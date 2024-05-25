1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Итак, программа нашего джип-приключения:»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Джип пройдет по бездорожью и поможет добраться до самых впечатляющих и красивых мест»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Но если вы хотите увидите самые-самые места, то лучше всего это делать на джипе»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Квест
12 часов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас в путешествие на джипе по горной Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
«Путешествие на открытых джипах – это возможность высоко поднять голову, чтобы увидеть вершины, оглянуться, чтобы осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных»
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
Начало: По договоренности
«Важная информация • Экскурсия проходит на минивэне или джипе»
Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике
Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«к в джип-туре все должны занимать полноценные места»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Отправляемся в приключение на комфортном внедорожнике по заповедным уголкам Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Джип-тур в каньоны реки Хашупсе — это экстремальное путешествие за потрясающей красоты картиной»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия25 мая 2024Выбрали данную экскурсию и получили незабываемый спектр позитивных эмоций! Водитель Джамал - делал остановки объезжая толпы других групп. Возможность сделать
- ООлег25 мая 2024Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
- ММарина23 мая 2024Очень круто покатались,весёлая компания,крутой гид и невероятные красоты Абхазии.
- ЕЕвгения23 мая 2024Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
- ММихаил16 мая 2024Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
- ИИгорь15 мая 2024Спасибо! Впечатления остались не забываемые)
- ККсения13 мая 2024Потрясающие виды, за 1 экскурсию посетили очень много точек, насыщенная программа. Рустаму отдельное спасибо, очень классный гид, на одной волне)
- ММарина13 мая 2024Отличная экскурсия!!!!! Большое спасибо за организацию и проведение. Отдельная благодарность нашему гиду Алану. Он провел экскурсию на самом высшем уровне.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
- ААзнаур11 мая 2024Великолепная экскурсия. Все отмеченные места были нами посещены, и везде дали достаточно времени для исследования и пополнения галереи. Гиды отлично выполняют свою работу, огромное спасибо за такое путешествие, всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Джиппинг»
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