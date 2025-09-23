Мои заказы

Алкогольный тур

Погрузитесь в атмосферу настоящей Абхазии — её вкусы, ароматы и виды ждут вас в этой увлекательной и насыщенной экскурсии. От древнего виноделия до живописных пейзажей — каждая остановка станет для вас открытием.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто ценит вкусную еду, ароматное вино и хочет по-настоящему отдохнуть. Откройте для себя традиции и богатство Абхазии! Вас ждут тонкости виноделия и дегустация; Гагра с высоты 350 метров; парк-дендрарий XIX века и старинный погреб принца; Гагрипш и Гагрская Колоннада; сыроварня, коптильня, винодельня и пасека.

По договорённости.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гагра
  • Парк дендрарий XIX века
  • Винный погреб принца Ольденбургского
  • Ресторан Гагрипш
  • Гагрская Колонада
  • Сыроварня
  • Коптильня
  • Винодельня
  • Пасека
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абазга 47
Завершение: Абазгаа 47
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гагры

