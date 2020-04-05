Коронавирус в Южном Судане на сегодня – онлайн статистика зараженных
Онлайн Карта распространения коронавируса в Южном Судане в реальном времени
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
В Южном Судане находится 0% (1 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1 человек.. По данным 5 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 268 636 людей
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Южном Судане
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 5.46%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Южном Судане
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Южного Судана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|5 апр 2020
|1+1
|0
|—
|0
|▲1+1
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Южном Судане по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
Южный Судан и 5 стран в сравнении на 5 апреля 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer
Статистика заражений в 206 странах мира
В таблице показаны изменения и данные на 5 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Обновлено
|–
|Мир
|1 268 738+67255
|69329+4639
|5.46%
|261135+14668
|▲938274+47948
|06.04.2020 01:08
|1
|США
|334 232+22875
|9557+1106
|2.86%
|17177+2352
|▲307498+19417
|06.04.2020 01:01
|2
|Испания
|131 646+5478
|12641+694
|9.6%
|38080+3861
|▲80925+923
|06.04.2020 00:45
|3
|Италия
|128 948+4316
|15887+525
|12.32%
|21815+819
|▲91246+2972
|05.04.2020 19:30
|4
|Германия
|100 123+4031
|1584+140
|1.58%
|28700+2300
|▲69839+1591
|06.04.2020 01:08
|5
|Франция
|92 839+2886
|8078+518
|8.7%
|16183+745
|▲68578+1623
|05.04.2020 23:31
|6
|Китай
|81 999
|3329
|4.06%
|76964
|—1706
|05.04.2020 04:30
|7
|Иран
|58 226+2483
|3603+151
|6.19%
|19736
|▲34887+2332
|05.04.2020 13:01
|8
|Великобритания
|47 806+5903
|4934+621
|10.32%
|151
|▲42721+5282
|05.04.2020 18:00
|9
|Турция
|27 069+3135
|574+73
|2.12%
|1042+256
|▲25453+2806
|05.04.2020 20:15
|10
|Швейцария
|21 100+595
|715+49
|3.39%
|6415
|▲13970+546
|05.04.2020 22:01
|11
|Бельгия
|19 691+1260
|1447+164
|7.35%
|3751+504
|▲14493+592
|05.04.2020 12:15
|12
|Нидерланды
|17 851+1224
|1766+115
|9.89%
|250
|▲15835+1109
|05.04.2020 22:30
|13
|Канада
|15 425+1513
|277+46
|1.8%
|2847+252
|▲12301+1215
|05.04.2020 23:01
|14
|Австрия
|12 051+270
|204+18
|1.69%
|2998+491
|▼8849-239
|05.04.2020 20:15
|15
|Португалия
|11 278+754
|295+29
|2.62%
|75
|▲10908+725
|05.04.2020 14:21
|16
|Бразилия
|11 130+770
|486+41
|4.37%
|127
|▲10517+729
|05.04.2020 23:45
|17
|Южная Корея
|10 237+81
|183+6
|1.79%
|6463+138
|▼3591-63
|05.04.2020 09:15
|18
|Израиль
|8430+579
|49+5
|0.58%
|477+50
|▲7904+524
|05.04.2020 21:31
|19
|Швеция
|6830+387
|401+28
|5.87%
|205
|▲6224+359
|05.04.2020 17:30
|20
|Норвегия
|5687+137
|71+9
|1.25%
|32
|▲5584+128
|05.04.2020 21:01
|21
|Австралия
|5687+137
|35+5
|0.62%
|2315+1730
|▼3337-1598
|05.04.2020 18:00
|22
|Россия
|5389+658
|45+2
|0.84%
|355+22
|▲4989+634
|05.04.2020 13:38
|23
|Ирландия
|4994+390
|158+21
|3.16%
|25
|▲4811+369
|05.04.2020 21:31
|24
|Чехия
|4543+71
|67+8
|1.47%
|96+18
|▲4380+45
|05.04.2020 19:30
|25
|Чили
|4471+310
|34+7
|0.76%
|618+90
|▲3819+213
|05.04.2020 20:15
|26
|Дания
|4369+292
|179+18
|4.1%
|1327+44
|▲2863+230
|05.04.2020 17:30
|27
|Польша
|4102+475
|94+15
|2.29%
|134+18
|▲3874+442
|05.04.2020 18:45
|28
|Румыния
|3864+251
|151+5
|3.91%
|374+45
|▲3339+201
|05.04.2020 18:45
|29
|Малайзия
|3662+179
|61+4
|1.67%
|1005+90
|▲2596+85
|05.04.2020 12:15
|30
|Эквадор
|3646+181
|180+8
|4.94%
|100
|▲3366+173
|05.04.2020 19:30
|31
|Индия
|3588
|99
|2.76%
|229
|—3260
|05.04.2020 08:01
|32
|Филиппины
|3246+152
|152+8
|4.68%
|64+7
|▲3030+137
|05.04.2020 16:31
|33
|Пакистан
|3157+339
|47+6
|1.49%
|211+80
|▲2899+253
|05.04.2020 22:30
|34
|Япония
|3139
|77
|2.45%
|514
|—2548
|05.04.2020 17:30
|35
|Люксембург
|2804+75
|36+5
|1.28%
|500
|▲2268+70
|05.04.2020 18:45
|36
|Саудовская Аравия
|2402+223
|34+5
|1.42%
|488+68
|▲1880+150
|05.04.2020 22:45
|37
|Перу
|2281+535
|83+10
|3.64%
|989+75
|▲1209+450
|05.04.2020 21:45
|38
|Индонезия
|2273+181
|198+7
|8.71%
|164+14
|▲1911+160
|05.04.2020 12:15
|39
|Таиланд
|2169+102
|23+3
|1.06%
|793+119
|▼1353-20
|05.04.2020 20:01
|40
|Финляндия
|1927+45
|28+3
|1.45%
|300
|▲1599+42
|05.04.2020 15:01
|41
|Сербия
|1908+284
|51+7
|2.67%
|54
|▲1803+277
|05.04.2020 16:31
|42
|Мексика
|1890+202
|79+19
|4.18%
|633
|▲1178+183
|05.04.2020 04:30
|43
|Панама
|1801
|46
|2.55%
|13
|—1742
|05.04.2020 12:31
|44
|ОАЭ
|1799+294
|10
|0.56%
|144+19
|▲1645+275
|05.04.2020 23:45
|45
|Доминикана
|1745+167
|82+5
|4.7%
|17
|▲1646+162
|05.04.2020 18:00
|46
|Греция
|1735+62
|73+5
|4.21%
|78
|▲1584+57
|05.04.2020 18:30
|47
|ЮАР
|1655+70
|11+2
|0.66%
|95
|▲1549+68
|05.04.2020 22:45
|48
|Катар
|1604+279
|4+1
|0.25%
|123+14
