Абхазия за один день Мы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!

Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. Побываете в элегантной Гагре погуляете по парку принца Ольденбургского и оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь. А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады, попробуете чачу и копченое мясо, пролетите на тарзанке над бурлящими речными потоками. Важная информацияВозьмите с собой удобную одежду и обувь.