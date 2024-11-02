Сеульская телебашня и
Описание тура
Организационные детали
Гражданам РФ виза в Южную Корею не нужна. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка. Поможем оформить разрешение.
В стоимость тура не включены страхования. Мы советуем самостоятельно сделать страховку (в зависимости от состояния здоровья и собственных предпочтений). Если у вас есть хронические заболевания, об этом важно сообщить организатору тура до начала. Это позволит сделать нам ваш отдых максимально комфортным.
Осенью в Южной Корее умеренно тёплые солнечные дни. Есть вероятность дождей. Дневная температура колеблется от +12 до +22 градусов. Обязательно стоит взять тёплую куртку (желательно непромокаемую), удобную обувь для долгих прогулок, головной убор для защиты от солнца.
Проживание. В 3-4-звёздочных проверенных отелях в Сеуле, горах и Пусане. 2-местное размещение. Ванные комнаты в номерах. Точный отель известен за месяц до начала тура. Доступно 1-местное размещение за доплату.
Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.
Транспорт. Частично перемещаемся на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном. Также будем пользоваться метро и поездами.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Тур активный. Много ходим пешком. В национальном парке запланирован треккинг с незначительным набором высоты (прогулка наверх длительностью 40 минут, высота горы 878 метров).
Виза. Гражданам РФ виза не нужна. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка. Поможем оформить разрешение.
Программа тура по дням
Вечер в Сеуле
Встречаемся в холле отеля в 16:00.
Сегодня прогуляемся по вечернему Сеулу в свете неоновых ламп. С наступлением темноты жизнь здесь не прекращается — фонари, цвета, запахи и музыка обволакивают город. Попробуем прочувствовать эту атмосферу: рассмотрим космический фасад многофункционального комплекса Dongdaemun Design Plaza, пройдёмся по улице со множеством кафешек и магазинов, желающие смогут попробовать стритфуд. Далее выберем ресторан с национальной кухней для ужина, за которым обсудим предстоящее путешествие.
Дворцовые комплексы Сеула и жизнь простых граждан
После завтрака продолжим погружаться в культуру страны — отправимся гулять по дворцовым комплексам Сеула и рассматривать архитектуру. Побываем в 2 самых крупных: Кёнбоккун и Чхангёнгун.
1-й является главным дворцом, когда-то принадлежавшим династии эпохи Чосон. Королевская семья жила на территории более 410 тысяч квадратных метров, где есть в том числе и водоём. Здания соединяют между собой ухоженные аллеи. Наиболее интересная локация — тронный зал. Здесь проводили коронации и бракосочетания. В Кёнбоккуне кипела жизнь и происходили значимые для всего государства события. А Чхангёнгун больше служил для развлечений и отдыха. Отсюда и название — «дворец безудержного веселья».
Далее прогуляемся по расположенной рядом с дворцами деревне Букчон, где жили простые сеульцы. Рассмотрим традиционную архитектуру жилого дома. В некоторые сможем заглянуть — сейчас внутри находятся мастерские и художественные галереи. На ужин остановимся в кафе и сможем отведать национальных блюд.
Современный, традиционный и красочный Сеул
Сегодня отправимся в модный, деловой и прославленный на весь мир район — Gangnam. Тот самый из песни южнокорейского исполнителя PSY. Конечно же, здесь есть посвящённый музыкальному треку арт-объект — найдём его и сфотографируемся. Прогуляемся по самому престижному району Сеула, рассмотрим современные здания и заглянем в футуристичную библиотеку.
Также увидим буддийский храм Bongeunsa, основанный в 794 году, и зайдём в парк Намсан, расположенный у подножия телебашни. Здесь особенно красиво осенью — в период красного клёна!
Горы Южной Кореи
Пора увидеть природные богатства Южной Кореи! В 6:00-6:30 выезжаем на микроавтобусе в сторону гор, где будем уже примерно к 10:00.
Поднимемся по канатной дороге к началу тропы на возвышенность Daedunsan — высота всего 878 метров, однако за счёт разноцветной листвы осенью и рельефных скал виды здесь потрясающие. Немного пройдём пешком до лучшей смотровой площадки (около 40 минут с постепенным набором высоты). Перед нами откроется панорама горных склонов с корейскими соснами и проглядывающими скальными породами. Прогуляемся вдоль хребта и спустимся вниз по канатной дороге.
Пообедав в кафе, проедем ещё немного до национального парка Naejangsan, который входит в топ-30 самых красивых парков мира. Заселимся в отель и отдохнём. Парку посвятим весь день завтра.
Красные клёны и храмы в парке Naejangsan
Сегодня будет один из самых живописных дней нашего путешествия. Мы проведём его в национальном парке Naejangsan в сезон красных клёнов. Будем гулять по ухоженным аллеям под кронами ярких деревьев, рассматривать листву и павильоны в традиционном стиле. Увидим и несколько древних храмов. Не торопимся, спокойно любуемся красотой вокруг и ловим умиротворение внутри.
Переезд в Пусан, арт-деревня и рыбный рынок
Переезжаем в Пусан.
Сегодня посетим деревню Гамчон, которая сейчас стала арт-пространством. А когда-то выполняла роль убежища для беженцев. Здесь на каждом шагу инсталляции, цветные домики, граффити или что-то ещё необычное.
Заглянем и на рыбный рынок, крупнейший из подобных в Азии. Можно найти абсолютно всё! Морские обитатели находятся в огромных залитых водой ёмкостях. И готовят их здесь сразу же — на 2-м этаже.
Морской Пусан
После завтрака нас ждёт знакомство с портовым и курортным Пусаном.
Прогуляемся по набережной до одного из известнейших монастырей ордена Чоге — Хэдон Ёнгунса. Основанный в 646 году комплекс был сожжён во время войны. Мы увидим его после реконструкции. По пути будет несколько смотровых остановок, в том числе над морем на площадке со стеклянным полом. В обратную сторону прокатимся в стильных монорельсовых кабинках, из которых открывается впечатляющий вид на морские просторы.
2-ю половину дня проведём на популярном пляже с широкой песчаной полосой. Сёрфингисты любят это место за высокие волны.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Одни смогут подольше побыть на пляже, другие — продолжат активное знакомство с достопримечательностями Пусана.
После 18:00 мы отправимся на скоростном поезде обратно в Сеул.
Отъезд
Выезд из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе (заказной микроавтобус, общественный транспорт)
- Входные билеты на все объекты по программе
- Экосборы
- Билеты на канатные дороги
- Сопровождение русскоязычным гидом-фотографом
- Работа местных гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Сеула и обратно в ваш город
- Питание
- Трансфер из/в аэропорт
- 1-местное размещение - по запросу
- Электронное разрешение на въезд
- Страховка