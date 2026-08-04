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Новый Афон из Гагры

Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Путешествие в Новый Афон начнется с посещения древнего Симоно-Кананитского монастыря, где каждый камень дышит историей.

Железнодорожная станция Псырцха встретит вас архитектурным великолепием, а Приморский парк подарит моменты умиротворения у лебединого озера.
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Пещера Нового Афона откроет перед вами подземный мир сталактитов и сталагмитов.

В Чернореченском форелевом хозяйстве вы сможете не только насладиться видом живописных прудов, но и попробовать рыбалку, а пещерный храм Мчышты удивит своей древностью и красотой, вырубленной в скале.

Гид-водитель из нашей команды сопроводит вас на протяжении всего пути, а дегустация вина на частной винодельне добавит впечатлений. Входные билеты оплачиваются отдельно, их стоимость указана в описании. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Абхазией, ее культурой и природой

4.7
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Заповедная природа Абхазии
  • 🏛 Богатое историческое наследие
  • 🚉 Уникальные архитектурные объекты
  • 🐟 Возможность выловить форель
  • 🍷 Дегустация вина на частной винодельне
  • ⛪ Пещерный храм в скале

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Нового Афона из Гагры - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения достопримечательностей. В летний период Новоафонская пещера открыта ежедневно, что делает экскурсию более удобной. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также благоприятна, но пещера работает не каждый день, что может ограничить возможности для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Новый Афон из Гагры
Новый Афон из Гагры
Новый Афон из Гагры

Что можно увидеть

  • Симоно-Кананитский монастырь
  • Железнодорожная станция Псырцха
  • Приморский парк
  • Новоафонская пещера
  • Чернореченское форелевое хозяйство
  • Мчыштинский пещерный храм

Описание экскурсии

Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Кроме того, мы посетим карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей и по желанию посетим Анакопийскую крепость на Иверской горе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет водитель из нашей команды. Сопровождение гидом не предусмотрено
  • В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — Новоафонская пещера: 700 руб. с человека (в летние месяцы работает ежедневно, в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Прекраснейшая информативная и интересная экскурсия! Водитель Баграт - удивительно добрый, душевный и максимально тактичный мужчина. Рекомендация к посещению - 100%
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Наталья
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные локации и места. Особенно понравилось в карстовой пещере, в самом монастыре и на жд. станции Псырцха. По моей просьбе мы заехали в кафе для местных и отведали национальную кухню приготовленную на открытом огне, очень необычно и вкусно!!! Я рекомендую эту экскурсию!!!
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные+2
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные
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Максим
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
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Юлия
Все супер! природа 🔥🔥🔥
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Александр
Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
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Н
3 января ездили в Новый Афон с Адгуром. Поездка прошла отлично! Хорошая машина, график, подстроенный под нас, неторопливый осмотр достопримечательностей без суеты и спешки, вкусные места, в которые нас привел
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Адгур, все это создало приятную, душевную, расслабленную атмосферу без обычного экскурсионного тремора. В то же время мы успели посмотреть все запланированное. Экскурсия продлилась гораздо дольше запланированного времени и увенчалась распитием вина на смотровой площадке с видом на огни ночной Гагры. Это было прекрасно! Р. S. Если вы ожидаете профессионального экскурсовода с датами и историческими фактами, то вам не сюда. Эта поездка - баланс отдыха и впечатлений.

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