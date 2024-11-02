Отправимся в Южную Корею в один из самых ярких и живописных сезонов — во время танпхуна, в период красных клёнов. Практически повсеместно фоном для достопримечательностей станет оранжево-алая листва.Сеульская телебашня и

королевские дворцы, тропы горного региона, монастырь ордена Чоге в Пусане, традиционные домики в деревне Букчон — всё это смотрится эффектнее с осенними красками. Помимо природных оттенков, поймаем в кадре неоновые огни вечернего Сеула. Прокатимся в разноцветных кабинках вдоль моря в Пусане и отдохнём на побережье.

Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ виза в Южную Корею не нужна. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка. Поможем оформить разрешение.

В стоимость тура не включены страхования. Мы советуем самостоятельно сделать страховку (в зависимости от состояния здоровья и собственных предпочтений). Если у вас есть хронические заболевания, об этом важно сообщить организатору тура до начала. Это позволит сделать нам ваш отдых максимально комфортным.

Осенью в Южной Корее умеренно тёплые солнечные дни. Есть вероятность дождей. Дневная температура колеблется от +12 до +22 градусов. Обязательно стоит взять тёплую куртку (желательно непромокаемую), удобную обувь для долгих прогулок, головной убор для защиты от солнца.