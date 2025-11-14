Мои заказы

Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского

Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Подарите себе незабываемое лето — отправляйтесь в Пусан и Сеул с преподавателем корейского.

Ежедневно вы будете учить разговорные фразы и сразу же применять их в жизни, общаясь с местными, заказывая еду
или делая покупки, — так вы освоите язык быстрее. Посетите университеты Ёнсэ и Кёнхи — это важно, если хотите поступить в местный вуз. Осмотр знаковых достопримечательностей мы сопроводим всесторонним погружением в традиции. Вы отведаете деликатесов, понаблюдаете за чайной церемонией и научитесь готовить кимчи.

Пересечёте морской пролив на яхте, сделаете фото в ханбоке и получите в подарок бьюти-бокс с индивидуально подобранной косметикой.

Расслабитесь в спа, антистресс-кафе с животными и аквариуме, повеселитесь в парке аттракционов и сможете сходить в океанариум, аквапарк, зоопарк, парк альпак.

А также узнаете всё о халлю — феномене глобальной популярности южнокорейской культуры: пройдёте по местам съёмок дорам, почувствуете себя K-pop-айдолом, примерив роль танцора и телеведущего, и сможете спеть в караоке.

Ближайшие даты:
6
июн24
июн11
июл12
сен
Время начала: 08:00, 17:00, 17:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 16-45 лет.

Питание. Входят приветственный и прощальный ужины, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн, общественный (автобусы, поезда).

Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 16 лет. Рекомендуемое ограничение — до 45 лет.

Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо электронное разрешение на въезд (входит в стоимость, оформляется организатором).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Пляжный отдых, приветственный ужин

Встретим вас у аэропорта Пусана и доставим в отель. Сегодня день акклиматизации и отдыха после перелёта.

За обедом в ресторанчике поблизости мы познакомимся всей группой, а затем отправимся на пляж с белым песком. Вечером — приветственный ужин на ночном рынке, где можно отведать корейских деликатесов и послушать уличных музыкантов.

Пляжный отдых, приветственный ужинПляжный отдых, приветственный ужин
2 день

Парк Хэундэ, храм Ёнгукса, деревня Камчхон, поездка на трамвае, по желанию - караоке

Сегодня начнётся насыщенная впечатлениями программа. Мы посетим парк Хэундэ, прокатимся на ярком трамвайчике. Зайдём в буддийский храм Ёнгукса и рассмотрим необычный стрит-арт в колоритной деревне Камчхон. Начнём практиковать язык, разговаривая с местными, заказывая еду или совершая покупки. Если захотите, вечером сходим в караоке, где есть корейские и иногда даже русские песни.

Парк Хэундэ, храм Ёнгукса, деревня Камчхон, поездка на трамвае, по желанию - караокеПарк Хэундэ, храм Ёнгукса, деревня Камчхон, поездка на трамвае, по желанию - караокеПарк Хэундэ, храм Ёнгукса, деревня Камчхон, поездка на трамвае, по желанию - караокеПарк Хэундэ, храм Ёнгукса, деревня Камчхон, поездка на трамвае, по желанию - караоке
3 день

Прогулки по парку Тхэджондэ, морской круиз на яхте

Проведём день в парке Тхэджондэ: погуляем по тропкам, сделаем фото и видео на фоне моря, гор и маяка. А вечером отправимся в круиз по волнам на яхте.

Прогулки по парку Тхэджондэ, морской круиз на яхтеПрогулки по парку Тхэджондэ, морской круиз на яхтеПрогулки по парку Тхэджондэ, морской круиз на яхтеПрогулки по парку Тхэджондэ, морской круиз на яхте
4 день

Гора Кымджонсан, монастырь Помоса, бамбуковый лес, вечер в спа

Впереди — очередной наполненный локациями и впечатлениями день. Мы поднимемся на гору Кымджонсан и посетим монастырь Помоса. Погуляем по бамбуковому лесу, в котором не раз снимали популярные дорамы. Вечером — релакс в огромном спа-комплексе.

Гора Кымджонсан, монастырь Помоса, бамбуковый лес, вечер в спаГора Кымджонсан, монастырь Помоса, бамбуковый лес, вечер в спаГора Кымджонсан, монастырь Помоса, бамбуковый лес, вечер в спаГора Кымджонсан, монастырь Помоса, бамбуковый лес, вечер в спа
5 день

Посещение пляжа или океанариума, переезд в Сеул, антистресс-кафе с животными

Если утром будет хорошая погода, отправимся на пляж, если плохая — сходим в океанариум, самый большой в Корее. Затем на скоростном поезде доберёмся в Сеул. По прибытии поужинаем и зайдём в антистресс-кафе с собаками, енотами, кошками или даже кенгуру и сурикатами (на выбор).

Посещение пляжа или океанариума, переезд в Сеул, антистресс-кафе с животнымиПосещение пляжа или океанариума, переезд в Сеул, антистресс-кафе с животнымиПосещение пляжа или океанариума, переезд в Сеул, антистресс-кафе с животнымиПосещение пляжа или океанариума, переезд в Сеул, антистресс-кафе с животными
6 день

День веселья в парке с аттракционами и аквариумом

Сегодня день веселья! Мы посетим один из самых больших крытых парков аттракционов в мире — это целый остров с развлечениями на любой вкус и гигантским аквариумом, в котором обитают более 600 морских видов.

