Ежедневно вы будете учить разговорные фразы и сразу же применять их в жизни, общаясь с местными, заказывая еду
Описание тура
Организационные детали
Питание. Входят приветственный и прощальный ужины, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн, общественный (автобусы, поезда).
Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 16 лет. Рекомендуемое ограничение — до 45 лет.
Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо электронное разрешение на въезд (входит в стоимость, оформляется организатором).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Пляжный отдых, приветственный ужин
Встретим вас у аэропорта Пусана и доставим в отель. Сегодня день акклиматизации и отдыха после перелёта.
За обедом в ресторанчике поблизости мы познакомимся всей группой, а затем отправимся на пляж с белым песком. Вечером — приветственный ужин на ночном рынке, где можно отведать корейских деликатесов и послушать уличных музыкантов.
Парк Хэундэ, храм Ёнгукса, деревня Камчхон, поездка на трамвае, по желанию - караоке
Сегодня начнётся насыщенная впечатлениями программа. Мы посетим парк Хэундэ, прокатимся на ярком трамвайчике. Зайдём в буддийский храм Ёнгукса и рассмотрим необычный стрит-арт в колоритной деревне Камчхон. Начнём практиковать язык, разговаривая с местными, заказывая еду или совершая покупки. Если захотите, вечером сходим в караоке, где есть корейские и иногда даже русские песни.
Прогулки по парку Тхэджондэ, морской круиз на яхте
Проведём день в парке Тхэджондэ: погуляем по тропкам, сделаем фото и видео на фоне моря, гор и маяка. А вечером отправимся в круиз по волнам на яхте.
Гора Кымджонсан, монастырь Помоса, бамбуковый лес, вечер в спа
Впереди — очередной наполненный локациями и впечатлениями день. Мы поднимемся на гору Кымджонсан и посетим монастырь Помоса. Погуляем по бамбуковому лесу, в котором не раз снимали популярные дорамы. Вечером — релакс в огромном спа-комплексе.
Посещение пляжа или океанариума, переезд в Сеул, антистресс-кафе с животными
Если утром будет хорошая погода, отправимся на пляж, если плохая — сходим в океанариум, самый большой в Корее. Затем на скоростном поезде доберёмся в Сеул. По прибытии поужинаем и зайдём в антистресс-кафе с собаками, енотами, кошками или даже кенгуру и сурикатами (на выбор).
День веселья в парке с аттракционами и аквариумом
Сегодня день веселья! Мы посетим один из самых больших крытых парков аттракционов в мире — это целый остров с развлечениями на любой вкус и гигантским аквариумом, в котором обитают более 600 морских видов.
Инсадон: история, ремёсла, традиции, искусство
Отправимся в район Инсадон, сочетающий богатую историю, народные ремёсла, современное искусство. Зайдём в кафе, где подают классические корейские завтраки. Заглянем в антикварные лавки, магазины, торговые центры, Музей иллюзии и художественную галерею. А также погрузимся в умиротворяющую атмосферу традиционного чаепития, посетив чайный дом.
Кулинарный мастер-класс, фотосессия в ханбоках, посещение университетов
Встанем пораньше, чтобы научиться готовить кимчи, как это делают корейцы, и позавтракать блинчиками паджон. Далее облачимся в традиционные ханбоки, устроим фотосессию на площади Кванхвамун и заодно понаблюдаем за сменой караула. Также сегодня посетим кампусы университетов Ёнсэ и Кёнхи — это важно, если вы хотите поступить в местный вуз.
Практика корейского, бьюти-секреты, пикник у реки
Утром попрактикуем язык в кафе: заранее выучим фразы, с помощью которых вы самостоятельно сделаете заказ. Потом побываем в районе Мёндон, где к вашему типу кожи подберут косметику. Тут же можно сделать собственное тональное средство или сходить на массаж. Вечером устроим пикник у реки Хан. Вы сможете заказать еду по телефону, а также взять велосипед напрокат.
Танцевальный мастер-класс, район Каннам, библиотека, тематический парк
Сегодня почувствуем себя настоящими звёздами, ведь мы идём на танцевальный мастер-класс от профессионалов, работающих с K-pop-айдолами! Затем погуляем по району Каннам и заглянем во впечатляющую размерами и дизайном библиотеку. Далее — тематический парк MBC World, посвящённый волне халлю, дорамам и телепередачам. Вы узнаете всё о феномене глобальной популярности южнокорейской культуры и примерите роль телеведущего.
Активность на выбор, шопинг, прощальный ужин
Сегодня можно выбрать одну из активностей. Например, провести день в аквапарке, парке развлечений и зоопарке. Или отдохнуть на острове Нами и в парке альпак. Или оставить время свободным для самостоятельных прогулок. Вечером устроим шопинг и прощальный ужин.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Сеула и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2205
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 ужина
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, мастер-классы, активности по программе
- Фото - и видеосъёмка
- Ежедневные уроки корейского, уроки чтения от преподавателя и организатора
- Разрешение на въезд, wowpass (транспортная, платёжная и сим-карта для иностранцев с 20 000 W на балансе), страховка
- Гайд по прохождению таможни, сборник разговорных фраз
- Бьюти-бокс в подарок
- Помощь с покупкой авиабилетов, удалённое сопровождение в свободные дни тура
Что не входит в цену
- Билеты в Пусан и обратно в ваш город из Сеула
- Питание (кроме 2 ужинов) - около $20 ежедневно
- Минимальное количество участников - 3 человека