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Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
$1 890 за всё до 3 чел.
Билеты
11 дней
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
25 окт в 08:00
6 ноя в 08:00
$2 890 за билет
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 415 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена2 мая 2024Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На праздники»
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Сколько стоит тур в Сеуле в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 1 890 до 2 890. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от $1890. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август