|▲1477+264
|05.04.2020 21:01
|49
|Исландия
|1486+69
|4
|0.27%
|428+32
|▲1054+37
|05.04.2020 17:00
|50
|Колумбия
|1485+79
|35+3
|2.36%
|88+3
|▲1362+73
|05.04.2020 22:01
|51
|Аргентина
|1451
|44+1
|3.03%
|280+1
|▼1127-2
|05.04.2020 19:30
|52
|Алжир
|1320+69
|152+22
|11.52%
|90
|▲1078+47
|05.04.2020 20:01
|53
|Сингапур
|1309+120
|6
|0.46%
|320+23
|▲983+97
|05.04.2020 20:15
|54
|Украина
|1308+83
|37+5
|2.83%
|28+3
|▲1243+75
|05.04.2020 22:30
|55
|Хорватия
|1182+56
|15+3
|1.27%
|125+6
|▲1042+47
|05.04.2020 17:30
|56
|Египет
|1173+103
|78+7
|6.65%
|247+6
|▲848+90
|05.04.2020 21:01
|57
|Эстония
|1097+58
|15+2
|1.37%
|62+3
|▲1020+53
|05.04.2020 12:01
|58
|Новая Зеландия
|1039+89
|1
|0.1%
|156+29
|▲882+60
|05.04.2020 08:01
|59
|Марокко
|1021+102
|70+11
|6.86%
|76+10
|▲875+81
|05.04.2020 23:31
|60
|Словения
|997+20
|28+6
|2.81%
|79
|▲890+14
|05.04.2020 12:01
|61
|Ирак
|961+83
|61+5
|6.35%
|279+20
|▲621+58
|05.04.2020 19:01
|62
|Гонконг
|890+28
|4
|0.45%
|206+33
|▼680-5
|05.04.2020 18:30
|63
|Молдавия
|864+112
|15+3
|1.74%
|30+1
|▲819+108
|05.04.2020 18:15
|64
|Армения
|822+52
|7
|0.85%
|57+14
|▲758+38
|05.04.2020 12:45
|65
|Литва
|811+40
|13+2
|1.6%
|7
|▲791+38
|05.04.2020 20:31
|66
|Венгрия
|733+55
|34+2
|4.64%
|66+8
|▲633+45
|05.04.2020 09:01
|67
|Бахрейн
|700+12
|4
|0.57%
|431+8
|▲265+4
|05.04.2020 22:45
|68
|Босния и Герцеговина
|654+30
|23+2
|3.52%
|30
|▲601+28
|05.04.2020 20:31
|69
|Камерун
|650+95
|9
|1.38%
|17
|▲624+95
|05.04.2020 23:01
|70
|Казахстан
|584+53
|6+1
|1.03%
|42+6
|▲536+46
|05.04.2020 19:30
|71
|Азербайджан
|584+63
|7+2
|1.2%
|32
|▲545+61
|05.04.2020 20:01
|72
|Тунис
|574+21
|22+4
|3.83%
|5
|▲547+17
|05.04.2020 21:15
|73
|Беларусь
|562+122
|8+3
|1.42%
|53
|▲501+119
|05.04.2020 14:15
|74
|Кувейт
|556+77
|1
|0.18%
|99+6
|▲456+71
|05.04.2020 12:31
|75
|Македония
|555+72
|18+1
|3.24%
|23+3
|▲514+68
|05.04.2020 15:16
|76
|Латвия
|533+24
|1
|0.19%
|31
|▲501+24
|05.04.2020 10:16
|77
|Болгария
|531+28
|20+3
|3.77%
|37+3
|▲474+22
|05.04.2020 17:45
|78
|Ливан
|527+7
|18+1
|3.42%
|54
|▲455+6
|05.04.2020 16:31
|79
|Андорра
|501+35
|18+1
|3.59%
|26+5
|▲457+29
|05.04.2020 14:45
|80
|Словакия
|485+14
|1
|0.21%
|10
|▲474+14
|05.04.2020 12:45
|81
|Коста-Рика
|454+19
|2
|0.44%
|16+3
|▲436+16
|05.04.2020 22:30
|82
|Кипр
|446+20
|11
|2.47%
|37+4
|▲398+16
|05.04.2020 18:45
|83
|Уругвай
|400
|5
|1.25%
|93
|—302
|05.04.2020 04:30
|84
|Тайвань
|363+8
|5
|1.38%
|54+4
|▲304+4
|05.04.2020 20:15
|85
|Албания
|361+28
|20
|5.54%
|104+5
|▲237+23
|05.04.2020 13:44
|86
|Афганистан
|349+40
|7
|2.01%
|15+5
|▲327+35
|05.04.2020 21:01
|87
|Иордания
|345+22
|5
|1.45%
|110+36
|▼230-14
|05.04.2020 20:31
|88
|Буркина Фасо
|345+27
|17+1
|4.93%
|90+24
|▲238+2
|05.04.2020 20:01
|89
|Реюньон
|344+10
|0
|—
|40
|▲304+10
|05.04.2020 17:30
|90
|Узбекистан
|342+76
|2
|0.58%
|30+5
|▲310+71
|05.04.2020 22:45
|91
|Куба
|320+32
|8+2
|2.5%
|15
|▲297+30
|05.04.2020 20:01
|92
|Оман
|298+21
|2
|0.67%
|61
|▲235+21
|05.04.2020 09:31
|93
|Гондурас
|268+4
|22+7
|8.21%
|6+3
|▼240-6
|05.04.2020 05:45
|94
|Сан-Марино
|266+7
|32
|12.03%
|35+8
|▼199-1
|05.04.2020 15:31
|95
|Кот д'Ивуар
|261+16
|3+2
|1.15%
|37+12
|▲221+2
|05.04.2020 23:15
|96
|Вьетнам
|241+1
|0
|—
|90
|▲151+1
|05.04.2020 14:15
|97
|Палестинские территории
|237+20
|1
|0.42%
|25+4
|▲211+16
|06.04.2020 00:45
|98
|Нигерия
|232+18
|5+1
|2.16%
|33+8
|▲194+9
|06.04.2020 00:16
|99
|Мальта
|227+14
|0
|—
|5+3
|▲222+11
|05.04.2020 21:01
|100
|Маврикий
|227+31
|7
|3.08%
|7
|▲213+31
|05.04.2020 10:45
|101
|Сенегал
|222+3
|2
|0.9%
|82+10
|▼138-7
|05.04.2020 14:21
|102
|Гана
|214+9
|5
|2.34%
|31
|▲178+9
|05.04.2020 09:15
|103
|Черногория
|214+13
|2
|0.93%
|1
|▲211+13
|05.04.2020 20:01
|104
|Нигер
|184+40
|10+2
|5.43%
|13
|▲161+38
|05.04.2020 23:01
|105
|Фарерские острова
|181
|0
|—
|99+6
|▼82-6
|05.04.2020 10:16
|106
|Шри-Ланка
|176+10
|5
|2.84%
|33+6
|▲138+4
|05.04.2020 21:01
|107
|Грузия
|174+12
|2+1
|1.15%
|36
|▲136+11
|05.04.2020 20:01
|108
|Венесуэла
|159+4
|7
|4.4%
|52
|▲100+4
|05.04.2020 22:01
|109
|Боливия
|157+18
|10
|6.37%
|2+1
|▲145+17
|05.04.2020 05:45
|110
|Демократическая Республика Конго
|154
|18
|11.69%
|3
|—133
|05.04.2020 04:30
|111
|Мартиника
|149+4
|4+1
|2.68%
|50+23
|▼95-20
|05.04.2020 20:31
|112
|Киргизия
|147+3
|1
|0.68%
|9
|▲137+3
|05.04.2020 08:01
|113
|Кения
|142+16
|4
|2.82%
|4
|▲134+16
|05.04.2020 19:30
|114
|Бруней
|135
|1
|0.74%
|73+7
|▼61-7
|05.04.2020 12:31
|115
|Майотта
|134
|2
|1.49%
|14
|—118
|05.04.2020 04:30
|116
|Гваделупа
|134
|7
|5.22%
|24
|—103
|05.04.2020 04:30
|117
|Остров Мэн
|127+1
|1
|0.79%
|0
|▲126+1
|05.04.2020 12:45
|118
|Гвинея
|121+10
|0
|—
|5
|▲116+10
|05.04.2020 18:30
|119
|Камбоджа
|114
|0
|—
|50
|—64
|05.04.2020 04:30
|120
|Тринидад и Тобаго
|104+1
|7+1
|6.73%
|1
|—96
|05.04.2020 17:30
|121
|Парагвай
|104+8
|3
|2.88%
|12
|▲89+8
|05.04.2020 08:16
|122
|Руанда
|104+2
