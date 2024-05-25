за всё до 6 чел.

10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии

за всё до 8 чел.

13 000 ₽ за всё до 8 чел.

Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р

Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона

за всё до 6 чел.

16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Начало: В Гагре, Пицунде или на границе

Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха

за всё до 6 чел.

15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов

за всё до 8 чел.

10 500 ₽ за всё до 8 чел.

Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас

за всё до 6 чел.

25 000 ₽ за всё до 6 чел.

Начало: В вашем отеле в Гагре

Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки

от 1 800 ₽ за человека

Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса

Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны

Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками

Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад

за всё до 8 чел.

15 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас

за всё до 8 чел.

9 590 ₽ за всё до 8 чел.

Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления

за всё до 8 чел.

15 000 ₽ за всё до 8 чел.

Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе

🛣 Джиппинг

Индивидуальная

8 часов 6 отзывов

Влюбиться в Абхазию за 8 часов Начало: По договоренности «Важная информация • Экскурсия проходит на минивэне или джипе»

Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом