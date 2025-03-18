Групповая
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 апр в 10:00
1900 ₽ за человека
Квест
до 1 чел.
Авторский квест-тур на джипах: «Гагра. Дом призрака»
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно в 9:45
6 апр в 09:45
7 апр в 09:45
15 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 8 чел.
Мечта советского курортника: экскурсия по Гагре
Начало: По договорённости
Расписание: Вторник, четверг, суббота 14-00
Завтра в 14:00
3 апр в 14:00
от 1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина18 марта 2025Душевная приятная спокойная экскурсия, которая не превратилась в навязывание меда сыра и вина. Везде спокойно походили погуляли, без ограничений по времени. Рекомендую
- ЕЕкатерина11 августа 2024Спасибо большое за экскурсию. Водитель и экскурсовод Дэнис просто пушка🤩 посетили практически все места (кроме замка принца, он на реставрации).
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гора Мамзышха»
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