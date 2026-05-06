После завтрака выезжаем к одной из главных достопримечательностей Сеула — Кенбоккун (с корейского дворец лучезарного счастья). Но перед тем, как зайти на его территорию, мы переодеваемся в традиционные корейские костюмы — ханбоки.

Дворец был возведен более 500 лет назад и считался главной королевской резиденцией. Фактически это музей под открытым небом. Здесь находятся не только уникальные по своей архитектуре здания, но и прекрасный ландшафтный сад.

В обед проведи время в колоритной деревушке Букчон Ханок. Деревня названа в честь традиционных домов ханок. Сегодня многие из этих ханоков работают как культурные центры, гостевые дома, рестораны и чайные, в которых можно познакомиться и погрузиться в традиционную корейскую культуру. Здесь же мы пообедаем традиционным куриным супом - самгетаме.

И идем смотреть на Сеул с высоты! Лучше всего это делать с телебашни Намсан. Высота башни Namsan Seoul Tower - одной из самых высоких в Азии - составляет 480 м над уровнем моря, включая высоту горы Намсан (243 м) и самой башни 236,7 м!

Поужинать предлагаем знаменитым стрит-фудом Кореи в святая-святых Сеула — улица Мёндон. Здесь вас ждут ларьки с кимпабом, корейскими пельменями (манду), супы с женьшенем, корн-доги, токпокки, такояки, моти и известная курица со всевозможными соусами.