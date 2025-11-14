Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также завтрак, обед и ужин в буддийском монастыре (вегетарианская кухня). Остальное питание за доплату.

Транспорт. В Сеуле будем передвигаться на общественном транспорте. На островах — на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе.

Дети. 18+.

Сложность. Средний. Для подъёма на спящий вулкан потребуется средняя физическая подготовка. Набор высоты не более 100 метров, идти будем по оборудованным лестницам. Прогулка по желанию.

Виза. Безвизовый режим для граждан РФ, но для въезда нужно оформить онлайн-разрешение K-ETA. Подтверждаю бронирование тура только после получения К-ЕТA. Для своих участников оформляю К-ЕТA в подарок.