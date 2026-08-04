Путешествие в Новый Афон начнется с посещения древнего Симоно-Кананитского монастыря, где каждый камень дышит историей.
Железнодорожная станция Псырцха встретит вас архитектурным великолепием, а Приморский парк подарит моменты умиротворения у лебединого озера.
Железнодорожная станция Псырцха встретит вас архитектурным великолепием, а Приморский парк подарит моменты умиротворения у лебединого озера.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Заповедная природа Абхазии
- 🏛 Богатое историческое наследие
- 🚉 Уникальные архитектурные объекты
- 🐟 Возможность выловить форель
- 🍷 Дегустация вина на частной винодельне
- ⛪ Пещерный храм в скале
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшее время для посещения Нового Афона из Гагры - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения достопримечательностей. В летний период Новоафонская пещера открыта ежедневно, что делает экскурсию более удобной. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также благоприятна, но пещера работает не каждый день, что может ограничить возможности для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Симоно-Кананитский монастырь
- Железнодорожная станция Псырцха
- Приморский парк
- Новоафонская пещера
- Чернореченское форелевое хозяйство
- Мчыштинский пещерный храм
Описание экскурсии
Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Кроме того, мы посетим карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей и по желанию посетим Анакопийскую крепость на Иверской горе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет водитель из нашей команды. Сопровождение гидом не предусмотрено
- В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
- Входные билеты не включены в стоимость:
— Новоафонская пещера: 700 руб. с человека (в летние месяцы работает ежедневно, в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекраснейшая информативная и интересная экскурсия! Водитель Баграт - удивительно добрый, душевный и максимально тактичный мужчина. Рекомендация к посещению - 100%
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Все организовано на должном уровне. Подвела только погода в этот день. Хороший автомобиль, вежливый гид-сопровождающий. Интересные локации и места. Особенно понравилось в карстовой пещере, в самом монастыре и на жд. станции Псырцха. По моей просьбе мы заехали в кафе для местных и отведали национальную кухню приготовленную на открытом огне, очень необычно и вкусно!!! Я рекомендую эту экскурсию!!!
+2
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Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
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Все супер! природа 🔥🔥🔥
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Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
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Н
3 января ездили в Новый Афон с Адгуром. Поездка прошла отлично! Хорошая машина, график, подстроенный под нас, неторопливый осмотр достопримечательностей без суеты и спешки, вкусные места, в которые нас привел
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