Приглашаем вас на автомобильную или велосипедную аудиоэкскурсию по Гагре — знаменитому курорту Абхазии.
По пути вы познакомитесь с историей города, увидите колоннаду, ресторан Гагрипш, живописные смотровые площадки и атмосферные «заброшки» старинных санаториев. Завершится маршрут на вершине горы Мамзышха с панорамным видом на Гагру.
По пути вы познакомитесь с историей города, увидите колоннаду, ресторан Гагрипш, живописные смотровые площадки и атмосферные «заброшки» старинных санаториев. Завершится маршрут на вершине горы Мамзышха с панорамным видом на Гагру.
Описание аудиогида
Предлагаем автомобильную или велосипедную аудиоэкскурсию для знакомства с жемчужиной Абхазии — городом-курортом Гагра! Экскурсия начинается с прохождения Российско-Абхазской границы и включает в себя несколько объектов по дороге к знаменитому курорту советского периода. В ходе экскурсии вы узнаете об основателе курорта, известных людях отдыхавших здесь. Обязательно побываете у самых известных достопримечательностях Гагры — колоннады и ресторана Гагрипш, посетите несколько площадок с потрясающими видами, а также побываете на так называемых "заброшках", бывших когда-то старинными особняками или санаториями — произведениями архитектурного искусства советского времени. Завершится экскурсия на смотровой площадке на г. Мамзышха, откуда можно полюбоваться на Гагру с высоты птичьего полёта. Далее вы можете остаться в городе или вернуться обратно в Россию по той же дороге. После приобретения экскурсии обязательно прослушайте первые 4 аудиозаписи, в которых содержатся советы по подготовке к путешествию и пересечению границы Абхазии. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрская колоннада
- Храм покрова Божьей матери в крепости Абаата
- Храм священно мученика Ипатия Гангрского в городе Гагра
- Ресторан Гагрыпш
- Дача Н.А. Лакоба
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Наушники не включены - возьмите свои
- Экскурсовода нет - это аудиоэкскурсия для самостоятельного прослушивания
- Вход в музей Дача Сталина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Урожайная, 117
Завершение: Дорога на Мамзышху
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
28 ноя в 07:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Уникальная экскурсия по живописным местам Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон и водопады. Почувствуйте атмосферу и узнайте интересные факты
8 янв в 15:00
19 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.