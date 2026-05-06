Описание тура
Приглашаем окунуться в запутанную и увлекательную историю Южной Кореи! 3 города за 10 дней и максимальная насыщенность: неспящий Сеул, приморский Пусан и природный остров Чеджу.
Здесь живописные парки соседствуют с высокотехнологичными попапами, растут самые красивые вишневые деревья — сакуры, а в старых центрах до сих пор сохранились дворцы, выстроенные еще при королях династии Чосон, правивших Кореей до конца Xix века. Мы увидим, как проводит время модная молодежь, где отдыхают местные и попробуем Южную Корею на вкус!
Это путешествие однозначно пройдет под знаком впечатляюще!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южную Корею
Встречаемся в аэропорту Сеула. Дружно едем в отель и заодно знакомимся с компаньонами по путешествию и нашим тимлидером.
После заселения отправляемся на прогулку по вечернему Сеулу. Наша цель — прогуляться по светящемуся от огней города району Sinsa. Sinsa-dong или улица художников — колоритная улица с необычно оформленными ресторанами и кафе. Программа максимум — попробовать художественный десерт в кофейне Nudake, пошопиться в магазине Tamburins и посмотреть на ночную жизнь Сеула.
Ужинать идем в ресторан местной кухни. Приготовьтесь к гастрономическим сюрпризам — Южная Корея славится необычными сочетаниями.
Ночная жизнь города в самом разгаре. По желанию вы сможете продолжить прогулку или вернуться в отель.
Контрастный Сеул
После завтрака выезжаем к одной из главных достопримечательностей Сеула — Кенбоккун (с корейского дворец лучезарного счастья). Но перед тем, как зайти на его территорию, мы переодеваемся в традиционные корейские костюмы — ханбоки.
Дворец был возведен более 500 лет назад и считался главной королевской резиденцией. Фактически это музей под открытым небом. Здесь находятся не только уникальные по своей архитектуре здания, но и прекрасный ландшафтный сад.
В обед проведи время в колоритной деревушке Букчон Ханок. Деревня названа в честь традиционных домов ханок. Сегодня многие из этих ханоков работают как культурные центры, гостевые дома, рестораны и чайные, в которых можно познакомиться и погрузиться в традиционную корейскую культуру. Здесь же мы пообедаем традиционным куриным супом - самгетаме.
И идем смотреть на Сеул с высоты! Лучше всего это делать с телебашни Намсан. Высота башни Namsan Seoul Tower - одной из самых высоких в Азии - составляет 480 м над уровнем моря, включая высоту горы Намсан (243 м) и самой башни 236,7 м!
Поужинать предлагаем знаменитым стрит-фудом Кореи в святая-святых Сеула — улица Мёндон. Здесь вас ждут ларьки с кимпабом, корейскими пельменями (манду), супы с женьшенем, корн-доги, токпокки, такояки, моти и известная курица со всевозможными соусами.
День был насыщенным, отправляемся в отель набираться сил. По желаю можно будет отправиться на знакомство с ночной жизнью Сеула.
Пусан и канатная дорога
После завтрака отправляемся на вокзал: за 3 часа поезд доставит нас в Пусан.
Заселяемся и наконец-то гулять! Пусан — второй по величине город в Южной Корее и крупнейший порт. Его также называют городом мостов, которых здесь огромное множество.
Мы держим путь на рыбный рынок — здесь мы и пообедаем! А поблизости расположена знаменитая деревня Камчхон, известная своими многоуровневыми улицами, извилистыми переулками и цветными домиками. Ее называют Лунной деревней за счет того, что она находится на возвышенности вблизи неба и луны. Гулять здесь можно бесконечно: а мы и не торопимся, в своем ритме теряемся среди узких улочек.
Вечером идем смотреть на Пусан и его окрестности с канатной дороги. Дорога оснащена 39 кабинками, включая кабинки со стеклянным полом, сквозь которые открывается прекрасный вид на морские пейзажи Сондо.
Возвращаемся в отель.
Колоритный Пусан
Завтракаем в отеле и выезжаем в Arte Museum Busan - крупный музей цифрового искусства полный визуальных и световых работ.
Затем нас ждет атмосферная поездка вдоль моря на Sky Capsule. А после - храм Haedong Yonggungsa Temple, который расположен на скалистом берегу, у подножия которого разбиваются волны. С площадок открывается замечательный вид на море. Это один из самых известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма. Здесь мы узнаем много интересных фактов о строительстве храма и философии буддизма.
Здесь же пробуем знаменитый hotteok — открытый пирожок с разными начинками.
Обедаем и на пляж! Песчаный пляж Хэундэ длиной 1,5 км - самый популярный на Корейском полуострове. Это рай для любителей солнца и водных видов спорта! Здесь нас ждет яхта и прогулка по реке Нактонган. Ярко отпразднуем наше путешествие просмотром светового шоу!
День получился насыщенным, вечером возвращаемся в отель отдыхать.
Знакомство с Чеджу
Летим из Пусана на самый большой остров Южной Кореи — Чеджу. Он известен своей живописной природой и внесен в список Всемирного наследия Юнеско. А в 2011 г. Чеджу был признан одним из семи новых чудес природы.
Обедаем мы в ресторане европейской кухни и выезжаем на знакомство с островом. Первая остановка - шедевр японского архитектора Тадао Андо - стеклянный дом. Здание представляет собой смелый пример деконструктивизма: геометрия угловатая, с обилием стекла и металла, что создает контраст с природным ландшафтом Чеджу. Здесь же находится музей стекла — место, которое своим сиянием напоминает сказочную страну чудес. На территории музея более 250 изделий из стекла, включая стеклянный лабиринт, стеклянный мост и различные скульптуры.
После музея предлагаем покорить вулкан! Гора Сонсан Ильчхольбонг, или пик Восхода Солнца. Гора является объектом Всемирного наследия Юнеско, а также вулканом, который образовался более 100 тысяч лет назад. С его вершины открывается захватывающий дух вид на остров и океан.
Вечером возвращаемся в отель отдыхать и набираться сил.
Главные символы острова
Завтракаем в отеле и в крупнейший в Азии дендрарий площадью 20 гектаров! В парке растут более 6000 деревьев, 500 видов растений, в том числе гортензии и камелии.
После удивительного парка приглашаем вас на чашечку кофе в кофейню-музей, здесь можно узнать историю кофе и насладиться напитком.
А затем - на иммерсивную выставку медиаискусства. Здесь вы станете участником масштабных светозвуковых инсталляций на тему природы (море, космос, лес). Стены в музее от пола до потолка покрыты инсталляциями, реальность исчезает, когда находишься в этом месте.
И финальная остановка дня - еще один шедевр архитектора Тадао Андо - музей Бонте. Это необычно спроектированный проект, в котором представлена экспозиция, посвященная уникальной природной экосистеме и культурному наследию острова Чеджу.
День был насыщенный, вечером ужинаем и возвращаемся в отель.
Возвращение в Сеул
Завтракаем и выезжаем из отеля. Катаемся по острову и заезжаем в самые живописные и интересные локации: на улицу, которая усыпана вишневыми деревьями, на пляж Hamdeok Beach, известный как Маленькие Мальдивы благодаря своей бирюзовой воде, или в главный художественный музей острова!
А затем снова в путь! Вылетаем в Сеул. По прилету отдыхаем, ужинаем. Заселяемся в отель и отдыхаем.
Сеул
Завтракаем сегодня не в отеле, а в кафе в одном из самых крупных выставочных центров города Coex. Здесь же можно заглянуть в любимые магазины и пошопиться.
Ближе к полудню встречаемся с гидом и идем в район Gangnam, нас интересуют улицы K-pop road и улица люкса. Посещение улицы K-pop — это возможность увидеть, где рождаются тренды и где любят проводить время айдолы. В районе много кафе и магазинов с к-поп атрибутикой, а также знаменитая улица — место шоппинга и кафе.
Вдоль главное улицы района располагается улица люкса, она славится высочайшей концентрацией бутиков элитных мировых брендов, модных домов и концептуальных магазинов.
Быть в Южной Корее и не заглянуть в знаменитую библиотеку - преступление. Здесь бесконечные книжные полки и огромный эскалатор, конца которому кажется нет. Общая площадь библиотеки составляет 2.800 кв. м. и располагается она в центре торгового комплекса Coex. Желающие смогут приобрести сувениры, книги и другие товары.
В центре Сеула помимо бесконечных шоппинг-моллов располагается масштабный развлекательный комплекс Лотте Ворлд. В парке можно покататься на аттракционах, а в небольших лавочках купить сувениры и сладости.
Обедаем мы в еще одной достопримечательности Сеула - районе Sinsa. Синса-дон считается одним из самых стильных и дорогих мест для посещения в Сеуле. В районе множество бутиков, галерей и уютных кафе.
Вечером ужинаем корейским барбекю и наслаждаемся ночными видами на мост и фонтаны. Мост Banpo Bridge Rainbow Fountain вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный фонтан его протяженность составила 1140 м.
Сеул
Выезжаем из отеля на встречу новому насыщенному дню!
Мы в Южной Корее в самый разгар весны, а значит все парки усыпаны сакурой.
Forest Park - один из самых крупных парков с вишневыми деревьями, предлагаем начать день с любования этими уникальными цветами.
Затем идем гулять по современным районам города - Seongsu и Hannam. В этих районах можно увидеть смесь старых жилых кварталов и современной роскоши, дизайнерских бутиков и флагманских магазинов высокого класса, галерей и изысканных ресторанов. Почти каждый шоурум и витрина здесь как произведение современного искусства. После Южной Кореи вдохновение включается на максимум!
Вечером у вас будет свободное время для прогулки по городу.
Пора домой
Завтракаем и выезжаем в аэропорт.
Наполненные впечатлениями вылетаем домой!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
- Продуманная программа путешествия
- Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
- Комфортабельный транспорт на весь период поездки
- Завтраки
- Размещение в отелях Сеула, Чеджу и Пусана
- Питьевая бутилированная вода на протяжении всей поездки
- Экскурсии по Сеулу, Чеджу, Пусану
- Посещение всех национальных парков и достопримечательностей
- Входные билеты во дворец Кенбоккун, на телебашню Namsan, на канатную дорогу, в храм Haedong Yonggungsa Temple, на смотровую площадку горы Сонсан Ильчхульбон, в музей Чеджу, музей Arte Museum, Стеклянный дом, Музей стекла, музей Бонте, Сад камелий
- Переодевание в национальную одежду / костюм
- Поездка на яхте
- Поездка в вагончиках по Пусану и билеты на фуникулер
- Ж/д билеты Сеул-Пусан
- Авиабилеты Пусан-Чеджу и Чеджу-Сеул
- Топливо, платные стоянки и дороги
- Помощь в покупке международных авиабилетов
- Туристические налоги и сборы в городах пребывания
Что не входит в цену
- Международный перелет из вашего города в Сеул и из Сеула в ваш город
- Карманные расходы
- Обеды и ужины, за исключением включенных в тур
Пожелания к путешественнику
При оплате тура Заказчик вносит часть предоплаты через платформу Youtravel. Недостающая сумма до размера предоплаты, составляющей 50% от общей стоимости тура, оплачивается Заказчиком непосредственно Организатору.