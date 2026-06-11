Посетить высокогорное озеро и древний заповедный город — пожалуй, первое, что нужно сделать в Стране Души. И мы сделаем все, чтобы это важное знакомство прошло идеально! Вы оцените картинные виды дороги до Рицы и несравненные панорамы водоема. А в Новом Афоне поразитесь истории святынь, исследуете карстовую пещеру и сделаете атмосферные снимки заброшенной станции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Рица — одно из чудес природы Абхазии

Даже дорога завораживает своими видами. Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки. А само место возле озера Рица трудно описать словами. Здесь вы ощутите особую энергетику застывшего времени и осмотрите знаменитый водоем с разных ракурсов.

Завораживающий Новый Афон

Далее отправимся в живописный город-курорт, в окрестностях которого находится множество исторических и природных памятников. Вы познакомитесь со святыми и знаковыми местами, а также посетите уникальную пещеру карстового происхождения, где увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и галерею каменных цветов. Узнаете историю Новоафонского монастыря и храма Симона Канонита, построенного, по преданию, на крови Святого Апостола. А еще прогуляетесь по Приморском парку с лебедями, полюбуетесь рукотворным водопадом и сделаете атмосферные фото на станции Псырцха.

Организационные детали

Дополнительные расходы: