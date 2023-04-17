Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике

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Поездка в Абхазию на комфортабельном авто оставит у вас незабываемые впечатления.

Посетите город-курорт Гагра и его знаковые достопримечательности, а после побывайте на высокогорном озере Рица — одном из главных природных сокровищ Абхазии.
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Ближайшие даты:
17
апр
18
апр

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
  • Замок принца Ольденбургского
  • Пансионат «Скала»
  • Площадь Леона
  • Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
  • «Гагрипш» и Приморский парк
  • Колоннады и Зимний театр
  • Бзыбский храм и крепость
  • Старинный автомобильный мост
  • Стеклянный мост через Бзыбь и качели над рекой
  • Гостиница «Абхазский дворик»
  • Голубое озеро с павлинами
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Рица
  • Малая Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В путешествии по Абхазии вы увидите горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, лучшие пляжи и исторические достопримечательности, а также попробуете национальную кухню, местное вино и фрукты.
Город-курорт ГаграДревнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во II веке до нашей эры, а в Средние века здесь процветала генуэзская фактория Хакара. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк площадью 14 га с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду с Зимним театром, ставшую визитной карточкой города, замок принца Ольденбургского и и расположенный в Приморском парке ресторан «Гагрипш».
Красавица РицаКристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако около 250 лет назад большое землетрясение обрушило часть горного массива Пшегишхва, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем. Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной гладью воды.
Малая РицаМы отправимся в поход к горному озеру, расположенному к востоку от Гагрского хребта в бассейне реки Юпшара, западнее озера Большая Рица. Озеро расположено у подножия горы Пшагишха на высоте 1235 м. Дорога идет по красивейшему реликтовому лесу, напоминающему декорации фильма. Поросшие мхом столетние деревья, узкая тропинка и небывалая красота ждут нас на всем пути.
Важно знать:• экскурсия не предполагает посещение дегустаций,
  • поездка проходит на комфортабельном внедорожнике в компании опытного водителя-экскурсовода (стаж 15 лет),
  • питание не включено в стоимость экскурсии, но по желанию возможна организация пикника в обеденное время и остановка в кафе-музее «Нартаа»,
  • время и маршрут могут корректироваться по вашему желанию.
  • Трансфер из Красной поляны/ Сочи оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля/ в отель
  • Помощь в прохождении границы
  • Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
  • Экскурсии по местам посещения
  • Кофе в турке/ кальян по желанию, инвентарь для пикника
  • Помощь в фото/видеосъемке, фото 360
  • Wi-Fi в Абхазии
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет в заповедник
Место начала и завершения?
по договоренности в Адлере / Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте!
  • Благодарю за выбор меня в качестве вашего гида!
  • При необходимости детского кресла просьба указать это в сообщении. Также напишите, если имеется особые предпочтения по поездке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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