|0
|—
|4
|▲100+2
|05.04.2020 21:31
|123
|Гибралтар
|103+5
|0
|—
|52
|▲51+5
|05.04.2020 17:45
|124
|Бангладеш
|88+18
|9+1
|10.23%
|33+3
|▲46+14
|05.04.2020 16:15
|125
|Лихтенштейн
|77
|1
|1.3%
|0
|—76
|05.04.2020 04:30
|126
|Монако
|73+7
|1
|1.37%
|3
|▲69+7
|06.04.2020 00:16
|127
|Мадагаскар
|72+2
|0
|—
|2
|▲70+2
|05.04.2020 17:00
|128
|Аруба
|64
|0
|—
|1
|—63
|05.04.2020 04:30
|129
|Сальвадор
|62+6
|3
|4.84%
|2
|▲57+6
|05.04.2020 08:01
|130
|Французская Гвиана
|61
|0
|—
|22
|—39
|05.04.2020 04:30
|131
|Гватемала
|61
|2
|3.28%
|15
|—44
|05.04.2020 04:30
|132
|Джибути
|59+9
|0
|—
|9+1
|▲50+8
|05.04.2020 16:01
|133
|Ямайка
|58+5
|3
|5.17%
|8+1
|▲47+4
|06.04.2020 01:08
|134
|Барбадос
|56+4
|1+1
|1.79%
|6
|▲49+3
|05.04.2020 18:45
|135
|Уганда
|52+4
|0
|—
|0
|▲52+4
|05.04.2020 22:45
|136
|Мали
|45+4
|5+2
|11.11%
|1
|▲39+2
|05.04.2020 18:45
|137
|Конго
|45+23
|5+3
|11.11%
|2
|▲38+20
|05.04.2020 12:45
|138
|Того
|44+3
|3
|6.82%
|20+3
|—21
|05.04.2020 17:30
|139
|Макао
|44
|0
|—
|10
|—34
|05.04.2020 04:30
|140
|Эфиопия
|43+5
|2+2
|4.65%
|4
|▲37+3
|05.04.2020 20:45
|141
|Французская Полинезия
|41+1
|0
|—
|0
|▲41+1
|05.04.2020 22:16
|142
|Замбия
|39
|1
|2.56%
|3+1
|▼35-1
|05.04.2020 15:01
|143
|Бермуды
|37
|0
|—
|14
|—23
|05.04.2020 04:30
|144
|Каймановы острова
|35
|1
|2.86%
|1
|—33
|05.04.2020 04:30
|145
|Сен-Мартен
|32+8
|2
|6.25%
|7+2
|▲23+6
|06.04.2020 00:16
|146
|Эритрея
|29
|0
|—
|0
|—29
|05.04.2020 04:30
|147
|Багамы
|28
|4
|14.29%
|1
|—23
|05.04.2020 04:30
|148
|Синт-Мартен
|25+2
|4
|16%
|6
|▲15+2
|05.04.2020 07:31
|149
|Гайана
|24+1
|4
|16.67%
|0
|▲20+1
|05.04.2020 04:30
|150
|Танзания
|22+2
|1
|4.55%
|3
|▲18+2
|05.04.2020 22:45
|151
|Бенин
|22+6
|0
|—
|5+3
|▲17+3
|05.04.2020 20:45
|152
|Гаити
|21+1
|1+1
|4.76%
|1
|—19
|05.04.2020 20:45
|153
|Габон
|21
|1
|4.76%
|1
|—19
|05.04.2020 04:30
|154
|Мьянма
|21
|1
|4.76%
|0
|—20
|05.04.2020 04:30
|155
|Сирия
|19+3
|2
|10.53%
|2
|▲15+3
|05.04.2020 12:15
|156
|Мальдивы
|19
|0
|—
|13
|—6
|05.04.2020 04:30
|157
|Ливия
|18
|1
|5.56%
|1
|—16
|05.04.2020 08:16
|158
|Гвинея-Биссау
|18
|0
|—
|0
|—18
|05.04.2020 04:30
|159
|Новая Каледония
|18
|0
|—
|1
|—17
|06.04.2020 00:01
|160
|Экваториальная Гвинея
|16
|0
|—
|1
|—15
|05.04.2020 04:30
|161
|Намибия
|16+2
|0
|—
|3
|▲13+2
|05.04.2020 12:01
|162
|Антигуа и Барбуда
|15
|0
|—
|0
|—15
|05.04.2020 04:30
|163
|Монголия
|14
|0
|—
|2
|—12
|05.04.2020 04:30
|164
|Сент-Люсия
|14
|0
