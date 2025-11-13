История Нового Афона У подножья двух гор Апсарской и Афонской расположился красивый город Новый Афон. С древних времён его называли по-разному: «Анакопия» – по-абхазски «выступ», «извилистая местность»; или же «Псырцха» – «живой источник». Ещё в VI-V тысячелетии до н. э. (в эпоху неолита) на южном склоне Апсарской горы появилось древнее поселение. В эпоху греческой колонизации Черноморского побережья Абхазии эта территория входила в зону экономического влияния Диоскуриды. Цитадели Апсарской горы подтверждают существование к началу нашей эры укреплённого пункта. Уже к IV-V векам на вершине этой горы возникло древнее городище с оборонительной стеной, с 40 сторожевыми башнями, двумя линиями укреплений. К V веку н. э. Анакопия становится резиденцией епископа, а спустя 200 лет – резиденцией правителей Абхазии. А затем к VIII веку Анакопия стала столицей Великого Абхазского царства. Эта неприступная крепость станет пристанищем картлийских царей Мира и Арчила, когда они, преследуемые арабским полководцем Мурваном Кру (Глухим), просили защиту у абхазского царя. Осажденная арабами крепость выстояла, сорокатысячная армия Мурвана Кру не смогла её покорить. Основная часть арабских воинов погибла в результате возникшей эпидемии, когда из-за эпидемии чумы погибли 35 тысяч воинов. А остальные 5 тысяч погибли уже в бою. «Непобедимый Мурван Кру» бежал, потеряв почти всех своих воинов. Эта крепость осталась в истории, как неприступная крепость. Лишь один раз, в 1032 году, византийцам удалось захватить её хитростью и вероломством, и в течение 40 лет они владели этой крепостью. В центре крепости стоит храм VI-VII веков. По преданию, здесь хранился нерукотворный образ Божьей Матери, совершивший множество чудес и исцелений. Где, уже после установления Советской власти, в 1924 году одному иноку из монастырских старцев во сне было явление Пресвятой Троицы. Наутро у стен разрушенного раннесредневекового храма стоящей внутри анакопийской цитадели открылся неиссякаемый источник чистейшей воды, обладающий целительной силой. Этот источник ныне называется Источником Живоначальной Троицы. Проповедуя христианство, в начале нашего летоисчисления сюда прибыли апостолы Иисуса Христа: Симон Кананит и Андрей Первозванный. Позже Андрей Первозванный ушёл на север распространять христианство, а Симон Кананит остался и стал просвещать язычников. А в 55 году н. э. Симон Кананит был убит язычником, на берегу реки Псырцха. На месте гибели апостола возник источник со святой водой, омовение в котором, как гласит предание, излечивает от всяких недугов. Недалеко находится келья (грот) Симона Кананита, в котором, по преданию, жил он. В 1884 году грот был освящён водосвятием. В VI веке на мощах Святого апостола Симона Кананита был возведён храм. Храм построен в византийском стиле, на месте древнего каменного храма IV века. В XI-XIII веках для защиты города и порта со стороны моря возведена так называемая «Генуэзская (Псырцхинская) башня». А в XIX веке монахи пристроили к нему двухэтажную гостиницу. В ней в 1888 году останавливался А. П. Чехов, гостиница и часть башни сохранились по сей день. В 1875 году Псырцха была облюбована русскими монахами из Афона, полуострова Халкидей – что в Греции. Впоследствии они получили от русского монарха право строить здесь монастырь. Прибывшие иноки из Пантелеймоновского монастыря с поддержки царя развернули здесь огромную cтройку. И назвали это место Новый Афон. Монастырь состоял из двух частей: нижняя и верхняя. С 1875 по1884 годы были построены храм Покрова Божией матери, гостиница для богомольцев, школа для абхазских мальчиков, хозяйственные постройки. Верхнее монастырское здание строилось с 1884 по 1896 годы. Наиболее величественным и изящным строением обители является Собор великомученика Пантелеймона. Первый камень в фундамент Собора заложил во время своего приезда император Александр III. Он строился в 1888-1900 годах в византийском стиле, по проекту архитектора Н. Никонова и участии настоятеля монастыря о. Иерона. Роспись собора и монастыря выполнена артелью «Волжских богомазов» под руководством братьев Оловянниковых и группой московских художников под руководством Н. В. Малова и А. В. Серебрякова. Образ Марины Магдалины выполнен художником Нестеровым. В 1888 году Новый Афон посетил император Александр III со своей супругой и сыном Николаем (будущим императором). Они прибыли на пароходе «Москва». На месте встречи затем построили часовню, а аллею, по которой прошелся к храму русский царь, назвали «Царской». Крупный религиозный центр Впоследствии Новый Афон стал одним из крупных религиозных центров со своим большим хозяйством. В 1882 году соорудили плотину и построили Псырцхинский ГЭС, а в 1908 году основали пруд. К сожалению, в советское время участь этого монастыря была предрешена: как и многие христианские объекты, он был закрыт и разграблен. В период грузино-абхазской войны в монастыре располагался госпиталь. А после окончания войны, в 1994 году произошло возрождение монастыря. Его основная святыня – чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Сегодня этот монастырский комплекс посещают тысячи паломников и верующих. Афон славится и тем, что здесь, в недрах Апсарской горы, находится уникальная Новоафонская пещера, открытая в 1976 году. И сегодня эта пещера является уникальным объектом с великолепными залами земного царства. Пещеру посещают тысячи туристов ежедневно. Новый Афон – изумительный приморский курорт с величественной красотой и богатой историей. Гармоничные деяния природы и человека сотворили красоту, от созерцания которого, дрогнет любое сердце и хочется увидеть и прикоснуться к нему вновь и вновь. Добро пожаловать в Новый Афон! Что нас ждёт?

Храм Симона-Канонитский. Храм Х века, построенный на мощах апостола в IX-X веках в период расцвета Анакопии.

Водопад «Псырцха». Искусственно созданный водопад бывшей гидроэлектростанции.

Приморский парк (пруды, царская аллея, парк с лебедями).

Пещера. Уникальное чудо природы – огромная карстовая полость. Посетим 6 залов: небольшой электропоезд доставляет туристов в потрясающий подземный мир, где они увидят сталактитовые дворцы, озёра и многое другое. Экскурсия по подземному маршруту длится 1,4 километра. Продолжается около 1,5 часа, температура в пещере +12 градусов по Цельсию. Советуем одеться потеплее и надеть удобную обувь.

Ново-Афонский Симоно-Канонитский православный монастырь. Туда поднимаются по тропе грешников: если пройти по ней, это считается омыванием грехов. Внутри монастыря расположена церковь Пантелеймона Целителя. Главным святыни церкви является чудотворная икона Божьей матери «Избавительницы» и икона «Иверской Богоматери».

Возможно посещение Кельи (грота) святого апостола Симона Канонита (за дополнительную плату). По преданию в течение почти двух лет жил один из 12-ти апостолов Христа Симон Канонит. Он был убит в 55 году н. э. не далеко от своей кельи, на месте его погребения в IX-X веках возведён храм. Важная информация:.

