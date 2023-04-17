В путешествии по Абхазии вы увидите горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, лучшие пляжи и исторические достопримечательности, а также попробуете национальную кухню, местное вино и фрукты.

Город-курорт ГаграДревнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во II веке до нашей эры, а в Средние века здесь процветала генуэзская фактория Хакара. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк площадью 14 га с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду с Зимним театром, ставшую визитной карточкой города, замок принца Ольденбургского и и расположенный в Приморском парке ресторан «Гагрипш».

Красавица РицаКристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако около 250 лет назад большое землетрясение обрушило часть горного массива Пшегишхва, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем. Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной гладью воды.

Малая РицаМы отправимся в поход к горному озеру, расположенному к востоку от Гагрского хребта в бассейне реки Юпшара, западнее озера Большая Рица. Озеро расположено у подножия горы Пшагишха на высоте 1235 м. Дорога идет по красивейшему реликтовому лесу, напоминающему декорации фильма. Поросшие мхом столетние деревья, узкая тропинка и небывалая красота ждут нас на всем пути.

Важно знать:• экскурсия не предполагает посещение дегустаций,