|—
|1
|—13
|05.04.2020 04:30
|165
|Доминика
|14
|0
|—
|0
|—14
|05.04.2020 04:30
|166
|Либерия
|13+3
|3+2
|23.08%
|3
|▲7+1
|05.04.2020 15:45
|167
|Фиджи
|12
|0
|—
|0
|—12
|05.04.2020 04:30
|168
|Судан
|12+2
|2
|16.67%
|2
|▲8+2
|05.04.2020 18:30
|169
|Гренада
|12
|0
|—
|0
|—12
|05.04.2020 04:30
|170
|Кюрасао
|11
|1
|9.09%
|5
|—5
|05.04.2020 04:30
|171
|Гренландия
|11
|0
|—
|3
|—8
|05.04.2020 04:30
|172
|Лаос
|11+1
|0
|—
|0
|▲11+1
|05.04.2020 11:01
|173
|Суринам
|10
|1
|10%
|0
|—9
|05.04.2020 04:30
|174
|Ангола
|10
|2
|20%
|2
|—6
|05.04.2020 04:30
|175
|Мозамбик
|10
|0
|—
|1
|—9
|05.04.2020 04:30
|176
|Сейшельские Острова
|10
|0
|—
|0
|—10
|05.04.2020 04:30
|177
|Сент-Китс и Невис
|10+1
|0
|—
|0
|▲10+1
|05.04.2020 18:00
|178
|Зимбабве
|9
|1
|11.11%
|0
|—8
|05.04.2020 04:30
|179
|Чад
|9
|0
|—
|0
|—9
|05.04.2020 04:30
|180
|Непал
|9
|0
|—
|1
|—8
|05.04.2020 04:30
|181
|Свазиленд
|9
|0
|—
|0
|—9
|05.04.2020 04:30
|182
|ЦАР
|8
|0
|—
|0
|—8
|05.04.2020 04:30
|183
|Ватикан
|7
|0
|—
|0
|—7
|05.04.2020 04:30
|184
|Кабо-Верде
|7
|1
|14.29%
|0
|—6
|05.04.2020 04:30
|185
|Сент-Винсент и Гренадины
|7
|0
|—
|1
|—6
|05.04.2020 04:30
|186
|Сомали
|7
|0
|—
|1
|—6
|05.04.2020 04:30
|187
|Мавритания
|6
|1
|16.67%
|2
|—3
|05.04.2020 04:30
|188
|Теркс и Кайкос
|6
|1+1
|16.67%
|0
|▼5-1
|05.04.2020 18:00
|189
|Сьерра Леоне
|6+2
|0
|—
|0
|▲6+2
|05.04.2020 13:38
|190
|Сен-Бартельми
|6
|0
|—
|1
|—5
|05.04.2020 04:30
|191
|Монтсеррат
|6
|0
|—
|0
|—6
|05.04.2020 04:30
|192
|Никарагуа
|6+1
|1
|16.67%
|0
|▲5+1
|05.04.2020 21:01
|193
|Ботсвана
|6+2
|1
|16.67%
|0
|▲5+2
|05.04.2020 20:01
|194
|Белиз
|5+1
|0
|—
|0
|▲5+1
|05.04.2020 17:45
|195
|Бутан
|5
|0
|—
|2
|—3
|05.04.2020 04:30
|196
|Гамбия
|4
|1
|25%
|2
|—1
|05.04.2020 04:30
|197
|Западная Сахара
|4
|0
|—
|0
|—4
|05.04.2020 04:30
|198
|Малави
|4
|0
|—
|0
|—4
|05.04.2020 04:30
|199
|Ангилья
|3
|0
|—
|0
|—3
|05.04.2020 04:30
|200
|Виргинские острова, Британские
|3
|0
|—
|0
|—3
|05.04.2020 04:30
|201
|Бурунди
|3
|0
|—
|0
|—3
|05.04.2020 10:01
|202
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|2
|0
|—
|0
|—2
|05.04.2020 04:30
|203
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|2+1
|0
|—
|0
|▲2+1
|05.04.2020 21:45
|204
|Папуа Новая Гвинея
|1
|0
|—
|0
|—1
|05.04.2020 04:30
|205
|Тимор-Лесте
|1
|0
|—
|0
|—1
|05.04.2020 04:30
|206
|Южный Судан
|1+1
|0
|—
|0
|▲1+1
|05.04.2020 13:01
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