Описание тура
Организационные детали
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также завтрак, обед и ужин в буддийском монастыре (вегетарианская кухня). Остальное питание за доплату.
Транспорт. В Сеуле будем передвигаться на общественном транспорте. На островах — на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе.
Дети. 18+.
Сложность. Средний. Для подъёма на спящий вулкан потребуется средняя физическая подготовка. Набор высоты не более 100 метров, идти будем по оборудованным лестницам. Прогулка по желанию.
Виза. Безвизовый режим для граждан РФ, но для въезда нужно оформить онлайн-разрешение K-ETA. Подтверждаю бронирование тура только после получения К-ЕТA. Для своих участников оформляю К-ЕТA в подарок.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Сеула и отвезём в отель. Сегодня не запланировано никаких экскурсий и активностей — будем отдыхать после перелёта. На ужин насладимся блюдами местной кухни, а после трапезы поднимемся на 123-й этаж башни Лотте. Пол здесь стеклянный, а вид на город открывается невероятный. Если позволит время, проводим в этом месте закат.
Дворцы Кенбоккун и Токсугун, храм Чогеса и ручей Чхонгечхон
Утром позавтракаем и начнём знакомство с мегаполисом. Увидим королевские дворцы Кенбоккун и Токсугун. А затем наденем традиционные корейские костюмы и зайдём внутрь, ощущая себя знатными особами. Погуляем по старинному району Ханок, заглянем в традиционную чайную и пройдёмся по улице Инсадон.
Посетим центральную площадь Кванхвамун и осмотрим буддийский храм Чогеса, закупимся сувенирами и местными вкусностями на рынке Кванчжан. А ещё побываем у ручья Чхонгечхон — природного островка посреди каменных джунглей. В завершение дня пройдёмся по торговому кварталу Мендон.
Желающие смогут посмотреть шоу «Нанта» в театре Мендон и посетить район Итхэвон, знаменитый множеством баров и ресторанов.
Гора Намсан и район Букчон
После завтрака на подъёмнике поднимемся на вершину горы Намсан. Здесь можем посетить Сеульскую башню. Затем побываем в деревне Букчон — старинный район Сеула, сохранившийся почти в неизменном виде. Во эпоху Чосон в традиционных ханоках с черепичной крышей жили местные дворяне. Кстати, в одном из этих старинных домов мы тоже сегодня переночуем.
Пообедаем и погуляем по финансовому району, увидим выставочный центр Тондэмун Дизайн Плаза и здание библиотеки. Покажем вам скульптуру, посвящённую песне «Gangnam style», а после у вас будет время на шопинг в магазине корейской косметики.
Переезд в Пусан и знакомство с монахами
Встанем пораньше, позавтракаем и на поезде отправимся в Пусан. Дорога займёт около 5 часов. Ночевать сегодня будем в действующем буддийском храме! Вы познакомитесь с традициями монахов, которые занимаются боевым искусством санмудо, и сможете освоить базовые техники на тренировке. А ещё выпьем чаю и постараемся совершить обряд, состоящий из 103 поклонов, чтобы очистить разум. На ужин нас ждут аскетичные блюда из рациона монахов.
Экскурсия по Пусану и перелёт на остров Чеджу
Вновь проснёмся рано, помедитируем и понаблюдаем за утренними церемониями монахов. Позавтракаем и поедем в Пусан. Сегодня побываем в трущобах Качхон, осмотрим монастырь Помоса и храм Енгунса, стоящий на скале у моря. Прогуляемся по улочкам города, заглянем в порт и на рыбный рынок Чагальчхи.
Вечером перелетим на остров Чеджу, который входит в список наследия ЮНЕСКО. Здесь и вулканы, и водопады-великаны, и живописные пляжи, и суровые скалы.
Заселимся в отель.
Пляжи, скалы Чусан Чолли и подъём на Сонсан Ильчульбогн
Позавтракаем и поедем на пляж Хамдок или Вольчжонни. Полюбуемся морем, пройдём по арочному мосту и увидим залежи чёрного базальта. Заглянем в вулканическую пещеру Манчжангуль — самый длинный лавовый тоннель.
Осмотрим скульптуры покровителей острова, сделанные из тёмных камней. А ещё полюбуемся скалами Чусан Чолли, образовавшимися в результате извержения вулкана. Поднимемся к пику Сонсан Ильчульбогн, чтобы увидеть кратер и насладиться видом залива с высоты.
Если останется время, доберёмся до водопадов Чонбан, Чхончжиён и Чхончжеён, крупнейших на острове. Дойдём до лавовой скалы Ведольге и маяка.
Побережье Сопчикхочжи, чайная фабрика и традиционный рынок
Утром отправимся на побережье Сопчикхочжи, где снимали множество фильмов и сериалов. Здесь увидим высокую сигнальную башню Хёпча-ёндэ. Заедем на чайную фабрику — здесь производят матчу.
Остановимся на лавовом пляже и осмотрим уже знакомых нам Чусан Чолли. Вечером заглянем на рынок Тондэмун, основанный ещё в 1945 году. Здесь можно отведать корейские блюда пинтток и омегитток, местные фрукты и другие деликатесы.
Возвращение в Сеул
Утром перелетим обратно в Сеул и заселимся в отель. Сегодня у вас будет свободное время, чтобы погулять по столице и купить сувениры.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к любым рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт (общий трансфер к рекомендуемым рейсам)
- Внутренние перелёты, билеты на поезд и паром
- Входные билеты в национальные парки
- Аренда национальных костюмов для фотосессии
- Экскурсии по программе
- Фото - и видеосопровождение
- Сопровождение турлидером
- Услуги местных и гидов и экскурсоводов
- Оформление разрешения K-ETA
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $450