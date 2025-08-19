Аудиогид
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия
Путешествие по Гагре с аудиогидом - это возможность узнать историю города, увидеть его достопримечательности и насладиться природой в любое время года
Начало: 115 Ardzinba Ave, Gagra (Крепость Абаата)
Аудиогид
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Начало: На ул. Урожайной
«Обратите внимание: После приобретения экскурсии обязательно прослушайте первые 4 аудиозаписи, в которых содержатся советы по подготовке к путешествию и пересечению границы Абхазии»
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 августа 2025Было интересно слушать про историю города и удобно было, что некоторые предлагаемые блоки можно было пропускать. Включали и слушали то, что нам интересно.
- РРамзиля6 августа 2025Все прошло хорошо, интересные факты, история достопримечательности, можно несколько раз прослушать,пройтись не торопясь, любуясь красотами старой Гагры, маршрут прлностью соответствуеттописанию, единственное нет уже солнечных часов, а так рекомендую
- LLeshalen21 августа 2023Добрый день! Спасибо за экскурсию!
Нам очень понравилось, было содержательно,интересно,узнал много нового для себя. Текст получали в форме рассказа,находясь именно в этом по маршруту.
Савсибо!
