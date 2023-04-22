Приглашаю на уникальную экскурсию по самым загадочным и впечатляющим местам. Вы увидите Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться. Полюбуетесь на ЖД станцию «Гагрипш» - это уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики. И, конечно же, сможете увидеть Дом призрака — изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.

Стеклянный мостБлиже к обеду вы отправитесь к Стеклянному мосту. Здесь находятся бесплатные качели, раскачиваясь на которых вы словно парите над стремительными водами реки. В этом месте вас ожидает обед из национальных абхазских блюд. Будут еще дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела.

Далее вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у вас откроется десятое дыхание. Уйма фото в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке. Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны.

Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь,