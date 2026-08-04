Путешествие в Новый Афон начнется с посещения древнего Симоно-Кананитского монастыря, где каждый камень дышит историей.Железнодорожная станция Псырцха встретит вас архитектурным великолепием, а Приморский парк подарит моменты умиротворения у лебединого озера.

Пещера Нового Афона откроет перед вами подземный мир сталактитов и сталагмитов. В Чернореченском форелевом хозяйстве вы сможете не только насладиться видом живописных прудов, но и попробовать рыбалку, а пещерный храм Мчышты удивит своей древностью и красотой, вырубленной в скале. Гид-водитель из нашей команды сопроводит вас на протяжении всего пути, а дегустация вина на частной винодельне добавит впечатлений. Входные билеты оплачиваются отдельно, их стоимость указана в описании. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Абхазией, ее культурой и природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Нового Афона из Гагры - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения достопримечательностей. В летний период Новоафонская пещера открыта ежедневно, что делает экскурсию более удобной. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также благоприятна, но пещера работает не каждый день, что может ограничить возможности для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.