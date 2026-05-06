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Южная Корея и остров Чеджу: Премиум

Путешествие по Сеулу и другим городам Южной Кореи
Южная Корея и остров Чеджу: ПремиумФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Южная Корея и остров Чеджу: ПремиумФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Южная Корея и остров Чеджу: ПремиумФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

  • Приглашаем окунуться в запутанную и увлекательную историю Южной Кореи! 3 города за 10 дней и максимальная насыщенность: неспящий Сеул, приморский Пусан и природный остров Чеджу.

  • Здесь живописные парки соседствуют с высокотехнологичными попапами, растут самые красивые вишневые деревья — сакуры, а в старых центрах до сих пор сохранились дворцы, выстроенные еще при королях династии Чосон, правивших Кореей до конца Xix века. Мы увидим, как проводит время модная молодежь, где отдыхают местные и попробуем Южную Корею на вкус!

  • Это путешествие однозначно пройдет под знаком впечатляюще!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Южную Корею

  • Встречаемся в аэропорту Сеула. Дружно едем в отель и заодно знакомимся с компаньонами по путешествию и нашим тимлидером.

  • После заселения отправляемся на прогулку по вечернему Сеулу. Наша цель — прогуляться по светящемуся от огней города району Sinsa. Sinsa-dong или улица художников — колоритная улица с необычно оформленными ресторанами и кафе. Программа максимум — попробовать художественный десерт в кофейне Nudake, пошопиться в магазине Tamburins и посмотреть на ночную жизнь Сеула.

  • Ужинать идем в ресторан местной кухни. Приготовьтесь к гастрономическим сюрпризам — Южная Корея славится необычными сочетаниями.

  • Ночная жизнь города в самом разгаре. По желанию вы сможете продолжить прогулку или вернуться в отель.

Добро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную КореюДобро пожаловать в Южную Корею
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Контрастный Сеул

  • После завтрака выезжаем к одной из главных достопримечательностей Сеула — Кенбоккун (с корейского дворец лучезарного счастья). Но перед тем, как зайти на его территорию, мы переодеваемся в традиционные корейские костюмы — ханбоки.

  • Дворец был возведен более 500 лет назад и считался главной королевской резиденцией. Фактически это музей под открытым небом. Здесь находятся не только уникальные по своей архитектуре здания, но и прекрасный ландшафтный сад.

  • В обед проведи время в колоритной деревушке Букчон Ханок. Деревня названа в честь традиционных домов ханок. Сегодня многие из этих ханоков работают как культурные центры, гостевые дома, рестораны и чайные, в которых можно познакомиться и погрузиться в традиционную корейскую культуру. Здесь же мы пообедаем традиционным куриным супом - самгетаме.

  • И идем смотреть на Сеул с высоты! Лучше всего это делать с телебашни Намсан. Высота башни Namsan Seoul Tower - одной из самых высоких в Азии - составляет 480 м над уровнем моря, включая высоту горы Намсан (243 м) и самой башни 236,7 м!

  • Поужинать предлагаем знаменитым стрит-фудом Кореи в святая-святых Сеула — улица Мёндон. Здесь вас ждут ларьки с кимпабом, корейскими пельменями (манду), супы с женьшенем, корн-доги, токпокки, такояки, моти и известная курица со всевозможными соусами.

  • День был насыщенным, отправляемся в отель набираться сил. По желаю можно будет отправиться на знакомство с ночной жизнью Сеула.

Контрастный СеулКонтрастный СеулКонтрастный Сеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пусан и канатная дорога

  • После завтрака отправляемся на вокзал: за 3 часа поезд доставит нас в Пусан.

  • Заселяемся и наконец-то гулять! Пусан — второй по величине город в Южной Корее и крупнейший порт. Его также называют городом мостов, которых здесь огромное множество.

  • Мы держим путь на рыбный рынок — здесь мы и пообедаем! А поблизости расположена знаменитая деревня Камчхон, известная своими многоуровневыми улицами, извилистыми переулками и цветными домиками. Ее называют Лунной деревней за счет того, что она находится на возвышенности вблизи неба и луны. Гулять здесь можно бесконечно: а мы и не торопимся, в своем ритме теряемся среди узких улочек.

