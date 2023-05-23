ВИП-тур по Абхазии на минивэне
Наше путешествие пройдет по знаковым местам Абхазии.
На комфортных внедорожниках, в компании 6-7 человек мы попадем в парк принца Ольденбургского, увидим белоснежную Колоннаду, заброшенный Зимний театр и многое другое.
В пути мы непременно увидим природные памятники Абхазии: Юпшарский каньон, водопады и, конечно же, легендарное озеро Рица — жемчужина этого края.
На комфортных внедорожниках, в компании 6-7 человек мы попадем в парк принца Ольденбургского, увидим белоснежную Колоннаду, заброшенный Зимний театр и многое другое.
В пути мы непременно увидим природные памятники Абхазии: Юпшарский каньон, водопады и, конечно же, легендарное озеро Рица — жемчужина этого края.
Ближайшие даты:
23
мая
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25
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Зимний театр
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Стеклянный мост
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Молочный водопад
- Водопад «Птичий клюв»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Абхазия за один день Мы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. Побываете в элегантной Гагре погуляете по парку принца Ольденбургского и оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь. А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады, попробуете чачу и копченое мясо, пролетите на тарзанке над бурлящими речными потоками. Важная информацияВозьмите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка.
- Услуги водителя-экскурсовода.
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк, для взрослых — 700 руб., дети с 8 до 12 лет — 200 руб.
- Зиплайн — 1000 руб.
- Катамараны на Рице — 400 руб
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять так же удобную одежду и обувь. Пожалуйста
- В ответном письме укажите адрес по которому Вы остановились
- Для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании