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11 дней
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
«Увидим, как постепенно субтропические леса сменяются хвойными, а затем со скалистых склонов вулканического конуса открываются чарующий пейзаж и панорама всего острова»
25 окт в 08:00
6 ноя в 08:00
$2 890 за билет
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
«В дороге проведём 3 часа, разглядывая живописные пейзажи из окна»
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 225 за человека
Авторский тур
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
«После заселения посетим природный парк-заповедник Халлим»
24 сен в 08:00
4 окт в 08:00
189 998₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Природа и пейзажи»
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