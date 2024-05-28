Гагрская колоннада – экскурсии в Гагре

Найдено 22 экскурсии в категории «Гагрская колоннада» в Гагре, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
87 отзывов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
10 отзывов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
14 отзывов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600 за человека
Кындыгские термальные источники из Гагры
скидка
10%
Групповая
12 часов
38 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980 за человека
Экскурсия на озеро Рица
Мини-группа
9 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
Групповая
2 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700 за человека
Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
85 отзывов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000 за всё до 8 чел.
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Групповая
12 часов
14 отзывов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750 за человека
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500 за всё до 7 чел.
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300 за всё до 7 чел.
Гагра - знакомство с традициями
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гагра - знакомство с традициями
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 7 чел.
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Пляжный тур в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Пляжный тур в Абхазию
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 7 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
    Отличная экскурсия, посмотрели все значимые объекты Гагры, сделали красивые снимки. Вид со смотровой площадки потрясающий, очень красивый ресторан, колоннада. Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о своей стране, чувствуется заинтересованность и патриотизм. Водитель Игорь тоже молодец. Однозначно рекомендую
  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
  • С
    Света
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
  • М
    Мариам
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
  • О
    Олег
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Экскурсия на озеро Рица
    Отличная экскурсия,ездили на озеро Рицца 14 мая 2024. Забрали нас прям из домика, который мы снимали в Гаграх, перед Рицей
    читать дальше

    посетили две дегустации (чайную и винную) и Ресторан на горной реке. Так же были остановки для фото - хочу отметить что Гид с удовольствием помогла делать фото и видео. На озере нас ждал дождь, что немного испортило впечатление от прогулки, но тем не менее это великий памятник природы, который стоит посетить каждому ☝️ Гид Гаик в дороге рассказывал об истории и культуре Абхазии, приятный и образованный мужчина, узнали много нового. Всем советую 😌

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Экскурсия на озеро Рица
    Экскурсия прошла отлично! Гайк гид от бога)) наснимал всем желающим из группы классные видосики😁 рассказывает интересно, создает в группе дружескую атмосферу) из плюсов также небольшое количество человек - всего семеро. В общем, рекомендую однозначно!
  • Д
    Дашуля
    14 мая 2024
    С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
    Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гагрская колоннада»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
  2. Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
  3. Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
  4. Кындыгские термальные источники из Гагры
  5. Экскурсия на озеро Рица
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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