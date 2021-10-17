Новый Афон и Рица: поездка из Гагр

Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии и влюбиться в ее природу навсегда!

5
2 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Посетить высокогорное озеро и древний заповедный город — пожалуй, первое, что нужно сделать в Стране души.

И мы сделаем все, чтобы это важное знакомство прошло идеально! Вы оцените картинные виды дороги до Рицы и несравненные панорамы водоема.

А в Новом Афоне поразитесь истории святынь, исследуете карстовую пещеру и сделаете атмосферные снимки заброшенной станции.
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Озеро Рица — одно из чудес природы Абхазии

Даже дорога завораживает своими видами. Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки. А само место возле озера Рица трудно описать словами. Здесь вы ощутите особую энергетику застывшего времени и осмотрите знаменитый водоем с разных ракурсов.

Завораживающий Новый Афон

Далее отправимся в живописный город-курорт, в окрестностях которого находится множество исторических и природных памятников. Вы познакомитесь со святыми и знаковыми местами, а также посетите уникальную пещеру карстового происхождения, где увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и галерею каменных цветов. Узнаете историю Новоафонского монастыря и храма Симона Канонита, построенного, по преданию, на крови Святого Апостола. А еще прогуляетесь по Приморском парку с лебедями, полюбуетесь рукотворным водопадом и сделаете атмосферные фото на станции Псырцха.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в пещеру — 500 руб. /чел, в Рицинский парк — 350 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
17 окт 2021
Всем доброго дня. Ездили с Рустамом в Новый Афон и на озеро Рицца. Отличная организация экскурсии. Очень предупредительный и внимательный гид. Показал нам такие красивые места, по дороге на озеро, о которых мы и не подозревали, хотя, уже не первый раз в Абхазии. Рустам хороший водитель и приятный собеседник, было очень интересно, а так же Рустам взял с собой хорошее настроение))
О
9 авг 2021
Решили с семьёй по традиции взять индивидуальную экскурсию. И в очередной раз не прогадали. Адгур достаточно интересный рассказчик, в арсенале которого найдутся интересные истории как для любителей военных тем, так и для мистиков и просто любителей культуры, изучения быта и природы. Очень приятно, что Адгур не пытался нас подгонять, даже наоборот) В итоге мы наверное с учетом дороги провели на экскурсии часов 8-9 и вернулись при этом совсем не уставшие и довольные) Смело рекомендуем экскурсию и экскурсовода!

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