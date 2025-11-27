Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
$1883 за всё до 3 чел.
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Побывать в «Сумасшедшем доме», изучить храмы, встретить закат на дюнах и погулять по ночному рынку
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
4 апр в 10:00
2 мая в 10:00
$2589 за человека
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
22 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$2590 за человека
