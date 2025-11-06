Дорога к Рице сама по себе похожа на приключение: древние крепости и храмы, реликтовый парк и шумные водопады.
В узком каньоне скалы почти сходятся над головой, а прозрачная вода Голубого озера обладает необычными свойствами.
Вы услышите легенды Абхазии, попробуете местный мёд и вина, а в финале отдохнёте у озера Рица, окружённого горами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Бзыбскую крепость и храм 10 века
- Водопады Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы
- Голубое озеро и легендарный Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Молочный водопад и смотровую площадку над озером (по желанию)
- По пути покажем, где покупать лучшие абхазские вина, мёд и сыры
Вы узнаете:
- как землетрясение создало озеро Рица и когда оно впервые появилось на карте
- какие свойства легенда приписывает воде Голубого озера
- об обычаях, традициях и культуре Абхазии
На дегустациях рекомендуем попробовать традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копчёное мясо и хачапури, компот из фейхоа или горный чай.
В свободное время на Рице можно покататься на лодке или катамаране, отдохнуть в кафе на смотровой площадке и насладиться пейзажами.
Примерный тайминг
8:30 — забираем путешественников из Пицунды, Цандрипша / Алахадзе (9:00) и Гагры (9:30)
Через 40–60 минут после выезда — первая локация
14:00 — обед на озере Рица (столовая или кафе на выбор)
17:00–18:00 — возвращение (зависит от дороги)
Организационные детали
- Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter
- С вами будут гид и водитель из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Экосбор нацпарка: 700 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка
- По желанию: обед (от 600 ₽), дополнительная экскурсия (смотровая площадка над озером и Молочный водопад, детали уточняйте в переписке), покупки на дегустациях и развлечения на озере
во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети 8-12 лет
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Салима — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 920 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
6 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия!!!
Было интересно, столько красивейших мест посетили!)
Салима - гид, так все понятно и интересно рассказывала)
У меня и моих детей очень яркие и красочные вспоминая об экскурсии😀👍
Аида
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, весь путь сопровождался интересными легендами, что придавало незабываемое впечатление и так прекрасному пейзажу. Рекомендую посетить каждому. Экскурсия в основном на автобусе, пешком не куда сильно лазать не приходится, благодаря этому совсем не чувствуется усталость и при этом на остановках незабываемые водопады и реки, возле которых можно по фотографироваться и просто насладиться.
А
Андрей
5 ноя 2025
Пара водитель, Альвина просто супер!
Спасибо!
