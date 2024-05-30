Экскурсии к горам Гагры

Найдено 20 экскурсий в категории «Горы» в Гагре, цены от 1 360 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
31 отзыв
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 40 километров по живописным дорогам»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
1 отзыв
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
Погуляйте по Гагре, полюбуйтесь озером Рица, послушайте горные реки и водопады. Пикник на цветущем лугу и фотосессия в подарок
«Единение с природой в горах и лесах»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
189 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
14 отзывов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Абхазия — уникальный кусочек земли среди гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600 за человека
Путешествие к озеру Рица
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
«Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
Групповая
7 часов
279 отзывов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
«И, конечно, само озеро Рица — жемчужина Кавказских гор»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
«Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», сможете надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса»
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Возьмите с собой солнцезащитное средство — солнце в горах более активно»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе
«В путешествии по Абхазии вы увидите горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, лучшие пляжи и исторические достопримечательности, а также попробуете национальную кухню, местное вино и фрукты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 6 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Групповая
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Оно возникло около трехсот лет назад из-за землетрясения, которое обрушило гору Пшегишха, преградив путь реке Лашыпсы и образовав новый естественный водоем»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500 за человека
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
«Смотровая площадка «Прощай, Родина» (Чабгарский карниз) — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300 за всё до 7 чел.
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400 за человека
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
«За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов»
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей, тонущей в объятиях гор, а также узнаете о прошлом, легендах и современной жизни Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
«Вы отправитесь в глубины гор на поезде, который является самым коротким метро в мире, созданным в единственном экземпляре»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою
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    страну и хорошо знает историю. Интересно рассказывал, показал много интересных красивых мест на протяжении всей дороги. Было все как заявлено в программе тура: водопады девичьи слезы и мужские слезы. Голубое озеро с павлинами. Озеро Рица. За дополнительную плату поднялись выше на гору птичий клюв. Дегустация вина, меда, чая, сыра. На озере Рица провели чуть больше часа, пообедали в местном кафе. Цены конечно недешевые. Порция шашлыка и картофель фри 1000 руб. Прокат катамарана 500 руб с человека за полчаса. Но красота необыкновенная. Экскурсию, гида и организатора однозначно рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Очень понравилось. Аслан молодец, легко, с юмором провел экскурсию. Совсем не устали. Спасибо.
  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
  • С
    Света
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
  • М
    Мариам
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
    Выбрали данную экскурсию и получили незабываемый спектр позитивных эмоций! Водитель Джамал - делал остановки объезжая толпы других групп. Возможность сделать
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    красивые фото без всяких проблем. Так же в протяжении всего пути рассказывал про исторические моменты и местные достопримечательности. Дегустации были по желанию и так же исключительно, где не было толпы. Вне всяких похвал! С ветерком и под зажигательную музыку мы увидели красоты Абхазии и получили спектр позитивных эмоций!

  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
    Очень круто покатались,весёлая компания,крутой гид и невероятные красоты Абхазии.
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
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    до конца растаявшей снежной лавины на пути и придется немного пройтись. Пройтись пришлось больше, чем мы предполагали))), но это того стоило. От сомнений не осталось и следа, а впечатления превзошли все наши ожидания. Наверно, получился немного иной тур (скорее - легкий хайкинг), но было очень круто. Чумовые виды, полное единение с природой, кайф от физической нагрузки и ни одной человеческой души по пути!!! А нет, велосипедист был…)) Рауль, спасибо от меня и моих друзей!!

  • Д
    Дашуля
    14 мая 2024
    С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
    Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
  2. Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
  3. Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
  4. Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
  5. Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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