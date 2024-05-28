🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Мини-группа 10 часов 87 отзывов Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада" Расписание: ежедневно в 9:45 1 600 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Групповая 10 часов 10 отзывов Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками Начало: Гагра, по договоренности Расписание: Ежедневно в 7:30 2 150 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Групповая 11 часов 14 отзывов Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад Начало: Гагра Расписание: Ежедневно в 8:30 1 600 ₽ за человека

10% скидка Групповая 12 часов 38 отзывов Кындыгские термальные источники из Гагры Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест Начало: 86CP+HV6, Gagra Расписание: Гагра Колоннада от 2200 1 980 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 12 отзывов Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона Начало: Адлерский район, Гагра Расписание: Ежедневно в 9:00 1 800 ₽ за человека

Групповая 2 часа 51 отзыв Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 18:30 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Квест 12 часов 85 отзывов Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба Расписание: Ежедневно, 9:45 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления Начало: По договоренности 9 590 ₽ за всё до 8 чел.

Групповая 12 часов 14 отзывов Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг Начало: Колоннада в городе Гагра Расписание: По четным числам в 7:30. 1 750 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 9 часов 26 отзывов Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе Начало: По вашему адресу Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания Расписание: Каждый день 18 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания 15 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу Расписание: Ежедневно 10 300 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гагра - знакомство с традициями Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

20% скидка Групповая 10 часов 78 отзывов «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов от 1700 1 360 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов Первое знакомство с Абхазией Начало: Ресепшн вашего отеля Расписание: Ежедневно, по договоренности 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания Расписание: Каждый день 16 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов К памятникам II века - Новый Афон, Гагра Начало: С места вашего проживания Расписание: Каждый день 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов Пляжный тур в Абхазию Начало: С места вашего проживания Расписание: Каждый день 13 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара Начало: С места вашего проживания Расписание: Каждый день 14 900 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 14 часов Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур Начало: По договоренности Расписание: См. расписание 20 000 ₽ за всё до 4 чел.