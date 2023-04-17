Поездка в Абхазию на комфортабельном авто оставит у вас незабываемые впечатления.
Посетите город-курорт Гагра и его знаковые достопримечательности, а после побывайте на высокогорном озере Рица — одном из главных природных сокровищ Абхазии.
Посетите город-курорт Гагра и его знаковые достопримечательности, а после побывайте на высокогорном озере Рица — одном из главных природных сокровищ Абхазии.
Ближайшие даты:
17
апр
апр
18
апр
апр
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Ольденбургского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона
- Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
- «Гагрипш» и Приморский парк
- Колоннады и Зимний театр
- Бзыбский храм и крепость
- Старинный автомобильный мост
- Стеклянный мост через Бзыбь и качели над рекой
- Гостиница «Абхазский дворик»
- Голубое озеро с павлинами
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Рица
- Малая Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В путешествии по Абхазии вы увидите горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, лучшие пляжи и исторические достопримечательности, а также попробуете национальную кухню, местное вино и фрукты.
Город-курорт ГаграДревнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во II веке до нашей эры, а в Средние века здесь процветала генуэзская фактория Хакара. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк площадью 14 га с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду с Зимним театром, ставшую визитной карточкой города, замок принца Ольденбургского и и расположенный в Приморском парке ресторан «Гагрипш».
Красавица РицаКристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако около 250 лет назад большое землетрясение обрушило часть горного массива Пшегишхва, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем. Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной гладью воды.
Малая РицаМы отправимся в поход к горному озеру, расположенному к востоку от Гагрского хребта в бассейне реки Юпшара, западнее озера Большая Рица. Озеро расположено у подножия горы Пшагишха на высоте 1235 м. Дорога идет по красивейшему реликтовому лесу, напоминающему декорации фильма. Поросшие мхом столетние деревья, узкая тропинка и небывалая красота ждут нас на всем пути.
Важно знать:• экскурсия не предполагает посещение дегустаций,
- поездка проходит на комфортабельном внедорожнике в компании опытного водителя-экскурсовода (стаж 15 лет),
- питание не включено в стоимость экскурсии, но по желанию возможна организация пикника в обеденное время и остановка в кафе-музее «Нартаа»,
- время и маршрут могут корректироваться по вашему желанию.
- Трансфер из Красной поляны/ Сочи оплачивается дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля/ в отель
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке/ кальян по желанию, инвентарь для пикника
- Помощь в фото/видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
- Что не входит
- Питание
- Входной билет в заповедник
- Место начала и завершения?
- по договоренности в Адлере / Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте!
- Благодарю за выбор меня в качестве вашего гида!
- При необходимости детского кресла просьба указать это в сообщении. Также напишите, если имеется особые предпочтения по поездке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Похожие туры из Гагры
Индивидуальная
6 часов
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня
Завтра
16 апр
17 апр
93807 504₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
У колоннады в Гагре
Завтра
16 апр
17 апр
18 апр
16001 440₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
в Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Завтра
16 апр
19 апр
20 апр
1 400₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании