Встретим вас у аэропорта Пусана и доставим в отель. Сегодня день акклиматизации и отдыха после перелёта.

За обедом в ресторанчике поблизости мы познакомимся всей группой, а затем отправимся на пляж с белым песком. Вечером — приветственный ужин на ночном рынке, где можно отведать корейских деликатесов и послушать уличных музыкантов.