  1. 🦠 Коронавирус в Южном Судане

Коронавирус в Южном Судане на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южном Судане на сегодня по данным 6 апреля 2020: 1 заболел, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились в Южном Судане за всё время
1
+1 на
5 апреля 2020
Выздоровели
0
Умерли
0

Онлайн Карта распространения коронавируса в Южном Судане в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

В Южном Судане находится 0% (1 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1 человек.. По данным 5 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 268 636 людей

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Южном Судане

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.46%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Южном Судане

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Южного Судана по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
5 апр 20201+1001+1

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Южном Судане по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Южный Судан и 5 стран в сравнении на 5 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer

Статистика заражений в 206 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на 5 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхОбновлено
Мир		1 268 738+6725569329+46395.46%261135+14668938274+4794806.04.2020 01:08
1
США		334 232+228759557+11062.86%17177+2352307498+1941706.04.2020 01:01
2
Испания		131 646+547812641+6949.6%38080+386180925+92306.04.2020 00:45
3
Италия		128 948+431615887+52512.32%21815+81991246+297205.04.2020 19:30
4
Германия		100 123+40311584+1401.58%28700+230069839+159106.04.2020 01:08
5
Франция		92 839+28868078+5188.7%16183+74568578+162305.04.2020 23:31
6
Китай		81 99933294.06%76964170605.04.2020 04:30
7
Иран		58 226+24833603+1516.19%1973634887+233205.04.2020 13:01
8
Великобритания		47 806+59034934+62110.32%15142721+528205.04.2020 18:00
9
Турция		27 069+3135574+732.12%1042+25625453+280605.04.2020 20:15
10
Швейцария		21 100+595715+493.39%641513970+54605.04.2020 22:01
11
Бельгия		19 691+12601447+1647.35%3751+50414493+59205.04.2020 12:15
12
Нидерланды		17 851+12241766+1159.89%25015835+110905.04.2020 22:30
13
Канада		15 425+1513277+461.8%2847+25212301+121505.04.2020 23:01
14
Австрия		12 051+270204+181.69%2998+4918849-23905.04.2020 20:15
15
Португалия		11 278+754295+292.62%7510908+72505.04.2020 14:21
16
Бразилия		11 130+770486+414.37%12710517+72905.04.2020 23:45
17
Южная Корея		10 237+81183+61.79%6463+1383591-6305.04.2020 09:15
18
Израиль		8430+57949+50.58%477+507904+52405.04.2020 21:31
19
Швеция		6830+387401+285.87%2056224+35905.04.2020 17:30
20
Норвегия		5687+13771+91.25%325584+12805.04.2020 21:01
21
Австралия		5687+13735+50.62%2315+17303337-159805.04.2020 18:00
22
Россия		5389+65845+20.84%355+224989+63405.04.2020 13:38
23
Ирландия		4994+390158+213.16%254811+36905.04.2020 21:31
24
Чехия		4543+7167+81.47%96+184380+4505.04.2020 19:30
25
