ХИТ! Озеро Рица - жемчужина Абхазии

Абхазия — это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами.

В этом небольшом уголке столько живописных мест! Со мной вы отправитесь по самым-самым местам, насладитесь единением с природой и сделаете интересные
снимки.

За один день мы побываем в Юпшарском каньоне и на берегу озера Рица, насладимся видами на водопад и руинами Бзыбской крепости. Конечно же, наша экскурсия не обойдется без дегустации местных вин!

Описание экскурсии

Самая популярная экскурсия - к чарующему озеру Рица. Насыщенная программа с изобилием сказочных рек в окружении величественных гор, с традиционными угощениями и таинственными легендами, интересными остановками и живописными видами: развалины Бзыпской крепости, водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы", Юпшарский каньон,"Голубое" озеро, пасека, винодельня, ущелье "Прощай Родина!", озеро Рица с возможностью прогулки на катамаране. По желанию: обед с видом на озеро, дополнительное посещение тарзанки, водопадов "Молочный" или "Птичий клюв" и смотровой площадки на высоте 1250 м. (оплачивается отдельно). В стоимость уже включен входной билет в заповедник. Продолжительность: около 7 часов Ежедневно

Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Развалины Бзыпской крепости
  • Водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы"
  • Юпшарский каньон
  • Камень желаний
  • «Голубое» озеро с павлинами
  • Пасека и винодельня
  • Горизонтальная тарзанка над рекой Бзыбь
  • Ущелье «Прощай Родина!»
  • Озеро Рица
  • И конечно по желанию группы Вас могут завести
  • Водопады "Молочный" или "Птичий клюв"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, с границы)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гагры

