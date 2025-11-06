Дорога к Рице сама по себе похожа на приключение: древние крепости и храмы, реликтовый парк и шумные водопады. В узком каньоне скалы почти сходятся над головой, а прозрачная вода Голубого озера обладает необычными свойствами. Вы услышите легенды Абхазии, попробуете местный мёд и вина, а в финале отдохнёте у озера Рица, окружённого горами.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Бзыбскую крепость и храм 10 века

Водопады Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы

Голубое озеро и легендарный Юпшарский каньон («Каменный мешок»)

Молочный водопад и смотровую площадку над озером (по желанию)

По пути покажем, где покупать лучшие абхазские вина, мёд и сыры

Вы узнаете:

как землетрясение создало озеро Рица и когда оно впервые появилось на карте

какие свойства легенда приписывает воде Голубого озера

об обычаях, традициях и культуре Абхазии

На дегустациях рекомендуем попробовать традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копчёное мясо и хачапури, компот из фейхоа или горный чай.

В свободное время на Рице можно покататься на лодке или катамаране, отдохнуть в кафе на смотровой площадке и насладиться пейзажами.

Примерный тайминг

8:30 — забираем путешественников из Пицунды, Цандрипша / Алахадзе (9:00) и Гагры (9:30)

Через 40–60 минут после выезда — первая локация

14:00 — обед на озере Рица (столовая или кафе на выбор)

17:00–18:00 — возвращение (зависит от дороги)

Организационные детали

Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter

С вами будут гид и водитель из нашей команды

Дополнительные расходы: