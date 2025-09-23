Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу настоящей Абхазии — её вкусы, ароматы и виды ждут вас в этой увлекательной и насыщенной экскурсии. От древнего виноделия до живописных пейзажей — каждая остановка станет для вас открытием.

Рашид Ваш гид в Гагре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек Когда По договорённости. 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто ценит вкусную еду, ароматное вино и хочет по-настоящему отдохнуть. Откройте для себя традиции и богатство Абхазии! Вас ждут тонкости виноделия и дегустация; Гагра с высоты 350 метров; парк-дендрарий XIX века и старинный погреб принца; Гагрипш и Гагрская Колоннада; сыроварня, коптильня, винодельня и пасека.

