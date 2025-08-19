О Ольга Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра Было интересно слушать про историю города и удобно было, что некоторые предлагаемые блоки можно было пропускать. Включали и слушали то, что нам интересно.

Р Рамзиля Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра Все прошло хорошо, интересные факты, история достопримечательности, можно несколько раз прослушать,пройтись не торопясь, любуясь красотами старой Гагры, маршрут прлностью соответствуеттописанию, единственное нет уже солнечных часов, а так рекомендую