Чили		4471+31034+70.76%618+903819+21305.04.2020 20:15
26
Дания		4369+292179+184.1%1327+442863+23005.04.2020 17:30
27
Польша		4102+47594+152.29%134+183874+44205.04.2020 18:45
28
Румыния		3864+251151+53.91%374+453339+20105.04.2020 18:45
29
Малайзия		3662+17961+41.67%1005+902596+8505.04.2020 12:15
30
Эквадор		3646+181180+84.94%1003366+17305.04.2020 19:30
31
Индия		3588992.76%229326005.04.2020 08:01
32
Филиппины		3246+152152+84.68%64+73030+13705.04.2020 16:31
33
Пакистан		3157+33947+61.49%211+802899+25305.04.2020 22:30
34
Япония		3139772.45%514254805.04.2020 17:30
35
Люксембург		2804+7536+51.28%5002268+7005.04.2020 18:45
36
Саудовская Аравия		2402+22334+51.42%488+681880+15005.04.2020 22:45
37
Перу		2281+53583+103.64%989+751209+45005.04.2020 21:45
38
Индонезия		2273+181198+78.71%164+141911+16005.04.2020 12:15
39
Таиланд		2169+10223+31.06%793+1191353-2005.04.2020 20:01
40
Финляндия		1927+4528+31.45%3001599+4205.04.2020 15:01
41
Сербия		1908+28451+72.67%541803+27705.04.2020 16:31
42
Мексика		1890+20279+194.18%6331178+18305.04.2020 04:30
43
Панама		1801462.55%13174205.04.2020 12:31
44
ОАЭ		1799+294100.56%144+191645+27505.04.2020 23:45
45
Доминикана		1745+16782+54.7%171646+16205.04.2020 18:00
46
Греция		1735+6273+54.21%781584+5705.04.2020 18:30
47
ЮАР		1655+7011+20.66%951549+6805.04.2020 22:45
48
Катар		1604+2794+10.25%123+141477+26405.04.2020 21:01
49
Исландия		1486+6940.27%428+321054+3705.04.2020 17:00
50
Колумбия		1485+7935+32.36%88+31362+7305.04.2020 22:01
51
Аргентина		145144+13.03%280+11127-205.04.2020 19:30
52
Алжир		1320+69152+2211.52%901078+4705.04.2020 20:01
53
Сингапур		1309+12060.46%320+23983+9705.04.2020 20:15
54
Украина		1308+8337+52.83%28+31243+7505.04.2020 22:30
55
Хорватия		1182+5615+31.27%125+61042+4705.04.2020 17:30
56
Египет		1173+10378+76.65%247+6848+9005.04.2020 21:01
57
Эстония		1097+5815+21.37%62+31020+5305.04.2020 12:01
58
Новая Зеландия		1039+8910.1%156+29882+6005.04.2020 08:01
59
Марокко		1021+10270+116.86%76+10875+8105.04.2020 23:31
60
Словения		997+2028+62.81%79890+1405.04.2020 12:01
61
Ирак		961+8361+56.35%279+20621+5805.04.2020 19:01
62
Гонконг		890+2840.45%206+33680-505.04.2020 18:30
63
Молдавия		864+11215+31.74%30+1819+10805.04.2020 18:15
64
Армения		822+5270.85%57+14758+3805.04.2020 12:45
65
Литва		811+4013+21.6%7791+3805.04.2020 20:31
66
Венгрия		733+5534+24.64%66+8633+4505.04.2020 09:01
67
Бахрейн		700+1240.57%431+8265+405.04.2020 22:45
68
Босния и Герцеговина		654+3023+23.52%30601+2805.04.2020 20:31
69
Камерун		650+9591.38%17624+9505.04.2020 23:01
70
Казахстан		584+536+11.03%42+6536+4605.04.2020 19:30
71
Азербайджан		584+637+21.2%32545+6105.04.2020 20:01
72
Тунис		574+2122+43.83%5547+1705.04.2020 21:15
73
Беларусь		562+1228+31.42%53501+11905.04.2020 14:15
74
Кувейт		556+7710.18%99+6456+7105.04.2020 12:31
75
Македония		555+7218+13.24%23+3514+6805.04.2020 15:16
76
Латвия		533+2410.19%31501+2405.04.2020 10:16
77
Болгария		531+2820+33.77%37+3474+2205.04.2020 17:45