День веселья в парке с аттракционами и аквариумомДень веселья в парке с аттракционами и аквариумомДень веселья в парке с аттракционами и аквариумомДень веселья в парке с аттракционами и аквариумом
7 день

Инсадон: история, ремёсла, традиции, искусство

Отправимся в район Инсадон, сочетающий богатую историю, народные ремёсла, современное искусство. Зайдём в кафе, где подают классические корейские завтраки. Заглянем в антикварные лавки, магазины, торговые центры, Музей иллюзии и художественную галерею. А также погрузимся в умиротворяющую атмосферу традиционного чаепития, посетив чайный дом.

Инсадон: история, ремёсла, традиции, искусствоИнсадон: история, ремёсла, традиции, искусствоИнсадон: история, ремёсла, традиции, искусствоИнсадон: история, ремёсла, традиции, искусство
8 день

Кулинарный мастер-класс, фотосессия в ханбоках, посещение университетов

Встанем пораньше, чтобы научиться готовить кимчи, как это делают корейцы, и позавтракать блинчиками паджон. Далее облачимся в традиционные ханбоки, устроим фотосессию на площади Кванхвамун и заодно понаблюдаем за сменой караула. Также сегодня посетим кампусы университетов Ёнсэ и Кёнхи — это важно, если вы хотите поступить в местный вуз.

Кулинарный мастер-класс, фотосессия в ханбоках, посещение университетовКулинарный мастер-класс, фотосессия в ханбоках, посещение университетовКулинарный мастер-класс, фотосессия в ханбоках, посещение университетовКулинарный мастер-класс, фотосессия в ханбоках, посещение университетов
9 день

Практика корейского, бьюти-секреты, пикник у реки

Утром попрактикуем язык в кафе: заранее выучим фразы, с помощью которых вы самостоятельно сделаете заказ. Потом побываем в районе Мёндон, где к вашему типу кожи подберут косметику. Тут же можно сделать собственное тональное средство или сходить на массаж. Вечером устроим пикник у реки Хан. Вы сможете заказать еду по телефону, а также взять велосипед напрокат.

Практика корейского, бьюти-секреты, пикник у рекиПрактика корейского, бьюти-секреты, пикник у рекиПрактика корейского, бьюти-секреты, пикник у рекиПрактика корейского, бьюти-секреты, пикник у реки
10 день

Танцевальный мастер-класс, район Каннам, библиотека, тематический парк

Сегодня почувствуем себя настоящими звёздами, ведь мы идём на танцевальный мастер-класс от профессионалов, работающих с K-pop-айдолами! Затем погуляем по району Каннам и заглянем во впечатляющую размерами и дизайном библиотеку. Далее — тематический парк MBC World, посвящённый волне халлю, дорамам и телепередачам. Вы узнаете всё о феномене глобальной популярности южнокорейской культуры и примерите роль телеведущего.

Танцевальный мастер-класс, район Каннам, библиотека, тематический паркТанцевальный мастер-класс, район Каннам, библиотека, тематический паркТанцевальный мастер-класс, район Каннам, библиотека, тематический паркТанцевальный мастер-класс, район Каннам, библиотека, тематический парк
11 день

Активность на выбор, шопинг, прощальный ужин

Сегодня можно выбрать одну из активностей. Например, провести день в аквапарке, парке развлечений и зоопарке. Или отдохнуть на острове Нами и в парке альпак. Или оставить время свободным для самостоятельных прогулок. Вечером устроим шопинг и прощальный ужин.

Активность на выбор, шопинг, прощальный ужинАктивность на выбор, шопинг, прощальный ужинАктивность на выбор, шопинг, прощальный ужинАктивность на выбор, шопинг, прощальный ужин
12 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Сеула и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2205
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 ужина
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, мастер-классы, активности по программе
  • Фото - и видеосъёмка
  • Ежедневные уроки корейского, уроки чтения от преподавателя и организатора
  • Разрешение на въезд, wowpass (транспортная, платёжная и сим-карта для иностранцев с 20 000 W на балансе), страховка
  • Гайд по прохождению таможни, сборник разговорных фраз
  • Бьюти-бокс в подарок
  • Помощь с покупкой авиабилетов, удалённое сопровождение в свободные дни тура
Что не входит в цену
  • Билеты в Пусан и обратно в ваш город из Сеула
  • Питание (кроме 2 ужинов) - около $20 ежедневно
  • Минимальное количество участников - 3 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
Завершение: Аэропорт Сеула, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Сеуле
Привет! Меня зовут Валерия, я преподаватель корейского языка и организатор туров в Южную Корею. Я училась и жила в в этой стране в течении нескольких лет, работала в местных компаниях
переводчиком, поэтому имею представление обо всём, что может заинтересовать иностранцев. Работаю в команде с гидами, которые так же любят культуру, историю, язык Кореи, как и я. Вы можете не только узнать много нового, но и начать учить в поездке язык.

Задать вопрос

