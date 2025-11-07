Виктория читать дальше и по ходу менял программу тура с учётом наших пожеланий, например, мы с удовольствием прокатились на тарзанке вдоль реки. Салон машины был чистый и вместительный, водитель вел машину аккуратно, соблюдая правила дорожного движения, останавливаясь по ходу движения на интересных объектах. Особенно запомнился обед на озере Рица, посещение пещеры и храма в Новом Афоне, посещение водопадов, где влюблённые могут "прогуляться под ручку" и им обеспечено счастье "вдвоём" на всю оставшуюся жизнь и вкусная сушеная хурма, которой нас щедро угощал экскурсовод. Так что советуем всем данную экскурсию к посещению и требуйте хурму, она изумительно хороша!!! Абхазия - красивая страна, в этой экскурсии нам продемонстрировали все яркие и интересные места, озвученные в перечне к посещению. Гид вёл себя очень вежливо, с удовольствием отвечал на наши вопросы

Е Елена Спасибо Марку за замечательную поездку по Абхазии. Много познавательной информации получили, историю городов, обычаи и традиции Абхазии. Маршрут подбирался под наш запрос, все что хотели увидеть, увидели. Будем рекомендовать только Вас!!!

Ирина Были с Марком на экскурсии в начале сентября. Хорошая организация, интересная экскурсия, ориентируется на пожелания туристов. В целом все очень понравилось! Спасибо!

Людмила самые интересные локации, в том числе Новоафонские пещеры и монастырь, озеро Рицу, Юпшарский каньон. Марк давал ценные советы и помогал ориентироваться на местности. Так мы смогли попробовать местные деликатесы и сделать массу атмосферных снимков. Чтоб рассказ в дороге воспринимался еще лучше предложили Марку в дальнейшем использовать гарнитуру (микрофон). Несмотря на то, что поездка заняла целый день, не было усталости - только положительные эмоции! Экскурсию и гида однозначно рекомендуем! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Поездка с Марком - одно из самых ярких событий нашего пребывания в Абхазии! Благодаря нашему гиду наша семья (5 человек) за один день в комфортном режиме успели посетить и увидеть

Л Лариса красивых локациях. В Абхазии были впервые, с интересом прослушали всю экскурсию! Очень много информации о настоящем и прошлом Абхазии, народе, городах и селах страны. Все в непринужденном формате и с возможностью получить подробный ответ на любой интересующий вопрос! Марк в нашем маршруте учел все пожелания о местах к посещению. Экскурсией остались очень довольны, вернулись домой с положительными эмоциями, красивыми фотографиями и новыми познаниями! Еще раз от всей души спасибо, Марк! 🍊 Были с Марком на экскурсии по прекрасным местам Абхазии: Новый Афон (пещера, водопад, заброшенная ж/д станция, монастырь) и озеро Рица, также по пути видели и делали остановки на интересных и

Г Галина Экскурсия не намного дороже аналогичных, но групповых, а уровень комфорта значительно выше. Обговорили удобное время отправления, место посадки. Марк дал очень дельные рекомендации по маршруту, что-то предложил опустить. Что собственно хотели, то и увидели, без лишних остановок и постоянных напоминаний о времени. И отдельное спасибо за помощь с сим-картой.

Однозначно рекомендую. Спасибо за этот день.

И Ирина мы созвонились, Марк узнал у нас, где мы были, что видели, что хотим посмотреть, уточнил все предпочтения. Мы заранее обговорили маршрут, решили, что пропустим, а где остановимся дольше. Вообще очень рекомендую для знакомства с Абхазией индивидуальную экскурсию с Марком - любит свою страну, рассказывает интересно, с шутками, легко переключается на любую тему, комфортное общение! В дороге останавливались по желанию, сделали более 100 фото на память. Но никакие фото и видео не передадут эту атмосферу! Природа восхитительная, это нужно увидеть самим, без спешки и толпы сопутчиков. Марк все организует - и катамаран на озере, и вкусный обед в красивом месте, и воду из родника. Отдельное спасибо за подарочки на память! В восторге от экскурсии! Это первый наш отпуск в стране души, поэтому очень серьезно подошли к выбору экскурсии и не прогадали. Очень понравился подход Марка - за день до экскурсии

М Мария Экскурсия прошла в комфортном формате. Текст экскурсии не заучен, остановки по желанию (без навязывания дегустаций), не подгоняет. Друзья порекомендуем

Ольга 08.08.2025 были на экскурсии в Новом Афоне. Спасибо Марку, что даже при собственной сильной загруженности, не отказал, а организовал нам экскурсию в удобное нам время с другим гидом.

Было очень интересно, познавательно и комфортно!

Всем рекомендуем!

С Софья Вчера побывали на индивидуальной экскурсии с Марком. Приятный молодой человек, спокойный, мягкий, вежливый! Рассказал много интересного об Абхазии. Слышно что человек грамотный, рассказывает не выученный текст, говорили обо всем! Машина комфортная, чистая, разговаривала с нами на японском)))😁Благодарим за приятную, познавательную экскурсию. Рекомендуем! 🤝

Дмитрий Очень советую Марка. Провел отличную экскурсию. Заранее обговорили маршрут, все нужные нам локации. Вся семья довольна.