  • Вечером идем смотреть на Пусан и его окрестности с канатной дороги. Дорога оснащена 39 кабинками, включая кабинки со стеклянным полом, сквозь которые открывается прекрасный вид на морские пейзажи Сондо.

  • Возвращаемся в отель.

Пусан и канатная дорогаПусан и канатная дорогаПусан и канатная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Колоритный Пусан

  • Завтракаем в отеле и выезжаем в Arte Museum Busan - крупный музей цифрового искусства полный визуальных и световых работ.

  • Затем нас ждет атмосферная поездка вдоль моря на Sky Capsule. А после - храм Haedong Yonggungsa Temple, который расположен на скалистом берегу, у подножия которого разбиваются волны. С площадок открывается замечательный вид на море. Это один из самых известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма. Здесь мы узнаем много интересных фактов о строительстве храма и философии буддизма.

  • Здесь же пробуем знаменитый hotteok — открытый пирожок с разными начинками.

  • Обедаем и на пляж! Песчаный пляж Хэундэ длиной 1,5 км - самый популярный на Корейском полуострове. Это рай для любителей солнца и водных видов спорта! Здесь нас ждет яхта и прогулка по реке Нактонган. Ярко отпразднуем наше путешествие просмотром светового шоу!

  • День получился насыщенным, вечером возвращаемся в отель отдыхать.

Колоритный ПусанКолоритный ПусанКолоритный Пусан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Знакомство с Чеджу

  • Летим из Пусана на самый большой остров Южной Кореи — Чеджу. Он известен своей живописной природой и внесен в список Всемирного наследия Юнеско. А в 2011 г. Чеджу был признан одним из семи новых чудес природы.

  • Обедаем мы в ресторане европейской кухни и выезжаем на знакомство с островом. Первая остановка - шедевр японского архитектора Тадао Андо - стеклянный дом. Здание представляет собой смелый пример деконструктивизма: геометрия угловатая, с обилием стекла и металла, что создает контраст с природным ландшафтом Чеджу. Здесь же находится музей стекла — место, которое своим сиянием напоминает сказочную страну чудес. На территории музея более 250 изделий из стекла, включая стеклянный лабиринт, стеклянный мост и различные скульптуры.

  • После музея предлагаем покорить вулкан! Гора Сонсан Ильчхольбонг, или пик Восхода Солнца. Гора является объектом Всемирного наследия Юнеско, а также вулканом, который образовался более 100 тысяч лет назад. С его вершины открывается захватывающий дух вид на остров и океан.

  • Вечером возвращаемся в отель отдыхать и набираться сил.

Знакомство с ЧеджуЗнакомство с ЧеджуЗнакомство с Чеджу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Главные символы острова

  • Завтракаем в отеле и в крупнейший в Азии дендрарий площадью 20 гектаров! В парке растут более 6000 деревьев, 500 видов растений, в том числе гортензии и камелии.

  • После удивительного парка приглашаем вас на чашечку кофе в кофейню-музей, здесь можно узнать историю кофе и насладиться напитком.

  • А затем - на иммерсивную выставку медиаискусства. Здесь вы станете участником масштабных светозвуковых инсталляций на тему природы (море, космос, лес). Стены в музее от пола до потолка покрыты инсталляциями, реальность исчезает, когда находишься в этом месте.

  • И финальная остановка дня - еще один шедевр архитектора Тадао Андо - музей Бонте. Это необычно спроектированный проект, в котором представлена экспозиция, посвященная уникальной природной экосистеме и культурному наследию острова Чеджу.

  • День был насыщенный, вечером ужинаем и возвращаемся в отель.

Главные символы островаГлавные символы островаГлавные символы острова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Возвращение в Сеул

  • Завтракаем и выезжаем из отеля. Катаемся по острову и заезжаем в самые живописные и интересные локации: на улицу, которая усыпана вишневыми деревьями, на пляж Hamdeok Beach, известный как Маленькие Мальдивы благодаря своей бирюзовой воде, или в главный художественный музей острова!

  • А затем снова в путь! Вылетаем в Сеул. По прилету отдыхаем, ужинаем. Заселяемся в отель и отдыхаем.

Возвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в Сеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Сеул

  • Завтракаем сегодня не в отеле, а в кафе в одном из самых крупных выставочных центров города Coex. Здесь же можно заглянуть в любимые магазины и пошопиться.

  • Ближе к полудню встречаемся с гидом и идем в район Gangnam, нас интересуют улицы K-pop road и улица люкса. Посещение улицы K-pop — это возможность увидеть, где рождаются тренды и где любят проводить время айдолы. В районе много кафе и магазинов с к-поп атрибутикой, а также знаменитая улица — место шоппинга и кафе.

  • Вдоль главное улицы района располагается улица люкса, она славится высочайшей концентрацией бутиков элитных мировых брендов, модных домов и концептуальных магазинов.

  • Быть в Южной Корее и не заглянуть в знаменитую библиотеку - преступление. Здесь бесконечные книжные полки и огромный эскалатор, конца которому кажется нет. Общая площадь библиотеки составляет 2.800 кв. м. и располагается она в центре торгового комплекса Coex. Желающие смогут приобрести сувениры, книги и другие товары.

  • В центре Сеула помимо бесконечных шоппинг-моллов располагается масштабный развлекательный комплекс Лотте Ворлд. В парке можно покататься на аттракционах, а в небольших лавочках купить сувениры и сладости.

  • Обедаем мы в еще одной достопримечательности Сеула - районе Sinsa. Синса-дон считается одним из самых стильных и дорогих мест для посещения в Сеуле. В районе множество бутиков, галерей и уютных кафе.

  • Вечером ужинаем корейским барбекю и наслаждаемся ночными видами на мост и фонтаны. Мост Banpo Bridge Rainbow Fountain вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный фонтан его протяженность составила 1140 м.

СеулСеулСеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Сеул

  • Выезжаем из отеля на встречу новому насыщенному дню!

  • Мы в Южной Корее в самый разгар весны, а значит все парки усыпаны сакурой.

  • Forest Park - один из самых крупных парков с вишневыми деревьями, предлагаем начать день с любования этими уникальными цветами.

  • Затем идем гулять по современным районам города - Seongsu и Hannam. В этих районах можно увидеть смесь старых жилых кварталов и современной роскоши, дизайнерских бутиков и флагманских магазинов высокого класса, галерей и изысканных ресторанов. Почти каждый шоурум и витрина здесь как произведение современного искусства. После Южной Кореи вдохновение включается на максимум!

  • Вечером у вас будет свободное время для прогулки по городу.

СеулСеулСеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Пора домой

  • Завтракаем и выезжаем в аэропорт.

  • Наполненные впечатлениями вылетаем домой!

Пора домойПора домойПора домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
  • Продуманная программа путешествия
  • Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
  • Комфортабельный транспорт на весь период поездки
  • Завтраки
  • Размещение в отелях Сеула, Чеджу и Пусана
  • Питьевая бутилированная вода на протяжении всей поездки
  • Экскурсии по Сеулу, Чеджу, Пусану
  • Посещение всех национальных парков и достопримечательностей
  • Входные билеты во дворец Кенбоккун, на телебашню Namsan, на канатную дорогу, в храм Haedong Yonggungsa Temple, на смотровую площадку горы Сонсан Ильчхульбон, в музей Чеджу, музей Arte Museum, Стеклянный дом, Музей стекла, музей Бонте, Сад камелий
  • Переодевание в национальную одежду / костюм
  • Поездка на яхте
  • Поездка в вагончиках по Пусану и билеты на фуникулер
  • Ж/д билеты Сеул-Пусан
  • Авиабилеты Пусан-Чеджу и Чеджу-Сеул
  • Топливо, платные стоянки и дороги
  • Помощь в покупке международных авиабилетов
  • Туристические налоги и сборы в городах пребывания
Что не входит в цену
  • Международный перелет из вашего города в Сеул и из Сеула в ваш город
  • Карманные расходы
  • Обеды и ужины, за исключением включенных в тур
Пожелания к путешественнику

При оплате тура Заказчик вносит часть предоплаты через платформу Youtravel. Недостающая сумма до размера предоплаты, составляющей 50% от общей стоимости тура, оплачивается Заказчиком непосредственно Организатору.

Визы
Сейчас для туристов из Рф действует безвизовый въезд по упрощенной онлайн-анкете K-Eta
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Более 5 лет мы организуем групповые туры в удивительные уголки нашей планеты. Мы воплощаем уникальные и захватывающие маршруты с щепоткой драйва и экстрима, собираем уютные компании, где встречаются близкие по духу люди. Копите впечатления вместе с нами!

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