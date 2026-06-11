Даже дорога завораживает своими видами. Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки. А само место возле озера Рица трудно описать словами. Здесь вы ощутите особую энергетику застывшего времени и осмотрите знаменитый водоем с разных ракурсов.
Завораживающий Новый Афон
Далее отправимся в живописный город-курорт, в окрестностях которого находится множество исторических и природных памятников. Вы познакомитесь со святыми и знаковыми местами, а также посетите уникальную пещеру карстового происхождения, где увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и галерею каменных цветов. Узнаете историю Новоафонского монастыря и храма Симона Канонита, построенного, по преданию, на крови Святого Апостола. А еще прогуляетесь по Приморском парку с лебедями, полюбуетесь рукотворным водопадом и сделаете атмосферные фото на станции Псырцха.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Билет в Рицинский парк — 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно
Билет в Новоафонскую пещеру — 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях читать дальшеуменьшить
и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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3
–
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–
1
–
Александра
Я в полном восторге от поездки. Индивидуальную экскурсию с групповой вообще не сравнить-никуда не торопишься, никого не ждёшь. Время, по ощущениям, пролетело как мгновение. Я вдоволь насладилась чудесной красотой Абхазии. Адгур, как организатор и экскурсовод, профессионал своего дела. Тактичный, добрый, открытый человек. Мне с ним было очень комфортно и интересно. Низкий поклон и благодарность 😘
+4
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Viacheslav
Просто лучший опыт с гидами! Насыщено и интересно, даже для ребенка 7 лет.
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Н
Наталья
Мы ездили на экскурсию с Рустамом. Наше путешествие началось с приглашения в гости и самого вкусного кофе по-восточному, приготовленного заботливыми руками мамы Рустама, в традиционной апацхе (что-то вроде летней кухни читать дальшеуменьшить
в абхазском дворе). Увидеть своими глазами современный быт абхазов очень здорово! Далее начался непосредственно экскурсионный маршрут. Мы перемещались на комфортабельном Митсубиси Паджеро. Рустам очень интересно рассказывает про историю республики. Знает множество фактов о жизни и традициях жителей. Чувствуется, что Рустам всей душой любит свою страну и свой народ. Экскурсия проходит в обстановке дружеской беседы. В пути обеспечивается максимальный уровень комфорта. Чего стоит просьба заехать на местный рынок за специями (сразу отмечу, что специи потрясающие, в сувенирных лавках такие не купишь!): пока мы выбирали приправы, Рустам купил для нас вкуснейшую местную клубнику! Путешествовать с таким гидом - одно удовольствие! Быт, кухня, культура, чем бы вы не заинтересовались - узнаете всё! Мы увидели все основные достопримечательности Абхазии и по пути ещё множество красивых локаций, в которых Рустам и пофотографировал нас на память. Спасибо большое за эти прекрасные эмоции! В очередной раз убедились, что Абхазия - страна души! И люди здесь замечательные! Добрые, отзывчивые, неравнодушные! Обязательно вернемся ещё!
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Н
Наталья
Поездка -волшебная. Впечатлений на год точно. Рустам отличный гид, знаток традиций своего народа и собеседник. Узнали много того, что не говорят на групповых экскурсиях. Большое спасибо! Надеемся на встречу в следующем году с Абхазией. В Питере будем рекомендовать Вашу команду.
+2
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С
Сергей
Поездка понравилась, спасибо Адгуру за это (ездили с женой и дочкой). За один заезд успели посмотреть по нашему восприятию наверное половину достопримечательностей Абхазии. На все посещения достопримечательностей Адгур помог попасть читать дальшеуменьшить
с минимумом волокиты… По дороге рассказывал факты из истории (для общего развития однозначно полезно). Поездка реально стоит того, ни в каком маршрутном автобусе не будет так комфортно и удобно. Адгуру, ещё раз спасибо за поездку. Однозначно рекомендую!
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Александр
Приятный день! Время пролетело незаметно. Много интересной информации о традициях Абхазского народа!
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