78
Ливан		527+718+13.42%54455+605.04.2020 16:31
79
Андорра		501+3518+13.59%26+5457+2905.04.2020 14:45
80
Словакия		485+1410.21%10474+1405.04.2020 12:45
81
Коста-Рика		454+1920.44%16+3436+1605.04.2020 22:30
82
Кипр		446+20112.47%37+4398+1605.04.2020 18:45
83
Уругвай		40051.25%9330205.04.2020 04:30
84
Тайвань		363+851.38%54+4304+405.04.2020 20:15
85
Албания		361+28205.54%104+5237+2305.04.2020 13:44
86
Афганистан		349+4072.01%15+5327+3505.04.2020 21:01
87
Иордания		345+2251.45%110+36230-1405.04.2020 20:31
88
Буркина Фасо		345+2717+14.93%90+24238+205.04.2020 20:01
89
Реюньон		344+10040304+1005.04.2020 17:30
90
Узбекистан		342+7620.58%30+5310+7105.04.2020 22:45
91
Куба		320+328+22.5%15297+3005.04.2020 20:01
92
Оман		298+2120.67%61235+2105.04.2020 09:31
93
Гондурас		268+422+78.21%6+3240-605.04.2020 05:45
94
Сан-Марино		266+73212.03%35+8199-105.04.2020 15:31
95
Кот д'Ивуар		261+163+21.15%37+12221+205.04.2020 23:15
96
Вьетнам		241+1090151+105.04.2020 14:15
97
Палестинские территории		237+2010.42%25+4211+1606.04.2020 00:45
98
Нигерия		232+185+12.16%33+8194+906.04.2020 00:16
99
Мальта		227+1405+3222+1105.04.2020 21:01
100
Маврикий		227+3173.08%7213+3105.04.2020 10:45
101
Сенегал		222+320.9%82+10138-705.04.2020 14:21
102
Гана		214+952.34%31178+905.04.2020 09:15
103
Черногория		214+1320.93%1211+1305.04.2020 20:01
104
Нигер		184+4010+25.43%13161+3805.04.2020 23:01
105
Фарерские острова		181099+682-605.04.2020 10:16
106
Шри-Ланка		176+1052.84%33+6138+405.04.2020 21:01
107
Грузия		174+122+11.15%36136+1105.04.2020 20:01
108
Венесуэла		159+474.4%52100+405.04.2020 22:01
109
Боливия		157+18106.37%2+1145+1705.04.2020 05:45
110
Демократическая Республика Конго		1541811.69%313305.04.2020 04:30
111
Мартиника		149+44+12.68%50+2395-2005.04.2020 20:31
112
Киргизия		147+310.68%9137+305.04.2020 08:01
113
Кения		142+1642.82%4134+1605.04.2020 19:30
114
Бруней		13510.74%73+761-705.04.2020 12:31
115
Майотта		13421.49%1411805.04.2020 04:30
116
Гваделупа		13475.22%2410305.04.2020 04:30
117
Остров Мэн		127+110.79%0126+105.04.2020 12:45
118
Гвинея		121+1005116+1005.04.2020 18:30
119
Камбоджа		1140506405.04.2020 04:30
120
Тринидад и Тобаго		104+17+16.73%19605.04.2020 17:30
121
Парагвай		104+832.88%1289+805.04.2020 08:16
122
Руанда		104+204100+205.04.2020 21:31
123
Гибралтар		103+505251+505.04.2020 17:45
124
Бангладеш		88+189+110.23%33+346+1405.04.2020 16:15
125
Лихтенштейн		7711.3%07605.04.2020 04:30
126
Монако		73+711.37%369+706.04.2020 00:16
127
Мадагаскар		72+20270+205.04.2020 17:00
128
Аруба		64016305.04.2020 04:30
129
Сальвадор		62+634.84%257+605.04.2020 08:01
130
Французская Гвиана		610223905.04.2020 04:30
131
Гватемала		6123.28%154405.04.2020 04:30
132
Джибути		59+909+150+805.04.2020 16:01
133
Ямайка		58+535.17%8+147+406.04.2020 01:08
134
Барбадос		56+41+11.79%649+305.04.2020 18:45
135
Уганда		52+40052+405.04.2020 22:45
136
Мали		45+45+211.11%139+205.04.2020 18:45
137
Конго		45+235+311.11%238+2005.04.2020 12:45
138
Того		44+336.82%20+32105.04.2020 17:30
139
Макао		440103405.04.2020 04:30
140
Эфиопия		43+52+24.65%437+305.04.2020 20:45
141
Французская Полинезия		41+10041+105.04.2020 22:16
142
Замбия		3912.56%3+135-105.04.2020 15:01
143
Бермуды		370142305.04.2020 04:30
144
Каймановы острова		3512.86%13305.04.2020 04:30
145
Сен-Мартен		32+826.25%7+223+606.04.2020 00:16
146
Эритрея		29002905.04.2020 04:30
147
Багамы		28414.29%12305.04.2020 04:30
148
Синт-Мартен		25+2416%615+205.04.2020 07:31
149
Гайана		24+1416.67%020+105.04.2020 04:30
150
Танзания		22+214.55%318+205.04.2020 22:45
151
Бенин		22+605+317+305.04.2020 20:45
152
Гаити		21+11+14.76%11905.04.2020 20:45
153
Габон		2114.76%11905.04.2020 04:30
154
Мьянма		2114.76%02005.04.2020 04:30
155
Сирия		19+3210.53%215+305.04.2020 12:15
156
Мальдивы		19013605.04.2020 04:30
157
Ливия		1815.56%11605.04.2020 08:16
158
Гвинея-Биссау		18001805.04.2020 04:30
159
Новая Каледония		18011706.04.2020 00:01
160
Экваториальная Гвинея		16011505.04.2020 04:30
161
Намибия		16+20313+205.04.2020 12:01
162
Антигуа и Барбуда		15001505.04.2020 04:30
163
Монголия		14021205.04.2020 04:30
164
Сент-Люсия		14011305.04.2020 04:30
165
Доминика		14001405.04.2020 04:30
166
Либерия		13+33+223.08%37+105.04.2020 15:45
167
Фиджи		12001205.04.2020 04:30
168
Судан		12+2216.67%28+205.04.2020 18:30
169
Гренада		12001205.04.2020 04:30
170
Кюрасао		1119.09%5505.04.2020 04:30
171
Гренландия		1103805.04.2020 04:30
172
Лаос		11+10011+105.04.2020 11:01
173
Суринам		10110%0905.04.2020 04:30
174
Ангола		10220%2605.04.2020 04:30
175
Мозамбик		1001905.04.2020 04:30
176
Сейшельские Острова		10001005.04.2020 04:30
177
Сент-Китс и Невис		10+10010+105.04.2020 18:00
178
Зимбабве		9111.11%0805.04.2020 04:30
179
Чад		900905.04.2020 04:30
180
Непал		901805.04.2020 04:30
181
Свазиленд		900905.04.2020 04:30
182
ЦАР		800805.04.2020 04:30
183
Ватикан		700705.04.2020 04:30
184
Кабо-Верде		7114.29%0605.04.2020 04:30
185
Сент-Винсент и Гренадины		701605.04.2020 04:30
186
Сомали		701605.04.2020 04:30
187
Мавритания		6116.67%2305.04.2020 04:30
188
Теркс и Кайкос		61+116.67%05-105.04.2020 18:00
189
Сьерра Леоне		6+2006+205.04.2020 13:38
190
Сен-Бартельми		601505.04.2020 04:30
191
Монтсеррат		600605.04.2020 04:30
192
Никарагуа		6+1116.67%05+105.04.2020 21:01
193
Ботсвана		6+2116.67%05+205.04.2020 20:01
194
Белиз		5+1005+105.04.2020 17:45
195
Бутан		502305.04.2020 04:30
196
Гамбия		4125%2105.04.2020 04:30
197
Западная Сахара		400405.04.2020 04:30
198
Малави		400405.04.2020 04:30
199
Ангилья		300305.04.2020 04:30
200
Виргинские острова, Британские		300305.04.2020 04:30
201
Бурунди		300305.04.2020 10:01
202
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		200205.04.2020 04:30
203
Фолклендские острова (Мальвинские)		2+1002+105.04.2020 21:45
204
Папуа Новая Гвинея		100105.04.2020 04:30
205
Тимор-Лесте		100105.04.2020 04:30
206
Южный Судан		1+1001+105.04.2020 13:01
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