы.

Побережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынокПобережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынокПобережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынокПобережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынокПобережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынокПобережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынок
8 день

Возвращение в Сеул

Утром перелетим обратно в Сеул и заселимся в отель. Сегодня у вас будет свободное время, чтобы погулять по столице и купить сувениры.

Возвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в Сеул
9 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к любым рейсам.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт (общий трансфер к рекомендуемым рейсам)
  • Внутренние перелёты, билеты на поезд и паром
  • Входные билеты в национальные парки
  • Аренда национальных костюмов для фотосессии
  • Экскурсии по программе
  • Фото - и видеосопровождение
  • Сопровождение турлидером
  • Услуги местных и гидов и экскурсоводов
  • Оформление разрешения K-ETA
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $450
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сеула, время по договорённости (под каждый заезд организатор рекомендует рейс и аэропорт индивидуально, в зависимости от цены на перелёт)
Завершение: Аэропорт Сеула, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара
Варвара — ваш гид в Сеуле
Привет, я Варя, уже больше 9 лет колешу по нашей огромной планете. Побывала в 61 стране, на 5 континентах, плавала в 3 океанах, видела единственное старое чудо света и 5 новых
читать дальше

чудес света. Однажды я поняла, что хочу показывать людям мир не только через экраны смартфонов, но и в реальности, и в 2020 году начала организовывать туры в мои самые любимые места нашей необъятной планеты. Сделала чуть более счастливыми уже более 100 человек. Мои туры — это интересные программы, мини-группы, комфорт.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Сеула

Похожие туры из Сеула

Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
На машине
3 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
14 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
На машине
12 дней
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Остров Чеджу без суеты: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям
На автобусе
4 дня
Остров Чеджу без суеты: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям
Собрать мандарины, прогуляться по Саду камелий и заглянуть в храм с пещерными залами
Начало: Сеул, отель Fraser Place Namdaemun, 8:00
30 мар в 08:00
1 апр в 23:00
72 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сеуле
Все туры из Сеула