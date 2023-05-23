ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)

ВИП-тур по Абхазии на минивэне

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наше путешествие пройдет по знаковым местам Абхазии.

На комфортных внедорожниках, в компании 6-7 человек мы попадем в парк принца Ольденбургского, увидим белоснежную Колоннаду, заброшенный Зимний театр и многое другое.

В пути мы непременно увидим природные памятники Абхазии: Юпшарский каньон, водопады и, конечно же, легендарное озеро Рица — жемчужина этого края.
ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)
ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)
ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)
ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)
ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)
ВИП-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-7 человек)
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Стеклянный мост
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
  • Водопад «Птичий клюв»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Абхазия за один день Мы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. Побываете в элегантной Гагре погуляете по парку принца Ольденбургского и оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь. А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады, попробуете чачу и копченое мясо, пролетите на тарзанке над бурлящими речными потоками. Важная информацияВозьмите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка.
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк, для взрослых — 700 руб., дети с 8 до 12 лет — 200 руб.
  • Зиплайн — 1000 руб.
  • Катамараны на Рице — 400 руб
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять так же удобную одежду и обувь. Пожалуйста
  • В ответном письме укажите адрес по которому Вы остановились
  • Для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

Групповые
Необычные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Водопады
Юпшарский каньон
Голубое озеро
На микроавтобусе

Похожие туры из Гагры

Многоликая Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Многоликая Абхазия
Православные святыни, древняя крепость и замок в стиле модерн на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
25 мая
26 мая
27 мая
8 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
62 отзыва
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
в Гаграх
Сегодня
25 мая
26 мая
27 мая
13 000 за всё до 6 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня
Завтра
25 мая
26 мая
1300010 400 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Гагре
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