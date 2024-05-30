1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 40 километров по живописным дорогам»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
Погуляйте по Гагре, полюбуйтесь озером Рица, послушайте горные реки и водопады. Пикник на цветущем лугу и фотосессия в подарок
«Единение с природой в горах и лесах»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Абхазия — уникальный кусочек земли среди гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
«Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
«И, конечно, само озеро Рица — жемчужина Кавказских гор»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
«Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», сможете надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса»
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Возьмите с собой солнцезащитное средство — солнце в горах более активно»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе
«В путешествии по Абхазии вы увидите горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, лучшие пляжи и исторические достопримечательности, а также попробуете национальную кухню, местное вино и фрукты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Оно возникло около трехсот лет назад из-за землетрясения, которое обрушило гору Пшегишха, преградив путь реке Лашыпсы и образовав новый естественный водоем»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
«Смотровая площадка «Прощай, Родина» (Чабгарский карниз) — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
«За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов»
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей, тонущей в объятиях гор, а также узнаете о прошлом, легендах и современной жизни Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
«Вы отправитесь в глубины гор на поезде, который является самым коротким метро в мире, созданным в единственном экземпляре»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою
- ЮЮлия26 мая 2024Очень понравилось. Аслан молодец, легко, с юмором провел экскурсию. Совсем не устали. Спасибо.
- ЛЛидия26 мая 2024Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
- ССвета26 мая 2024Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
- ММариам26 мая 2024Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
- ННаталия25 мая 2024Выбрали данную экскурсию и получили незабываемый спектр позитивных эмоций! Водитель Джамал - делал остановки объезжая толпы других групп. Возможность сделать
- ММарина23 мая 2024Очень круто покатались,весёлая компания,крутой гид и невероятные красоты Абхазии.
- ЕЕвгения23 мая 2024Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
- ММихаил16 мая 2024Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
- ДДашуля14 мая 2024Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!
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