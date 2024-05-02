На ноябрьские праздники – туры в Сеуле

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Сеуле на русском языке, цены от $1 890. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
$1 890 за всё до 3 чел.
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Билеты
11 дней
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
25 окт в 08:00
6 ноя в 08:00
$2 890 за билет
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 415 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
    Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
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    водит машину! Чувствовали себя спокойно и безопасно с ней. Настоятельно рекомендую при посещении Кенджу захватить и Пусан. Абсолютно разные города, поэтому стоит посетить оба. Рекомендую экскурсии с Ольгой. И не только те, которые заявлены на сайте. Она может вам организовать вам что угодно))).

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На ноябрьские праздники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
  2. Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
  3. Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Сколько стоит тур в Сеуле в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 1 890 до 2 890. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на ноябрьские праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от $1890. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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