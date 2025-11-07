Мои заказы

Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон

Путешествие по Абхазии с посещением озера Рица и Нового Афона. Узнайте больше о культуре и природе региона в увлекательной поездке
Путешествие начинается в Гагре, где вы увидите ресторан «Гагрипш» и знаменитую колоннаду. Далее маршрут ведет к озеру Рица через Юпшарский каньон и Голубое озеро. В Новом Афоне посетите монастырь, пещеру и древнюю крепость. Каждая остановка - это возможность насладиться природой и историей Абхазии.

Экскурсия на автомобиле, без дополнительных затрат на услуги, позволяет полностью сосредоточиться на впечатлениях
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды озера Рица
  • 🏰 Исторические памятники Нового Афона
  • 🌿 Экзотические растения в Приморском парке
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📸 Отличные фотомоменты
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Приморский парк
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Дача Иосифа Сталина
  • Храм апостола Симона Кананита
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонский водопад
  • Озеро Псырцха
  • Новоафонская пещера
  • Анакопийская крепость

Описание экскурсии

Озеро Рица и локации по пути к нему:

  • Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год.
  • Юпшарский каньон — живописное ущелье с отвесными скалами до 400 метров.
  • Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы — множество тонких ручейков, стекающих по скалам.
  • Озеро Рица и две смотровые площадки с панорамными видами.
  • Дача Иосифа Сталина — одна из сохранившихся резиденций с аутентичной обстановкой 30-х годов.

Новый Афон:

  • Храм апостола Симона Кананита — памятник средневековой архитектуры.
  • Новоафонский монастырь — действующий монастырь с шестью храмами.
  • Новоафонский водопад — искусственно созданный водопад на реке Псырцха.
  • Озеро Псырцха — с чёрными и белыми лебедями.
  • Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии.
  • Анакопийская крепость — древняя цитадель с панорамным видом на окрестности.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn.
  • Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 12 лет; обед. Посещение по желанию: Новоафонская пещера — 700 ₽ за взрослого, бесплатно для ребёнка до 12 лет; дача Сталина — 300 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 98 туристов
Меня зовут Марк, я ваш личный гид. Приглашаю в увлекательное путешествие по Абхазии! Я — профессиональный историк с более чем 7-летним опытом работы в туризме. Провожу индивидуальные экскурсии на комфортном минивэне
читать дальше

или седане, чтобы вы могли насладиться всеми красотами Абхазии в уютной атмосфере. На моих экскурсиях вас ждут захватывающие истории и легенды, которые оживят прошлое и сделают путешествие незабываемым, а также самые интересные и необычные места, скрытые от глаз обычных туристов. Мои экскурсии — для людей, которые ценят время, комфорт и свободу действий. Также я предлагаю услугу трансфера, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным с самого начала.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Виктория
Виктория
7 ноя 2025
Абхазия - красивая страна, в этой экскурсии нам продемонстрировали все яркие и интересные места, озвученные в перечне к посещению. Гид вёл себя очень вежливо, с удовольствием отвечал на наши вопросы
читать дальше

и по ходу менял программу тура с учётом наших пожеланий, например, мы с удовольствием прокатились на тарзанке вдоль реки. Салон машины был чистый и вместительный, водитель вел машину аккуратно, соблюдая правила дорожного движения, останавливаясь по ходу движения на интересных объектах. Особенно запомнился обед на озере Рица, посещение пещеры и храма в Новом Афоне, посещение водопадов, где влюблённые могут "прогуляться под ручку" и им обеспечено счастье "вдвоём" на всю оставшуюся жизнь и вкусная сушеная хурма, которой нас щедро угощал экскурсовод. Так что советуем всем данную экскурсию к посещению и требуйте хурму, она изумительно хороша!!!

Е
Елена
20 окт 2025
Спасибо Марку за замечательную поездку по Абхазии. Много познавательной информации получили, историю городов, обычаи и традиции Абхазии. Маршрут подбирался под наш запрос, все что хотели увидеть, увидели. Будем рекомендовать только Вас!!!
Ирина
Ирина
15 окт 2025
Были с Марком на экскурсии в начале сентября. Хорошая организация, интересная экскурсия, ориентируется на пожелания туристов. В целом все очень понравилось! Спасибо!
Людмила
Людмила
13 сен 2025
Поездка с Марком - одно из самых ярких событий нашего пребывания в Абхазии! Благодаря нашему гиду наша семья (5 человек) за один день в комфортном режиме успели посетить и увидеть
читать дальше

самые интересные локации, в том числе Новоафонские пещеры и монастырь, озеро Рицу, Юпшарский каньон. Марк давал ценные советы и помогал ориентироваться на местности. Так мы смогли попробовать местные деликатесы и сделать массу атмосферных снимков. Чтоб рассказ в дороге воспринимался еще лучше предложили Марку в дальнейшем использовать гарнитуру (микрофон). Несмотря на то, что поездка заняла целый день, не было усталости - только положительные эмоции! Экскурсию и гида однозначно рекомендуем! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Л
Лариса
10 сен 2025
Были с Марком на экскурсии по прекрасным местам Абхазии: Новый Афон (пещера, водопад, заброшенная ж/д станция, монастырь) и озеро Рица, также по пути видели и делали остановки на интересных и
читать дальше

красивых локациях. В Абхазии были впервые, с интересом прослушали всю экскурсию! Очень много информации о настоящем и прошлом Абхазии, народе, городах и селах страны. Все в непринужденном формате и с возможностью получить подробный ответ на любой интересующий вопрос! Марк в нашем маршруте учел все пожелания о местах к посещению. Экскурсией остались очень довольны, вернулись домой с положительными эмоциями, красивыми фотографиями и новыми познаниями! Еще раз от всей души спасибо, Марк! 🍊

Г
Галина
22 авг 2025
Экскурсия не намного дороже аналогичных, но групповых, а уровень комфорта значительно выше. Обговорили удобное время отправления, место посадки. Марк дал очень дельные рекомендации по маршруту, что-то предложил опустить. Что собственно хотели, то и увидели, без лишних остановок и постоянных напоминаний о времени. И отдельное спасибо за помощь с сим-картой.
Однозначно рекомендую. Спасибо за этот день.
И
Ирина
14 авг 2025
В восторге от экскурсии! Это первый наш отпуск в стране души, поэтому очень серьезно подошли к выбору экскурсии и не прогадали. Очень понравился подход Марка - за день до экскурсии
читать дальше

мы созвонились, Марк узнал у нас, где мы были, что видели, что хотим посмотреть, уточнил все предпочтения. Мы заранее обговорили маршрут, решили, что пропустим, а где остановимся дольше. Вообще очень рекомендую для знакомства с Абхазией индивидуальную экскурсию с Марком - любит свою страну, рассказывает интересно, с шутками, легко переключается на любую тему, комфортное общение! В дороге останавливались по желанию, сделали более 100 фото на память. Но никакие фото и видео не передадут эту атмосферу! Природа восхитительная, это нужно увидеть самим, без спешки и толпы сопутчиков. Марк все организует - и катамаран на озере, и вкусный обед в красивом месте, и воду из родника. Отдельное спасибо за подарочки на память!

М
Мария
11 авг 2025
Экскурсия прошла в комфортном формате. Текст экскурсии не заучен, остановки по желанию (без навязывания дегустаций), не подгоняет. Друзья порекомендуем
Ольга
Ольга
10 авг 2025
08.08.2025 были на экскурсии в Новом Афоне. Спасибо Марку, что даже при собственной сильной загруженности, не отказал, а организовал нам экскурсию в удобное нам время с другим гидом.
Было очень интересно, познавательно и комфортно!
Всем рекомендуем!
С
Софья
20 июл 2025
Вчера побывали на индивидуальной экскурсии с Марком. Приятный молодой человек, спокойный, мягкий, вежливый! Рассказал много интересного об Абхазии. Слышно что человек грамотный, рассказывает не выученный текст, говорили обо всем! Машина комфортная, чистая, разговаривала с нами на японском)))😁Благодарим за приятную, познавательную экскурсию. Рекомендуем! 🤝
Дмитрий
Дмитрий
8 июн 2025
Очень советую Марка. Провел отличную экскурсию. Заранее обговорили маршрут, все нужные нам локации. Вся семья довольна.
Наталья
Наталья
3 июн 2025
Были семьей с детьми в увлекательном путешествии вместе с гидом Марком. Составили маршрут,согласно нашим предпочтениям,было очень комфортно провести весь потрясающий день в комфотном минивене,познавательно познакомиться с культурой и бытом народов Абхазии. Марк показал нам намного больше обычной программы: целых две дачи Сталина в Новом Афоне и на оцере Рица. Мы получили массу положительных эмоций,благодарим еще раз до доставленное эстетическое удовольствием!

