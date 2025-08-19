Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Гагре, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия
Путешествие по Гагре с аудиогидом - это возможность узнать историю города, увидеть его достопримечательности и насладиться природой в любое время года
Начало: 115 Ardzinba Ave, Gagra (Крепость Абаата)
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
590 ₽ за человека
