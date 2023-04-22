Джип-тур «Гагра
Белый песок, бирюзовое море и шикарный вид на Гагру. Вы увидите самые удивительные, загадочные и завораживающие локации города.
Сделаете массу ярких и атмосферных фото, распробуете национальную кухню Абхазии и просто насладитесь душевностью города-курорта.
Сделаете массу ярких и атмосферных фото, распробуете национальную кухню Абхазии и просто насладитесь душевностью города-курорта.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю на уникальную экскурсию по самым загадочным и впечатляющим местам. Вы увидите Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться. Полюбуетесь на ЖД станцию «Гагрипш» - это уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики. И, конечно же, сможете увидеть Дом призрака — изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.
Стеклянный мостБлиже к обеду вы отправитесь к Стеклянному мосту. Здесь находятся бесплатные качели, раскачиваясь на которых вы словно парите над стремительными водами реки. В этом месте вас ожидает обед из национальных абхазских блюд. Будут еще дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела.
Далее вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у вас откроется десятое дыхание. Уйма фото в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке. Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны.
Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь,
- солнцезащитный крем,
- наличные деньги,
- заряженные гаджеты.
вторник и суббота в 9:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Работа экскурсовода
- Что не входит
- Питание.
- Вход в замок Принца Ольденбургского. Для взрослых 150 руб, дети до 18 лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник и суббота в 9:45Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженные гаджеты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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