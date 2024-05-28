1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700₽ за человека
Квест
12 часов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гагра - знакомство с традициями
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжный тур в Абхазию
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Отличная экскурсия, посмотрели все значимые объекты Гагры, сделали красивые снимки. Вид со смотровой площадки потрясающий, очень красивый ресторан, колоннада. Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о своей стране, чувствуется заинтересованность и патриотизм. Водитель Игорь тоже молодец. Однозначно рекомендую
- ЛЛидия26 мая 2024Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
- ССвета26 мая 2024Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
- ММариам26 мая 2024Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
- ООлег25 мая 2024Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
- ССветлана24 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
- ЕЕвгения23 мая 2024Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
- ММария18 мая 2024Отличная экскурсия,ездили на озеро Рицца 14 мая 2024. Забрали нас прям из домика, который мы снимали в Гаграх, перед Рицей
- ААнна18 мая 2024Экскурсия прошла отлично! Гайк гид от бога)) наснимал всем желающим из группы классные видосики😁 рассказывает интересно, создает в группе дружескую атмосферу) из плюсов также небольшое количество человек - всего семеро. В общем, рекомендую однозначно!
- ДДашуля14 мая 2024Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гагрская колоннада»
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