Путешествие начинается в Гагре, где вы увидите ресторан «Гагрипш» и знаменитую колоннаду. Далее маршрут ведет к озеру Рица через Юпшарский каньон и Голубое озеро. В Новом Афоне посетите монастырь, пещеру и древнюю крепость. Каждая остановка - это возможность насладиться природой и историей Абхазии.
Экскурсия на автомобиле, без дополнительных затрат на услуги, позволяет полностью сосредоточиться на впечатлениях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды озера Рица
- 🏰 Исторические памятники Нового Афона
- 🌿 Экзотические растения в Приморском парке
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Приморский парк
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Дача Иосифа Сталина
- Храм апостола Симона Кананита
- Новоафонский монастырь
- Новоафонский водопад
- Озеро Псырцха
- Новоафонская пещера
- Анакопийская крепость
Описание экскурсии
Озеро Рица и локации по пути к нему:
- Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год.
- Юпшарский каньон — живописное ущелье с отвесными скалами до 400 метров.
- Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы — множество тонких ручейков, стекающих по скалам.
- Озеро Рица и две смотровые площадки с панорамными видами.
- Дача Иосифа Сталина — одна из сохранившихся резиденций с аутентичной обстановкой 30-х годов.
Новый Афон:
- Храм апостола Симона Кананита — памятник средневековой архитектуры.
- Новоафонский монастырь — действующий монастырь с шестью храмами.
- Новоафонский водопад — искусственно созданный водопад на реке Псырцха.
- Озеро Псырцха — с чёрными и белыми лебедями.
- Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии.
- Анакопийская крепость — древняя цитадель с панорамным видом на окрестности.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn.
- Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 12 лет; обед. Посещение по желанию: Новоафонская пещера — 700 ₽ за взрослого, бесплатно для ребёнка до 12 лет; дача Сталина — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 98 туристов
Меня зовут Марк, я ваш личный гид. Приглашаю в увлекательное путешествие по Абхазии! Я — профессиональный историк с более чем 7-летним опытом работы в туризме. Провожу индивидуальные экскурсии на комфортном минивэнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
7 ноя 2025
Абхазия - красивая страна, в этой экскурсии нам продемонстрировали все яркие и интересные места, озвученные в перечне к посещению. Гид вёл себя очень вежливо, с удовольствием отвечал на наши вопросы
Е
Елена
20 окт 2025
Спасибо Марку за замечательную поездку по Абхазии. Много познавательной информации получили, историю городов, обычаи и традиции Абхазии. Маршрут подбирался под наш запрос, все что хотели увидеть, увидели. Будем рекомендовать только Вас!!!
Ирина
15 окт 2025
Были с Марком на экскурсии в начале сентября. Хорошая организация, интересная экскурсия, ориентируется на пожелания туристов. В целом все очень понравилось! Спасибо!
Людмила
13 сен 2025
Поездка с Марком - одно из самых ярких событий нашего пребывания в Абхазии! Благодаря нашему гиду наша семья (5 человек) за один день в комфортном режиме успели посетить и увидеть
Л
Лариса
10 сен 2025
Были с Марком на экскурсии по прекрасным местам Абхазии: Новый Афон (пещера, водопад, заброшенная ж/д станция, монастырь) и озеро Рица, также по пути видели и делали остановки на интересных и
Г
Галина
22 авг 2025
Экскурсия не намного дороже аналогичных, но групповых, а уровень комфорта значительно выше. Обговорили удобное время отправления, место посадки. Марк дал очень дельные рекомендации по маршруту, что-то предложил опустить. Что собственно хотели, то и увидели, без лишних остановок и постоянных напоминаний о времени. И отдельное спасибо за помощь с сим-картой.
Однозначно рекомендую. Спасибо за этот день.
И
Ирина
14 авг 2025
В восторге от экскурсии! Это первый наш отпуск в стране души, поэтому очень серьезно подошли к выбору экскурсии и не прогадали. Очень понравился подход Марка - за день до экскурсии
М
Мария
11 авг 2025
Экскурсия прошла в комфортном формате. Текст экскурсии не заучен, остановки по желанию (без навязывания дегустаций), не подгоняет. Друзья порекомендуем
Ольга
10 авг 2025
08.08.2025 были на экскурсии в Новом Афоне. Спасибо Марку, что даже при собственной сильной загруженности, не отказал, а организовал нам экскурсию в удобное нам время с другим гидом.
Было очень интересно, познавательно и комфортно!
Всем рекомендуем!
С
Софья
20 июл 2025
Вчера побывали на индивидуальной экскурсии с Марком. Приятный молодой человек, спокойный, мягкий, вежливый! Рассказал много интересного об Абхазии. Слышно что человек грамотный, рассказывает не выученный текст, говорили обо всем! Машина комфортная, чистая, разговаривала с нами на японском)))😁Благодарим за приятную, познавательную экскурсию. Рекомендуем! 🤝
Дмитрий
8 июн 2025
Очень советую Марка. Провел отличную экскурсию. Заранее обговорили маршрут, все нужные нам локации. Вся семья довольна.
Наталья
3 июн 2025
Были семьей с детьми в увлекательном путешествии вместе с гидом Марком. Составили маршрут,согласно нашим предпочтениям,было очень комфортно провести весь потрясающий день в комфотном минивене,познавательно познакомиться с культурой и бытом народов Абхазии. Марк показал нам намного больше обычной программы: целых две дачи Сталина в Новом Афоне и на оцере Рица. Мы получили массу положительных эмоций,благодарим еще раз до доставленное эстетическое удовольствием!
Входит в следующие категории Гагры
