Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Сеул, холл отеля, 16:00
12 ноя в 16:00
$2500 за человека
В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
Поучиться боевому искусству санмудо и помедитировать, подняться на вулкан и сделать фото в костюмах
Начало: Аэропорт Сеула, время по договорённости (под кажды...
17 окт в 08:00
$2600 за человека
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Побывать в «Сумасшедшем доме», изучить храмы, встретить закат на дюнах и погулять по ночному рынку
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
4 апр в 10:00
2 мая в 10:00
$2589 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Сеуле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Сеуле в ноябре 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Комбинированные" можно забронировать 4 тура от 2205 до 2600.
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», цены от $2205. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь